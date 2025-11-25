ROMÂNIA
România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri, afirmă Nicușor Dan la 25 de ani de la înființarea CNSAS: “adevărul istoric nu se negociază și nu se ascunde”
România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri și rolul CNSAS rămâne fundamental pentru studierea istoriei recente, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan.
Șeful statului a transmis marți un mesaj în cadrul Conferinței „CNSAS – 25 de ani de la deschiderea arhivelor Securității. Postcomunismul românesc”, organizată la Palatul Parlamentului. Mesajul a fost prezentat de Valentin-Sorin Costreie, Consilier Prezidențial în cadrul Departamentului Educație și Cercetare.
În mesajul său, șeful statului a subliniat importanța momentului aniversar, arătând că deschiderea arhivelor Securității și înființarea CNSAS, în urmă cu 25 de ani, au reprezentat o schimbare fundamentală în modul în care România democratică se raportează la propriul trecut.
„A fost o decizie majoră, întârziată, dar decisivă pentru a construi o societate în care adevărul istoric nu se negociază și nu se ascunde”, se arată în mesaj.
Președintele a evidențiat rolul CNSAS în oferirea accesului liber la dosarele fostei Securități, contribuind la clarificarea și asumarea trecutului totalitar, la protejarea memoriei victimelor și la sprijinirea cercetării academice. El a arătat că, alături de instituțiile partenere – Arhivele Naționale, mediul universitar și instituțiile dedicate studiului totalitarismului –, CNSAS a devenit un pilon esențial al efortului de clarificare a abuzurilor și mecanismelor de represiune din timpul regimului comunist.
„Fără acces la documente, istoria rămâne la presupoziții și ipoteze. Cu acces la documente și dovezi, poate deveni cunoaștere, responsabilitate și învățare instituțională”, a transmis șeful statului.
Nicușor Dan a subliniat că deschiderea, chiar și parțială, a arhivelor a reprezentat începutul unei veritabile reforme a statului, oferind cetățenilor acces la adevărul despre funcționarea poliției politice comuniste și despre victimele acesteia. El a transmis că statul român are datoria de a asigura resursele necesare instituțiilor care gestionează arhivele, pentru a sprijini cercetătorii și pentru a contracara fenomene precum nostalgia față de trecutul totalitar.
Mesajul prezidențial a subliniat rolul fundamental al CNSAS la un sfert de secol de la înființare.
„Adevărul istoric nu se golește de sens odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, într-o societate democratică matură, el trebuie readus constant în atenția publică – în școală, în cultură, în spațiul civic”, a mai subliniat Nicușor Dan.
Președintele a afirmat că arhivele și instituțiile care le administrează fac parte din infrastructura democratică a României, la fel ca Parlamentul, justiția sau presa liberă, iar protejarea și profesionalizarea lor reprezintă condiții esențiale pentru asumarea clară a trecutului. El a mulțumit tuturor celor care, în ultimii 25 de ani, au lucrat „cu discreție și rigoare” pentru ca documentele să fie accesibile publicului și a evidențiat progresul înregistrat recent.
În final, președintele a transmis că cele două zile de dezbateri organizate la Palatul Parlamentului reprezintă cadrul potrivit pentru o reflecție asupra realizărilor și provocărilor în gestionarea memoriei colective. „România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri. Înțelegerea și asumarea istoriei noastre recente reprezintă o condiție pentru maturizarea democrației românești”, a punctat Nicușor Dan.
„CNSAS este parte din această obligație națională”, a mai afirmat șeful statului, arătând că funcționarea transparentă și rezultatele instituției reprezintă „un câștig democratic real ce trebuie întreținut și consolidat cu orice preț”.
ROMÂNIA
Ministrul finanțelor: Procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată. România păstrează accesul deplin la finanțări
Procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată și România își păstrează accesul deplin la finanțările esențiale pentru dezvoltare, a declarat marți ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, după ce Comisia Europeană a anunțat că suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul a nouă state membre, printre care și România.
“Vești bune de la Bruxelles: Comisia Europeană confirmă respectarea angajamentelor fiscale de către România. Procedura de deficit excesiv rămâne în suspensie, iar procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată – România își păstrează accesul deplin la finanțările esențiale pentru dezvoltare. Evaluarea de azi a Comisiei este un nou rezultat important, care validează efortul intens de consolidare fiscală realizat în ultimele luni. România se aliniază grupului de state membre care își respectă traiectoriile bugetare – un semnal de stabilitate și credibilitate la nivel european”, a scris ministrul finanțelor, pe pagina sa de Facebook.
Potrivit acestuia, România este evaluată ca fiind conformă cu regulile fiscale ale UE în 2025-2026 iar procedura de deficit excesiv este menținută în suspensie, fără pași suplimentari în această etapă și, cel mai important, fără riscul de suspendare a fondurilor europene.
Comisia Europeană a decis marți ca procedura de deficit excesiv în care se află România și alte opt state membre ale Uniunii Europene să fie suspendată în așa fel încât să nu fie întreprinse “noi acțiuni procedurale”, respectiv sancțiuni, pentru nerespectarea regulilor bugetare.
Comisia Europeană a adoptat, la Strasbourg, pachetul de toamnă al Semestrului European 2026, stabilind prioritățile de politică economică și în domeniul ocupării forței de muncă pentru stimularea competitivității. Pentru România, adoptarea recomandărilor din acest pachet era considerată crucială, în timp ce guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat reducerea deficitului bugetar record, țara noastră fiind statul membru al UE cu cel mai mare dezechilibru bugetar la acest capitol.
