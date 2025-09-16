JUSTIȚIE
România, ținta „predilectă” a unor ample atacuri hibride în contextul electoral din 2024, afirmă procurorul general: Călin Georgescu, beneficiarul acestei campanii de influențare
Procurorul general, Alex Florența, a explicat marți, într-o conferință de presă, modul în care s-au derulat atacurile hibride asupra României, arătând că țara noastră a fost ținta „predilectă” a unor campanii ample în contextul alegerilor din 2024. Acesta a precizat că „actorii ostili” au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice”, iar printre beneficiarii acestor acțiuni s-ar fi numărat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.
„Din anchetele derulate la nivelul Parchetului General se poate desprinde în acest moment concluzia (…) că România a fost ținta predilectă a unor campanii ample hibride, în contextul scrutinelor electorale din anul 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice, destabilizarea capacității de decizie a autorităților și diluarea gradului de coeziune la nivelul populației. Campania lansată în spațiul românesc s-a manifestat prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât și prin campanii de micro-targetare a populației, dezinformare și influențarea electoratului”, a declarat Alex Florența, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.
În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.
Întrebat dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a beneficiat de aceste campanii hibride, procurorul general a răspuns fără echivoc:
„Da, clar, beneficiarul acestei campanii de influențare, de dezinformare și de creare artificială a unui trend în viralizarea mesajelor candidatului independent a fost făcută cu certitudine în sprijinul acestuia”, a indicat Alex Florența, referindu-se la faptul că, în anul 2024, au fost lansate peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, așa cum au relevat rapoartele serviciilor de informații desecretizate de Consiliul Suprem de Apărării a Țării, documente care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.
Potrivit procurorului general, atacurile hibride au exploatat vulnerabilitățile audiențelor naționale atât prin utilizarea rețelelor sociale, cât și prin tehnici de inginerie socială.
El a explicat că războiul hibrid este „mult mai insidios, mult mai perfid” decât războiul tradițional, însă cu efecte mult mai ample asupra societății.
România înregistrează progrese semnficative în ultimul raport anual privind statul de drept al Comisiei Europene, dar trebuie să continue reformele
Comisia Europeană a publicat ieri, 8 iulie, cel de al șaselea raport anual privind statul de drept, care examinează evoluțiile statului de drept în toate statele membre. Potrivit raportului de țară, România înregistrează progrese semnficiative către finalizarea procesului inițiat în vederea luării în considerare a recomandărilor Comisiei de la Veneția privind legile justiției, care au abordat preocupările legate de independența, calitatea și eficiența sistemului de justiție. Executivul European subliniază că autoritățile române au inițiat mai multe măsuri legislative și instituționale menite să întărească independența sistemului judiciar, să eficientizeze accesul la justiție și să sprijine integritatea publică. Totodată, provocări persistă în domeniul mass-media, al transparenței legislative și al protecției jurnaliștilor, precum și în ceea ce privește implicarea societății civile în procesul decizional.
Ce progrese a înregistrat România în baza recomandărilor din Raportul din 2024:
- A înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește finalizarea procesului inițiat în vederea luării în considerare a recomandărilor Comisiei de la Veneția privind legile justiției, inclusiv prin consultări și evaluări în vederea îmbunătățirii în continuare a legilor justiției cu o ocazie viitoare.
- A înregistrat unele progrese suplimentare în ceea ce privește asigurarea unor resurse umane adecvate pentru sistemul judiciar, inclusiv pentru parchete, ținând seama de standardele europene privind resursele pentru sistemul judiciar.
- A înregistrat progrese în ceea ce privește luarea de măsuri, în special la nivel operațional, pentru a asigura investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor în sistemul judiciar, inclusiv în ceea ce privește infracțiunile de corupție, ținând seama de standardele europene.
- A înregistrat unele progrese în ceea ce privește asigurarea unor consultări publice eficace înainte de adoptarea legislației.
Unde am rămas în urmă:
- România nu a înregistrat progrese în ceea ce privește introducerea unor norme privind activitățile de lobby pentru senatori și deputați.
- Nu a înregistrat progrese în ceea ce privește consolidarea normelor și a mecanismelor de îmbunătățire a guvernanței independente și a independenței editoriale a serviciilor publice de mass-media, în funcție de standardele europene privind serviciile publice de mass-media.
