România susține adoptarea celui de-al 17-lea pachet de măsuri restrictive la adresa Rusiei (MAE)

Ministrul afacerilor externe Emil Hurezeanu a participat vineri, 9 mai 2025, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE (CAE), care a avut loc la Liov, în Ucraina, la invitația ministrului ucrainean de externe Andrii Sybiha, informează un comunicat oficial al MAE, remis CaleaEuropeana.ro.

În intervenția sa, ministrul Emil Hurezeanu a salutat organizarea, la 9 mai, a unei reuniuni CAE la Liov ca mesaj politic de reafirmare a sprijinului UE pentru Ucraina, inclusiv în contextul desfășurării la Moscova a unor ceremonii militare.

Ministrul afacerilor externe a atras atenția asupra faptului că Rusia nu este interesată în mod real în realizarea păcii, iar UE trebuie să continue eforturile pentru sprijinul pentru Ucraina și pentru a menține SUA angajată în demersurile privind pacea în Ucraina.

🇷🇴FM Hurezeanu participating to the informal meeting of the 🇪🇺Foreign Ministers in Lviv: Holding this informal #FAC in Lviv today represents a symbolic & concrete political message reaffirming our support for #Ukraine. In the context of celebrating Europe Day on the 9th of May… pic.twitter.com/gUW9N7OiMl

— Ministry of Foreign Affairs of Romania 🇷🇴 (@MAERomania) May 9, 2025