“Pentru cele nouă state membre aflate în procedură de deficit excesiv — Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, România și Slovacia — procedura este pusă în așteptare“, a transmis executivul european.
Concret, a explicat Comisia Europeană, această suspendare “înseamnă că, în acest stadiu, nu sunt întreprinse noi acțiuni procedurale“.
“Procedura rămâne deschisă (adică deficitul nu a fost adus durabil sub 3% din PIB), iar statele membre rămân obligate să respecte recomandarea Consiliului. Comisia va reevalua situația în primăvara viitoare, când vor fi disponibile datele finale pentru 2025“, a lămurit suplimentar Comisia.
Recomandarea executivului european vine după ce luna trecută comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis s-a întâlnit la București cu premierul Ilie Bolojan și a avertizat că deficitul bugetar al României a ajuns în 2024 la un nivel nesustenabil de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE. El a cerut măsuri pentru atingerea țintei de 8,4% la final de an, prag despre care Bolojan a afirmat că România este angajată să-l îndeplinească, pentru ca ținta de deficit să se apropie de 6% în 2026. Cu ocazia respectivă, comisarul european a precizat că executivul european va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv.
ENERGIE
România și Ungaria își consolidează cooperarea energetică pentru stabilitatea regiunii. Bogdan Ivan: Energia nu ține cont de frontiere
În marja Romanian International Energy Conference, un eveniment organizat Federația Patronală în Energie, ministrul energiei, Bogdan Ivan a avut o întrevedere cu ministrul ungar de externe, Szijjarto Peter, prilej cu care a reafirmat importanța colaborării româno-ungare în sectorul energetic pentru stabilitatea regiunii.
„Astăzi am avut o discuție foarte aplicată cu Szijjártó Péter, ministrul Comerțului și Afacerilor Externe al Ungariei, despre parteneriatul solid dintre țările noastre. Este o colaborare pragmatică, construită pe interese comune, care întărește securitatea energetică a întregii regiuni”, a transmis ministrul energiei, Bogdan Ivan.
Potrivit acestuia, prețul ridicat al energiei este o provocare pentru toți, afectând competitivitatea companiilor și bugetele familiilor: „De aceea, România accelerează investițiile strategice în producție (energie nucleară — construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și gaze naturale — dezvoltarea Neptun Deep, cel mai mare proiect offshore din Uniunea Europeană.)
„Aceste proiecte vor aduce mai multă stabilitate, prețuri mai predictibile și un plus de siguranță energetică pentru întreaga regiune, inclusiv pentru partenerii noștri”, a mai adăugat acesta.
Citiți și: Ministrul Energiei confirmă că trei companii sunt interesate să achiziționeze activele Lukoil în România
ROMÂNIA
ICI București a organizat evenimentul online „Criminalitatea cibernetică sub control: Tehnologia portabilă pentru investigațiile digitale”
ICI București a organizat marți evenimentul online „Criminalitatea cibernetică sub control: Tehnologia portabilă pentru investigațiile digitale”, dedicat prezentării stadiului actual al proiectului „Unitatea portabilă multifuncțională destinată combaterii criminalității digitale”.
Potrivit unui comunicat al institutului, sesiunea a reunit reprezentanți ai instituțiilor și specialiști interesați de evoluțiile din domeniul investigațiilor digitale.
Participanții au fost informați cu privire la progresul intermediar al proiectului, elementele aflate în dezvoltare și direcțiile planificate pentru perioada următoare.
Au fost discutate aspecte privind contextul actual al criminalității cibernetice, evoluția componentelor tehnice ale proiectului și obiectivele vizate pentru următoarele etape de lucru.
Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, care a oferit participanților posibilitatea de a solicita clarificări.
ICI București sprijină inovarea în domeniul securității cibernetice și contribuie la consolidarea capacităților naționale de investigare digitală.
Proiectul prezentat reprezintă un pas important în direcția dezvoltării unei tehnologii portabile integrate, menite să faciliteze activitățile de analiză și colectare a probelor în cadrul combaterii criminalității informatice.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ministrul finanțelor: Procedura de suspendare a fondurilor europene a fost înghețată. România păstrează accesul deplin la finanțări
România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri, afirmă Nicușor Dan la 25 de ani de la înființarea CNSAS: “adevărul istoric nu se negociază și nu se ascunde”
Pentru prima dată, capitalul uman devine un mecanism strategic în Semestrul European, sub coordonarea Roxanei Mînzatu: „Competitivitate înseamnă valorificarea forței de muncă”
Comisia Europeană pune “în așteptare” procedura de deficit excesiv în care se află România: Procedura rămâne deschisă, dar sunt evitate sancțiunile
UE și Uniunea Africană își asumă să promoveze „dezvoltarea durabilă a lanțurilor valorice pentru a diversifica și securiza lanțurile de aprovizionare globale, de exemplu în domeniul mineralelor critice”
România și Ungaria își consolidează cooperarea energetică pentru stabilitatea regiunii. Bogdan Ivan: Energia nu ține cont de frontiere
SUA și Ucraina au agreat termenii esențiali ai planului de pace propus de Trump: Zelenski dorește să meargă la Casa Albă pentru a încheia un acord
Keir Starmer reafirmă angajamentul Regatului Unit de a „trimite trupe la sol” în Ucraina „în cazul încetării ostilităților”
ICI București a organizat evenimentul online „Criminalitatea cibernetică sub control: Tehnologia portabilă pentru investigațiile digitale”
Șefa diplomației UE respinge ideea revenirii Rusiei în G8: “Nu putem reveni la normalitate. cum ți-ai putea imagina asta?”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
Trending
- EVENIMENTE6 days ago
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
- U.E.6 days ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- U.E.4 days ago
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană