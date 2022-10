România susține rezoluția ONU care condamă referendumurile ilegale din Ucraina și tentativa de anexare a Rusiei. Votul are loc luni

Preşedintele american Joe Biden a semnat vineri un ordin executiv privind transferul de date personale din Uniunea Europeană către SUA, informează comunicatul oficial de la Casa Albă.

Semnarea decretului de către liderul de la Casa Albă vine după ce în martie Washingtonul şi Bruxellesul au ajuns la un acord de principiu asupra acestui dosar şi va permite Comisiei Europene să înceapă propriul proces de ratificare, ce ar urma să dureze mai multe luni, potrivit Agerpres.

Președinta Comisiei Europene a salutat semnarea de către președintele american Joe Biden a ordinului executiv pentru un Cadru UE-SUA privind confidențialitatea datelor: „Un important pas înainte pentru o mai bună protecție a datelor pentru cetățeni și mai multă certitudine juridică pentru întreprinderi – pe ambele maluri ale Atlanticului! Acum ne vom apuca să lucrăm la decizia de adecvare”, a transmis URsula von der Leyen într-un mesaj postat pe contul de Twitter.

I welcome @POTUS signing the executive order for a new 🇪🇺🇺🇸 Data Privacy Framework.

An important step forward for better data protection for citizens and more legal certainty for businesses – on both sides of the Atlantic!

Now we will get to work on the adequacy decision. https://t.co/ZWxTX4Vwke

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 7, 2022