REPUBLICA MOLDOVA

România susține o aderare accelerată a R. Moldova la UE, i-a transmis președintele Camerei Deputaților premierului Alexandru Munteanu

Published

29 minutes ago

on

© Sorin Grindeanu/Facebook

România susține o aderare accelerată a Republicii Moldova la UE, i-a transmis președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu,  premierului Alexandru Munteanu, într-o întrevedere avută joi, cu ocazia primei vizite externe a oficialului moldovean de la preluarea mandatului. 

„I-am transmis, astăzi, prim-ministrului, Alexandru Munteanu, susținerea pe care România o are, fără echivoc, pentru o aderare accelerată a Republicii Moldova la UE și începerea, de îndată, a negocierilor pe capitole”, a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, șeful Camerei Deputaților a subliniat că „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, acest lucru fiind necesar „să se traducă printr-o cooperare economică mai intensă și mai multe proiecte comune cu fonduri europene în interesul tuturor”.

„Consider că sprijinul politic înseamnă dialog permanent cu partidele proeuropene din Republica Moldova, colaborare între Parlamentele celor două țări, dar și consolidarea relației între administrațiile locale şi creșterea prezenței companiilor românești în Republica Moldova. Războiul din Ucraina a arătat cât de fragilă este regiunea noastră. De aceea, susținem consolidarea capacităților administrative și de apărare ale Republicii Moldova, prin parteneriate cu Uniunea Europeană, NATO și România”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Comisia Europeană a prezentat săptămâna trecută pachetul anual de extindere, document prin care instituția își exprimă sprijinul pentru obiectivul „ambițios, dar realizabil” al Republicii Moldova de a încheia „provizoriu” negocierile de aderare la UE până în 2028.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a afirmat, marți, cu ocazia unei vizite la Chișinău, că Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, dar a atenționat că până la aderarea propriu-zisă mai sunt încă multe lucruri de făcut.

În context, România a solicitat deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

REPUBLICA MOLDOVA

Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe noul premier moldovean: România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al R. Moldova, în special privind modernizarea statului, reformele și integrarea europeană

Published

59 minutes ago

on

November 13, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni,  în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului, pe premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

Cu acest prilej, șeful statului a încurajat noul Guvern „să acționeze hotărât și responsabil, având în centrul preocupărilor creșterea economică, bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova și integrarea în Uniunea Europeană”.

„România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce privește modernizarea statului, reformele și integrarea europeană”, a mai transmis președintele Nicușor Dan.

La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a mulțumit pentru „tot ceea ce faceți pentru noi”, subliniind că este „prima noastră vizită oficială și ne bucurăm foarte mult că ne ducem la prietenii noștri, la frații noștri”. Șeful guvernului de la Chișinău a apreciat contribuția directă a președintelui la parcursul european al Republicii Moldova.

„Ați contribuit și dumneavoastră foarte mult, prin toți diplomații din Europa și din alte țări, la acest proces și vă mulțumim foarte mult. Pentru noi este foarte important, avem o oportunitate unică și sigur că, cu toate cele ce se întâmplă în zonă, războiul din Ucraina, parcursul european pentru noi nu e doar o direcție strategică, ci o mișcare de supraviețuire și de protejare, de securitate națională”, a afirmat Munteanu, la întâlnirea cu președintele.

Șeful Executivului de la Chișinău se află în prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului.

Ulterior, el se va întâlni cu președinții Senatului, Mircea Abrudean, și cu cel al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Parlament.

Ceremonia oficială a primirii de către premierul Ilie Bolojan este programată la ora 11:30, la Palatul Victoria.

Cei doi prim-miniștri vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuții în plenul celor două delegații oficiale, la finalul cărora vor susține declarații comune de presă.

În cursul după-amiezii, premierul moldovean va fi primit la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, și de Principele Radu.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu vor discuta pe teme și proiecte de interes comun ale celor două țări, în contextul geostrategic actual.

COMISIA EUROPEANA

De la Chișinău, comisarul european pentru extindere felicită R. Moldova pentru progresele înregistrate și o îndemnă să accelereze „viteza reformelor” pentru ca „procesul de aderare să aibă succes”

Published

2 days ago

on

November 11, 2025

By

© Guvernul Republicii Moldova

Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, dar până la aderarea propriu-zisă mai sunt încă multe lucruri de făcut, a menționat marți, la Chișinău, comisarul european pentru extindere, Marta Kos.

Oficialul european a participat la conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, informează Deschide.md, conform Agerpres.

„Mă bucur să fiu la Chișinău pentru a patra oară în acest an, alte state-candidate sunt geloase. Dar vă spun că sunteți foarte speciali în determinarea dumneavoastră de a deveni stat membru al UE, ceva special atunci când văd energia voastră și știți că spuneam, că sunteți cei mai buni elevi din clasa mea”, a afirmat Marta Kos.

„Mi se spunea: Marta, ești prea emotivă! Dar acum, odată cu acest raport privind extinderea, deja se văd fapte. Evident, că eu pot fi emotivă, dar în acest Raport privind Extinderea sunt fapte care dovedesc că voi ați înregistrat cel mai mare progres într-un an. Felicitări, Republica Moldova!”, le-a transmis comisarul european cetățenilor moldoveni. 

