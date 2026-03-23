România, SUA, Franța și alți zece aliați NATO au dat startul exercițiului Sea Shield 2026 în Marea Neagră: Suntem pregătiți să acționăm împreună ori de câte ori este necesar

Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
© Forțele Navale Române

Pe fondul tensiunilor crescute din regiunea Mării Negre și al eforturilor de consolidare a flancului estic al NATO, România organizează exercițiul multinațional SEA SHIELD 2026, considerat unul dintre cele mai importante antrenamente militare din regiune. Ceremonia de deschidere a exercițiului multinațional SEA SHIELD 2026 s-a desfășurat luni, 23 martie, la Constanța, în prezența ministrului apărării naționale, Radu Miruță, și a șefului Statului Major General, generalul Gheorghiță Vlad.

În intervenția sa, ministrul apărării naționale a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre și rolul esențial al cooperării aliate.

„SEA SHIELD reprezintă mai mult decât un eveniment de instruire militară. Este o lecție de solidaritate, încredere și o demonstrație a capacității de a împărți responsabilitatea între națiuni și de a proteja libertatea de navigație”, a afirmat ministrul Radu Miruță, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

La rândul său, șeful Statului Major General a evidențiat caracterul integrat și multinațional al exercițiului.

„ Regiunea Mării Negre rămâne esențială pentru apărarea noastră colectivă. Exerciții precum SEA SHIELD contribuie la consolidarea coordonării și la îmbunătățirea capacității de acțiune în comun între forțele navale, aeriene și terestre. Totodată, ele demonstrează că suntem pregătiți să acționăm împreună, ori de câte ori este necesar”, a subliniat generalul Gheorghiță Vlad.

SEA SHIELD 2026, desfășurat în zona de responsabilitate a Forțelor Navale Române, reunește aproximativ 2.500 de militari din România și alte 12 state aliate și partenere, cu capabilități navale, aeriene și terestre. Secvențele de instruire includ operațiuni pe mare, pe fluviu, în aer și pe uscat, urmărind creșterea interoperabilității între structurile participante și consolidarea capacității de reacție la provocările de securitate actuale.

Exercițiul implică structuri interinstituționale, facilitând cooperarea între forțele armate și alte instituții din domeniul securității naționale. Scenariile de instruire vizează apărarea infrastructurii critice, securitatea rutelor maritime, combaterea amenințărilor asimetrice și gestionarea situațiilor de criză.

În contextul mediului de securitate marcat de evoluții complexe în regiunea Mării Negre, SEA SHIELD 2026 contribuie la întărirea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO, prin antrenamente comune și scenarii adaptate riscurilor actuale, inclusiv a celor de natură hibridă.

Prin organizarea SEA SHIELD 2026, Forțele Navale Române reconfirmă angajamentul României pentru consolidarea securității regionale și dezvoltarea cooperării cu aliații și partenerii.

România ar putea contribui la operațiuni de deminare în pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, anunță ministrul apărării
România ar putea contribui la operațiuni de deminare în pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, anunță ministrul apărării
Viktor Orban reacționează furibund, după ce Szijjarto a fost acuzat că ar fi transmis informații Rusiei de la reuniuni UE: Un atac grav împotriva Ungariei
Viktor Orban reacționează furibund, după ce Szijjarto a fost acuzat că ar fi transmis informații Rusiei de la reuniuni UE: Un atac grav împotriva Ungariei
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

