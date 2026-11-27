Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, a publicat miercuri, 25 noiembrie, Raportul de sinteză 2026: State of Health in the EU Cycle”, un proiect realizat în colaborare cu Comisia Europeană, ce face parte din seria „Starea sănătății în UE”. Raportul oferă o analiză cuprinzătoare a sistemelor de sănătate din statele membre, de la investiții în prevenție, până la speranța de viață a europenilor. Calea Europeană vă prezintă cele mai importante concluzii din cel mai recent raport, dar și o comparație cu rapoartele publicate în 2025, 2024, 2023 și 2021.

Speranța de viață a românilor crește ușor de la an la an, dar tot rămâne printre cele mai mici din UE

Raportul de țară arată că în 2024, speranța medie de viață la naștere în România era de 76,5 ani. În acest clasament suntem urmați doar de Bulgaria și Latvia. Prin urmare, față de rapoartele publicate în ultimii ani, speranța de viață în România a scăzut, dar rămâne în continuare una dintre cele mai scăzute din UE, cu mult sub media europeană de 81,5 ani.

În raportul publicat în 2025 , speranța medie de viață la naștere în România era tot de 76,5 ani.

, speranța medie de viață la naștere în România era tot de În raportul publicat în 2024 , speranța medie de viață la naștere în România era tot de 76,6 ani.

, speranța medie de viață la naștere în România era tot de În raportul publicat în 2021 , speranța medie de viață la naștere în România era de 75,3 ani .

, speranța medie de viață la naștere în România era de . În raportul publicat în 2019, speranța medie de viață la naștere în România era de 74,2 ani.

Principalele boli cu care se confruntă pacienții români: Bolile cardiovasculare și cancerul

Bolile sistemului circulator și cancerul rămân cele două cauze principale ale mortalității în România și UE. România înregistrează a doua cea mai ridicată rată a mortalității cauzate de bolile cardiovasculare din Uniunea Europeană, după Bulgaria. În 2023, rata mortalității cardiovasculare standardizată în funcție de vârstă a fost de 787 de decese la 100.000 de locuitori, de 2,5 ori mai mare decât media europeană, de 313 decese la 100.000 de locuitori.

România este țara din UE care investește cel mai puțin în sănătate

În raportul publicat miercuri, România a cheltuit 6,2% din PIB pentru sănătate (date pentru anul 2024) – cel mai mic procent din rândul țărilor UE. Deși cheltuielile pentru sănătate au crescut sistematic în ultimii ani, în 2024, România a cheltuit pentru sănătate 1.969 euro pentru fiecare persoană (valoare ajustată în funcție de diferențele în ceea ce privește puterea de cumpărare), mai puțin de jumătate din media UE de 3.955 euro. Germania a cheltuit 5.791 euro pentru sănătate pentru fiecare persoană, adică aproape de trei ori mai mult decât țara noastră.

În 2023, România a cheltuit 5,8% din PIB pentru sănătate – cel mai mic procent din rândul țărilor UE. România a cheltuit 1.800 euro pentru fiecare persoană, mai puțin de jumătate din media UE de 3.832 euro.)

din PIB pentru sănătate – cel mai mic procent din rândul țărilor UE. România a cheltuit pentru fiecare persoană, mai puțin de jumătate din media UE de 3.832 euro.) În 2022 , România a cheltuit 5,7% din PIB pentru sănătate – cel mai mic procent din rândul țărilor UE. România a cheltuit 1.632 euro pentru fiecare persoană (mai puțin de jumătate din media UE de 3.533 euro).

, România a cheltuit din PIB pentru sănătate – cel mai mic procent din rândul țărilor UE. România a cheltuit pentru fiecare persoană (mai puțin de jumătate din media UE de 3.533 euro). În 2021 , România a cheltuit 6,5% din PIB pentru sănătate – cel mai mic procent din rândul țărilor UE. România a cheltuit 1.663 euro pentru fiecare persoană (mai puțin de jumătate din media UE de 4.030 euro).

, România a cheltuit din PIB pentru sănătate – cel mai mic procent din rândul țărilor UE. România a cheltuit pentru fiecare persoană (mai puțin de jumătate din media UE de 4.030 euro). În 2019 , România a cheltuit 5,7 % din PIB pentru sănătate – al doilea cel mai scăzut nivel din țările UE. România a cheltuit 1.310 euro pentru fiecare persoană (mai puțin de jumătate din media UE de 3.523 euro).

, România a cheltuit din PIB pentru sănătate – al doilea cel mai scăzut nivel din țările UE. România a cheltuit pentru fiecare persoană (mai puțin de jumătate din media UE de 3.523 euro). În 2017, România a cheltuit 5% din PIB pentru sănătate – cel mai scăzut, din nou, nivel din rândul țărilor UE. România a cheltuit 1.029 euro pentru fiecare persoană (mai puțin de media UE de 1.884 euro).

Bulgaria face un salt semnificativ și se distanțează de pozițiile negative ale clasamentului, cheltuielile pentru sănătate ajungând la 8,5% din PIB în 2024, în creștere cu 0,8 pp față de raportul anterior, apropiindu-se de media europeană de 10,2% din PIB. În 2024, Bulgaria a cheltuit 2.408 euro pentru fiecare persoană, cu 22,3% mai mult decât România (1.969).

România investește cel mai puțin din UE în prevenție

România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea cheltuielilor pentru prevenție în totalul cheltuielilor curente pentru sănătate. În 2024, România a direcționat doar 1,1% din cheltuielile pentru sănătate către prevenție, de trei ori mai puțin decât media europeană (3,3%). Mai mult, România a regresat chiar și față de perioada de dinaintea pandemiei de COVID-19, când cheltuielile pentru prevenție reprezentau 1,5% în 2019, după ce atinseseră 3,7% în 2021.

Spre comparație, Bulgaria a direcționat 2,9% din cheltuielile pentru sănătate către prevenție, Țările de Jos – 4,8%, iar Republica Moldova – 5,1%.