- Nu a înregistrat progrese în ceea ce privește continuarea procesului de obținere a acreditării unei instituții naționale pentru drepturile omului, ținând seama de Principiile de la Paris ale ONU.
În acest context, Comisia Europeană recomandă României să ia măsuri clare și urgente în următoarele direcții:
- Consolidarea independenței procurorilor de rang înalt și a organizării poliției judiciare prin măsuri legislative clare.
- Întărirea capacității de investigare și urmărire penală a infracțiunilor comise în sistemul judiciar, inclusiv a celor de corupție.
- Adoptarea unui cadru legislativ privind activitățile de lobby pentru deputați și îmbunătățirea eficienței sistemului declarațiilor de avere.
- Creșterea garanțiilor de guvernanță independentă și editorială pentru serviciile publice de mass-media, în linie cu standardele europene.
- Reducerea utilizării ordonanțelor de urgență și asigurarea unor consultări publice eficiente și reale înaintea adoptării oricărei legislații.
- Finalizarea procesului de acreditare a unei instituții naționale pentru drepturile omului, conform Principiilor de la Paris ale ONU.
Raportul din acest an confirmă faptul că există o traiectorie pozitivă în multe state membre, deoarece au fost realizate reforme importante în cele patru domenii-cheie vizate de raport – justiția, combaterea corupției, libertatea mass-mediei și sistemul instituțional de control și echilibru. Deși în unele state membre persistă provocări și, în câteva cazuri, situația este gravă, angajamentul general față de proces rămâne puternic, iar statele membre au abordat un număr substanțial de recomandări din 2024, integral sau parțial.
Raportul anual privind statul de drept este rezultatul unui dialog strâns cu autoritățile naționale și cu părțile interesate. Raportul acoperă toate statele membre și patru țări implicate în procesul de aderare, pe baza aceleiași metodologii obiective și transparente, examinând același set de aspecte în fiecare țară.
Raportul din 2025 include o comunicare care examinează situația din UE în ansamblu și 27 de capitole consacrate fiecărei țări, care analizează evoluțiile semnificative din fiecare stat membru. Acesta include, de asemenea, patru capitole consacrate fiecărei țări, care analizează evoluțiile din țările implicate în procesul de aderare selectate. Raportul include, de asemenea, o evaluare a recomandărilor de anul trecut adresate statelor membre și, pe această bază, oferă din nou recomandări specifice adresate tuturor statelor membre.
Raportul se află în centrul ciclului anual privind statul de drept. Acest ciclu anual este preventiv: servește la promovarea statului de drept și urmărește să prevină apariția sau agravarea problemelor. Acesta este separat de celelalte elemente din setul de instrumente al UE privind statul de drept și completează, dar nu înlocuiește mecanismele bazate pe tratat care permit UE să răspundă unor chestiuni mai grave legate de statul de drept în statele membre. Aceste instrumente includ procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și procedura de protejare a valorilor fondatoare ale Uniunii în temeiul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Începând din 2020, mai multe inițiative noi ale UE au ridicat standarde comune în domenii cu relevanță directă pentru statul de drept, pe baza rezultatelor monitorizării în contextul prezentului raport. Printre acestea se numără Legea europeană privind libertatea mass-mediei, care urmărește să abordeze o serie de lacune sistemice identificate în peisajul de reglementare a mass-mediei, și Pachetul anticorupție, care include propuneri de noi acte legislative pentru combaterea corupției în UE și pentru consolidarea regimului UE de sancționare a corupției în dimensiunea externă a UE.
Nicușor Dan îl numește pe profesorul Dacian Dragoș, personalitate recunoscută în drept european, în funcția de judecător al Curții Constituționale. A fost expert în echipa României la litigiul Roșia Montană
Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul de numire a lui Dacian Cosmin Dragoș, profesor universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării si conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în funcția de judecător al Curții Constituționale a României, pentru un mandat de nouă ani începând cu data 13 iulie 2025, informează Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Nominalizarea a fost făcută în conformitate cu atribuțiile constituționale ale președintelui României, prevăzute la articolul 94 lit. c), art. 142 alin. (2), (3) și (5) din Constituția României, potrivit cărora Președintele numește trei dintre cei nouă judecători ai Curții Constituționale. Curtea Constituțională se înnoiește cu o treime din judecătorii ei din 3 în 3 ani.
