România susține un summit trilateral Trump-Zelenski-Putin, cu sprijin european, afirmă Nicușor Dan: În cadrul Coaliției de Voință discutăm despre garanții de securitate

Președintele Nicușor Dan a afirmat sâmbătă că întâlnirea din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin a fost “o primă etapă pentru a începe negocierile de pace”, iar pentru România rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonării strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare.

Într-o postare pe X, șeful statului a precizat că eforturile președintelui SUA, Donald Trump, sunt menite să oprească acest război “ilegal” și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă.

“Aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor. Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto. De aceea, este important că președintele Zelenski se va duce la Washington pentru a discuta cu președintele Trump despre pașii următori. Pentru Ucraina este, de asemenea, esențial ca președintele Donald Trump să pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european”, a scris Nicușor Dan.

Reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace. Eforturile în această direcție ale Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă. Aceste negocieri trebuie să țină cont… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 16, 2025

În ceea ce privește Rusia, președintele român a indicat că acest stat trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor și infrastructurii civile să înceteze.

“Poziția noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială și ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță. În cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunțată de președintele Donald Trump este salutară și totodată determinantă în procesul de pace”, a adăugat Nicușor Dan.

“Pentru noi rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonării strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”, a conchis el.

Poziția liderului de la București aduce un ecou suplimentar declarației adoptate de principalii lideri europeni după summitul dintre liderii Statelor Unite și Rusiei.

Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.

Consiliul European a publicat o declarație comună a președintelui francez, Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, a cancelarului german, Friedrich Merz, a prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a președintelui finlandez, Alexander Stubb, a prim-ministrului polonez, Donald Tusk, a președintelui Consiliului European, António Costa, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Declarația liderilor europeni a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.

“Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, se mai arată în declarație, în timp ce Trump, într-o schimbare majoră de abordare, a propus ca Rusia și Ucraina “să ajungă direct la un acord de pace și nu la un simplu acord de încetare a focului”.