Potrivit ei, această reușită ar fi fost imposibilă fără „troica de femei”: președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vicepremierul pentru integrarea europeană, Cristina Gherasimov și comisarul european, Marta Kos.

Comisarul european pentru extindere i-a îndemnat pe decidenții Republicii Moldova să accelereze „viteza reformelor”.

„Aveți ambiții foarte mari. Dar aceste ambiții sunt și realiste, dacă reforma actuală și viteza reformelor va fi accelerată. Am în vedere că anul 2026 trebuie să fie anul implementării. Și o spun tuturor statelor candidate- nu trebuie să faceți lucruri doar că vă spunem noi, trebuie să faceți pentru că e bine pentru țara voastră și e unica modalitate în care procesul de aderare ar putea avea succes”, a evidențiat Kos.

De altfel, implementarea reformelor a reprezentat o temă centrală dintre comisarul european pentru extindere și noul premier moldovean Alexandru Munteanu.

„Progresele pe care le-am făcut pe drumul nostru european ne motivează să continuăm munca la turații și mai mari. Casa noastră este Europa și aducem Europa acasă. Obiectivul este să finalizăm negocierile și să semnăm Tratatul de Aderare în 2028”, a declarat Munteanu, menționând că reforma justiției și lupta anticorupție rămân priorități imediate, arată un comunicat al Guvernului de la Chișinău.

La rândul său, Marta Kos a profitat de întâlnirea cu prim-ministrul moldovean pentru a reitera sprijinul pentru Republica Moldova pe drumul său către UE.

„Alegerile parlamentare recente au reafirmat încă o dată aspirația europeană neclintită a Republicii Moldova. Sunteți un model de reziliență în protejarea democrației și aveți parte de tot sprijinul nostru. Suntem o echipă și vom continua să lucrăm împreună pentru a avansa pe calea europeană”, a arătat comisarul european pentru extindere.

Oficialii s-au referit la implementarea Planului de creștere pentru Moldova, fiind menționat sistemul strict de monitorizare și control care se aplică în acest sens. De asemenea, au fost specificate beneficiile aderării recente a Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) și, începând cu 1 ianuarie 2026 – la zona „Roam Like at Home” a UE.

Comisia Europeană a prezentat săptămâna trecută pachetul anual de extindere, document prin care instituția își exprimă sprijinul pentru obiectivul „ambițios, dar realizabil” al Republicii Moldova de a încheia „provizoriu” negocierile de aderare la UE până în 2028.

În context, România a solicitat deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova

Citiți și: Extinderea UE: “Moldova își merită locul în familia europeană”, afirmă Maia Sandu, la Bruxelles, după ce țara a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate în ultimele 12 luni

INTERVIU | Siegfried Mureșan: Aderarea R. Moldova la UE se poate concretiza în următorii ani. Nu există opoziție față de acest proces

“Moldova este Europa”: Roberta Metsola a deschis Biroul Parlamentului European la Chișinău și a deschis prima ședință a noului Parlament, vorbind în română

Premierul Alexandru Munteanu este așteptat joi la București în cadrul primei sale vizite în străinătate după ce a fost învestit.

REPUBLICA MOLDOVA

Premierul R. Moldova: Prin colaborarea solidă și viziunea comună cu BERD, vom reuși să apropiem țara de standardele europene

Published

3 days ago

on

November 10, 2025

By

© Guvernul Republicii Moldova

Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere, luni, cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) la Chișinău, pentru a discuta despre mersul proiectelor implementate cu sprijinul BERD, vizând reabilitarea drumurilor și sporirea securității energetice, potrivit unui comunicat. 

Premierul Alexandru Munteanu a subliniat importanța cooperării cu BERD în dezvoltarea durabilă a țării, accentuând rolul instituției în susținerea reformelor și consolidarea economiei Republicii Moldova.

„Asistența financiară și expertiza oferită de BERD contribuie esențial la modernizarea infrastructurii și la creșterea competitivității economiei noastre. Avem o colaborare solidă și o viziune comună. Împreună, prin implementarea Planului de creștere pentru Moldova, vom reuși să apropiem țara de standardele europene”, a declarat șeful Guvernului moldovean.

Interlocutorii au trecut în revistă proiectele mari de infrastructură implementate în prezent în Republica Moldova cu sprijinul BERD, menționând necesitatea de a avansa pe acestea și de a le prioritiza în funcție de necesitățile actuale. 

Proiectele în curs de implementare, în total – 67, vizează domenii-cheie precum modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare, interconectarea energetică, eficiența energetică, creșterea securității de aprovizionare cu gaze naturale, precum și îmbunătățirea managementului deșeurilor. Printre proiecte se numără reabilitarea și lărgirea Centurii M2 Chișinău, reabilitarea drumului Chișinău-Leușeni, construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău, mоdеrnizаrеа sistemelor сеntrаlizаte de аlimеntarе cu еnergiе termică din Вălți și Chișinău.

O direcție de viitor o constituie sporirea accesului la finanțare pentru fermieri, măsură complementară proiectelor de modernizare a sistemelor de irigare, menite să stimuleze productivitatea și reziliența sectorului agricol.

Giuseppe Grimaldi a preluat funcția de șef al operațiunilor BERD în Republica Moldova la 1 octombrie 2025. De la începutul activității sale în țara noastră, în anul 1992, BERD a investit peste 2,8 miliarde de euro în 188 de proiecte.

