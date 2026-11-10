România transmite „cele mai sincere condoleanțe în urma tragicului accident produs pe o autostradă din Bulgaria”

ROMÂNIA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© European Union

România transmite „cele mai sincere condoleanțe în urma tragicului accident produs pe o autostradă din Bulgaria.”

„Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și toți cei afectați de această tragedie. Le urăm celor răniți o însănătoșire grabnică și completă. Printre răniți se află și un cetățean român, care beneficiază în prezent de îngrijiri medicale. Echipele noastre consulare sunt pregătite să ofere asistență”, a reacționat ministrul de Externe Dan Neculăescu, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

„Sunt profund îndurerat de tragicul accident rutier din Bulgaria. Gândurile mele se îndreaptă către familiile celor care și-au pierdut viața și le urez însănătoșire grabnică tuturor celor răniți. Am fost informați că printre răniți se află și un cetățean român, care beneficiază în prezent de îngrijiri medicale. Ministerul Afacerilor Externe al României este pregătit să acorde toată asistența consulară necesară”, a fost reacția prim-ministrului Luca Niculescu.

Unsprezece persoane au murit și 48 au fost rănite în urma unui accident în lanț care a avut loc pe ambele sensuri de circulație ale unei autostrăzi din sud-estul Bulgariei, au anunțat marți autoritățile, informează Euronews.

„Bilanțul în acest moment este de 11 morți și 48 de răniți”, a declarat premierul Rumen Radev în fața jurnaliștilor.

Accidentele au avut loc marți dimineață în apropierea orașului Yambol, pe autostrada Trakia care leagă capitala Sofia de Burgas, pe malul Mării Negre. Au fost implicate peste 50 de autoturisme și vehicule grele.

Imaginile filmate cu drona și difuzate de postul de televiziune bulgar Nova arată un carambol uriaș într-o ceață densă, cu camioane, autoutilitare și autoturisme blocate pe toată lățimea carosabilului. Mașinile de pompieri și ambulanțele sunt aliniate de-a lungul drumului, în timp ce echipajele de intervenție, îmbrăcate în veste reflectorizante, se deplasează printre vehiculele avariate.

Potrivit site-ului de știri Novinite, cele două coliziuni în lanț au avut loc la câțiva kilometri distanță una de cealaltă, în apropierea intersecției Zimnitsa, una pe banda de circulație spre Burgas și cealaltă pe cea spre Sofia. Ceața densă a fost principalul factor, conform Novinite, un martor ocular estimând vizibilitatea la aproximativ 30 de metri.

Radev și-a anulat programul din Varna în urma acestei tragedii, imediat după ce s-a întâlnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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