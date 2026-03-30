România țintește aderarea la OCDE în 2026 și adoptarea euro ca obiectiv strategic de integrare, afirmă Nicușor Dan: Este o regulă economică foarte simplă, ești mai competitiv dacă ești mai mare

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că aderarea la OCDE este „în grafic” și ar putea avea loc chiar în acest an, în timp ce adoptarea monedei euro trebuie să devină un obiectiv strategic pentru creșterea competitivității economice și integrarea mai profundă în Uniunea Europeană.

Șeful statului a participat luni, la Ateneul Român, la deschiderea evenimentului „The Economist – Romania Government Roundtable”, unde a susținut un discurs centrat pe perspectivele economice ale României și pe direcțiile de integrare europeană, insistând asupra aderării la OCDE și a adoptării monedei euro.

Șeful statului și-a început intervenția subliniind importanța valorilor democratice și economice promovate de publicația organizatoare, afirmând că „este o mare onoare pentru mine să fiu cu dumneavoastră azi și vreau să mulțumesc publicației The Economist pentru această seară și pentru evenimentul pe care îl organizează – o publicație cu o istorie de aproape 200 de ani, care a militat tot timpul pentru oameni liberi, pentru economie liberă, pentru democrație, pentru prosperitate, valori pe care trebuie să le ducem mai departe”.

Într-un scurt bilanț al evoluției României și a regiunii, președintele a evidențiat progresele economice realizate după aderarea la Uniunea Europeană, în ciuda contextului istoric dificil. „Extinderea Uniunii Europene înspre Est a fost un mare succes. Spre exemplu, România în 2000 era la 26% față de media europeană a veniturilor și în 2024 a crescut la 78%”, a declarat acesta, punctând contrastul cu „știrile negative” dominante în spațiul public.

Referindu-se la prioritățile viitoare, Nicușor Dan a pus accent pe reforma instituțiilor și pe obiectivul aderării la OCDE, considerat un pas esențial pentru consolidarea economiei românești. „Calitatea instituțiilor și modul în care acestea influențează prosperitatea este esențială și este un obiectiv fundamental al acestui mandat reforma instituțiilor, astfel încât ele poată să pună baza unei dezvoltări economice solide. Apoi, OECD – suntem în grafic și sperăm ca România să devină membru OECD în acest an. Și vreau să salut, pe acest palier, armonia și colaborarea neobișnuite între partidele politice”, a afirmat președintele.

În același timp, șeful statului a susținut explicit adoptarea monedei euro ca direcție strategică pentru România, argumentând că integrarea economică este esențială într-un context global competitiv.

„Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România, pentru că e o regulă economică foarte simplă, ești mai competitiv dacă ești mai mare. În condițiile în care avem o viteză economică tot mai mare global, România trebuie să se integreze, și euro este o formă de a se integra în economia europeană”, a declarat Nicușor Dan.

Discursul a inclus și referiri la Republica Moldova, pe care președintele a descris-o drept o prioritate strategică, subliniind necesitatea unei duble integrări, atât în Uniunea Europeană, cât și între economiile celor două state.

În ceea ce privește Uniunea Europeană, liderul de la București a pledat pentru aprofundarea pieței unice, inclusiv în domeniul energetic, și pentru susținerea energiei nucleare în viitorul buget european. Totodată, acesta a atras atenția asupra riscurilor de adâncire a decalajelor între statele membre în contextul viitorului cadru financiar multianual.

„Nu putem avea o piață unică europeană fără să avem o piață unică energetică europeană, pentru că vedem cum competitivitatea noastră este afectată de diferențele de prețuri ale energiei”, a spus el, adăugând că „mă bucur că Europa începe să reconsidere nuclearul, dacă vorbim de energie, și sper ca în viitorul cadru financiar multianual să avem un spațiu pentru nuclear”.

Referindu-se la negocierile privind bugetul UE pentru perioada 2028–2034, președintele a subliniat importanța menținerii echilibrului între competitivitate și coeziune. „Discuția este în ce măsură regulamentul acestui pilon de competitivitate nu va adânci decalajul între țări mai dezvoltate și țări mai puțin dezvoltate. Și aici, evident, poziția României este că trebuie ca acest instrument să reducă niște diferențe, astfel încât să nu cheltuim din nou, și din nou, și din nou bani pentru coeziune în anii care urmează”, a afirmat acesta.

În încheiere, Nicușor Dan a transmis un mesaj optimist privind evoluția economică și socială a României și a Europei, în pofida contextului marcat de multiple crize. „Acestea sunt gândurile mele la momentul pe care îl trăim și vreau să vă transmit un mesaj de optimism, între crizele pe care le traversăm, cu munca fiecăruia dintre noi, fără îndoială va veni binele și prosperitatea”, a conchis președintele.