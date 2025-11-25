România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri, afirmă Nicușor Dan la 25 de ani de la înființarea CNSAS: “adevărul istoric nu se negociază și nu se ascunde”

România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri și rolul CNSAS rămâne fundamental pentru studierea istoriei recente, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a transmis marți un mesaj în cadrul Conferinței „CNSAS – 25 de ani de la deschiderea arhivelor Securității. Postcomunismul românesc”, organizată la Palatul Parlamentului. Mesajul a fost prezentat de Valentin-Sorin Costreie, Consilier Prezidențial în cadrul Departamentului Educație și Cercetare.

În mesajul său, șeful statului a subliniat importanța momentului aniversar, arătând că deschiderea arhivelor Securității și înființarea CNSAS, în urmă cu 25 de ani, au reprezentat o schimbare fundamentală în modul în care România democratică se raportează la propriul trecut.

„A fost o decizie majoră, întârziată, dar decisivă pentru a construi o societate în care adevărul istoric nu se negociază și nu se ascunde”, se arată în mesaj.

Președintele a evidențiat rolul CNSAS în oferirea accesului liber la dosarele fostei Securități, contribuind la clarificarea și asumarea trecutului totalitar, la protejarea memoriei victimelor și la sprijinirea cercetării academice. El a arătat că, alături de instituțiile partenere – Arhivele Naționale, mediul universitar și instituțiile dedicate studiului totalitarismului –, CNSAS a devenit un pilon esențial al efortului de clarificare a abuzurilor și mecanismelor de represiune din timpul regimului comunist.

„Fără acces la documente, istoria rămâne la presupoziții și ipoteze. Cu acces la documente și dovezi, poate deveni cunoaștere, responsabilitate și învățare instituțională”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că deschiderea, chiar și parțială, a arhivelor a reprezentat începutul unei veritabile reforme a statului, oferind cetățenilor acces la adevărul despre funcționarea poliției politice comuniste și despre victimele acesteia. El a transmis că statul român are datoria de a asigura resursele necesare instituțiilor care gestionează arhivele, pentru a sprijini cercetătorii și pentru a contracara fenomene precum nostalgia față de trecutul totalitar.

Mesajul prezidențial a subliniat rolul fundamental al CNSAS la un sfert de secol de la înființare.

„Adevărul istoric nu se golește de sens odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, într-o societate democratică matură, el trebuie readus constant în atenția publică – în școală, în cultură, în spațiul civic”, a mai subliniat Nicușor Dan.

Președintele a afirmat că arhivele și instituțiile care le administrează fac parte din infrastructura democratică a României, la fel ca Parlamentul, justiția sau presa liberă, iar protejarea și profesionalizarea lor reprezintă condiții esențiale pentru asumarea clară a trecutului. El a mulțumit tuturor celor care, în ultimii 25 de ani, au lucrat „cu discreție și rigoare” pentru ca documentele să fie accesibile publicului și a evidențiat progresul înregistrat recent.

În final, președintele a transmis că cele două zile de dezbateri organizate la Palatul Parlamentului reprezintă cadrul potrivit pentru o reflecție asupra realizărilor și provocărilor în gestionarea memoriei colective. „România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri. Înțelegerea și asumarea istoriei noastre recente reprezintă o condiție pentru maturizarea democrației românești”, a punctat Nicușor Dan.

„CNSAS este parte din această obligație națională”, a mai afirmat șeful statului, arătând că funcționarea transparentă și rezultatele instituției reprezintă „un câștig democratic real ce trebuie întreținut și consolidat cu orice preț”.