Profesorul Dacian Cosmin Dragoș este o personalitate recunoscută în domeniul dreptului administrativ și european, beneficiar al prestigioasei burse europene Marie Curie, la Michigan State University (2005-2006) și expert al Băncii Mondiale în domeniul achizițiilor publice (2020-2023).
Cu o activitate remarcabilă academică și de cercetare și o contribuție consistentă în elaborarea proiectului Codului de procedură administrativă (2006-2008 și 2020-2021) și a Codului Administrativ (2010-2011), profesorul Dragoș a fost implicat în proiecte naționale și internaționale privind reforma administrației publice și statul de drept, și este cunoscut pentru pozițiile sale echilibrate și fundamentate științific.
Dacian Cosmin Dragoș a fost timp de 3 ani expert juridic în echipa României în litigiul arbitral Roșia Montană și în alte litigii arbitrale.
În perioadele 2016-2017 și 2020-2023 a fost președintele Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării.
Prin această nominalizare, Președintele României reafirmă angajamentul ferm față de buna funcționare a autorităților publice, independența justiției, respectarea statului de drept și consolidarea rolului Curții Constituționale de garant al supremației Constituției.
Ilie Bolojan, după decizia CCR privind declarațiile de avere: Voi susține modificări care să asigure în continuare transparența. Declarațiile acționează ca un fel de frână pentru a nu se sări calul
Președintele Senatului, Ilie Bolojan, a subliniat, vineri, că asigurarea transparenței este un element esențial pentru recâștigarea încrederii în instituții, într-o reacție la decizia Curții Constituționale privind declarațiile de avere ale demnitarilor, funcționarilor și familiilor acestora.
Potrivit acestuia, după publicarea motivării deciziei Curții Constituționale a României (CCR) privind declarațiile de avere este necesar să se analizeze ce modificări pot fi făcute, astfel încât să se asigure în continuare transparența și accesul public la informații relevante.
“Nu am comentat, în general, deciziile Curții Constituționale sau ale instanțelor. Chiar dacă, la nivel european, nu există o procedură unitară privind transparența declarațiilor de avere, experiența acumulată în România în acești ani arată că transparența publicării acestor declarații, atunci când deții o funcție publică, a fost un câștig. Asigurarea transparenței este un element esențial pentru recâștigarea încrederii în instituții. În plus, există numeroase zone din instituțiile publice în care lucrurile au scăpat de sub control – de la cumulul de câștiguri, până la indemnizații care nu se justifică – iar transparența declarației acționează ca un fel de frână pentru a nu se sări calul. Vedem, din păcate, ce se întâmplă în unele companii de stat, unde câștigurile ‘au fost secretizate”, a scris Bolojan, pe Facebook.
El a evidențiat că, în orice sistem, transparența este un instrument administrativ eficient care limitează corupția.
“După publicarea motivării deciziei Curții Constituționale, este necesar ca situația să fie analizată pentru a vedea în ce măsură se pot face modificările necesare pentru a asigura în continuare transparența și accesul public la informații relevante. Voi susține acest lucru. În același timp, este important să construim o cultură a transparenței, nu doar prin reglementări clare, ci și prin aplicarea consecventă a acestora și prin măsuri suplimentare care să întărească integritatea în sectorul public. Perioada următoare trebuie să aducă un efort susținut în această direcție”, a adăugat președintele interimar al Partidului Național Liberal.
Citiți și Reacția lui Nicușor Dan la decizia CCR de eliminare a caracterului public al averilor demnitarilor: Este în contradicție cu un principiu esențial al democrației – transparența
Curtea Constituțională a decis joi că declarațiile de avere și interese să nu mai fie publicate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate și nici pe paginile online ale altor instituții publice, iar aceste declarații nu mai trebuie să cuprindă veniturile și bunurile soților și copiilor.
Potrivit unui comunicat transmis joi, cu majoritate de voturi, CCR a declarat neconstituțional art.3 alin.(2) din Legea nr.176/2010, cu următorul cuprins: “Declarațiile de avere se întocmesc pe propria răspundere și cuprind drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere, potrivit anexei nr. 1”.
În urma acestei decizii, care este definitivă, declarațiile de avere care se depun la Agenția Națională de Integritate nu mai trebuie să cuprindă bunurile soților și copiilor.
Judecătorii constituționali argumentează că o declarație pe proprie răspundere nu poate fi făcută decât în nume propriu.
