România trebuie să închidă până pe 6 noiembrie toate procedurile administrative restante pentru ca fondurile din PNRR să ajungă în țară în acest an, anunță Mihai Ghigiu

ROMÂNIA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Alexandru Ghigiu/ Facebook

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a anunțat că România trebuie să finalizeze, până la 6 noiembrie, toate procedurile administrative restante pentru ca fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență să ajungă în țară în acest an.

„Tot ce a stagnat în ultimele luni trebuie rezolvat în doar două săptămâni pentru ca România să poată lua cât mai mulți bani din PNRR. Ne aflăm contracronometru, iar data de 6 noiembrie este termenul-limită până la care trebuie să închidem toate procedurile administrative restante pentru ca banii din PNRR să ajungă în țară în acest an”, a semnat Ghigiu într-un mesaj publicat pe Facebook.

El a anunțat că a demarat deja coordonarea directă cu ministerele de linie.

„Nu avem timp pentru acomodare sau pregătiri. Din prima secundă a mandatului am început munca de teren și coordonarea directă cu ministerele de linie. Am avut deja o primă întâlnire de lucru cu ministrul dezvoltării, Alexandru Stoica, în cadrul căreia am stabilit liniile directoare pentru perioada următoare. Urmează astfel de întâlniri și cu restul miniștrilor pentru a ne reorganiza resursele interne, a suplimenta echipele de lucru și a pune la aceeași masă întreaga experiență tehnică și politică pentru a urgenta procesul”, a spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Potrivit acestuia, „miza este enormă și privește direct comunitățile locale, infrastructura, școlile și spitalele”.

„Purtăm toate negocierile necesare pentru a ne asigura că fiecare resursă europeană la care România are dreptul va fi atrasă și pusă în slujba cetățenilor”, a mai spus Mihai Ghigiu.

Premierul Luca Niculescu a avut vineri o întâlnire cu reprezentanții ministerelor implicare în gestionarea Planului Național de Redresare și Reziliență, în urma căreia au fost stabilite următoarele măsuri pentru dinamizarea procesului de rambursare:

  •  Accelerarea răspunsurilor la toate solicitările și observațiile Comisiei Europene, cu furnizarea unor documentații complet structurate și verificate;
  •  Rigoarea documentațiilor tehnice, în special în privința respectării principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” mediul (DNSH) și a demonstrării conforme a standardelor de eficiență energetică;
  •  Stabilitatea cadrului normativ, prin evitarea oricăror modificări legislative care ar putea afecta jaloanele deja adoptate sau care ar duce la reversibilitatea reformelor asumate;
  •  Modificări ale cadrului legislativ în vederea prelungirii termenului de efectuare a plăților de către ministere pentru beneficiarii proiectelor finanțate din PNRR în vederea creșterii absorbției fondurilor;
  •  Consolidarea capacității administrative, asigurând stabilitatea echipelor PNRR din ministere și suplimentarea acestora, după caz, astfel încât procesul de închidere a planului să fie dus la bun sfârșit fără blocaje.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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