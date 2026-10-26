România trebuie să închidă până pe 6 noiembrie toate procedurile administrative restante pentru ca fondurile din PNRR să ajungă în țară în acest an, anunță Mihai Ghigiu

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a anunțat că România trebuie să finalizeze, până la 6 noiembrie, toate procedurile administrative restante pentru ca fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență să ajungă în țară în acest an.

„Tot ce a stagnat în ultimele luni trebuie rezolvat în doar două săptămâni pentru ca România să poată lua cât mai mulți bani din PNRR. Ne aflăm contracronometru, iar data de 6 noiembrie este termenul-limită până la care trebuie să închidem toate procedurile administrative restante pentru ca banii din PNRR să ajungă în țară în acest an”, a semnat Ghigiu într-un mesaj publicat pe Facebook.

El a anunțat că a demarat deja coordonarea directă cu ministerele de linie.

„Nu avem timp pentru acomodare sau pregătiri. Din prima secundă a mandatului am început munca de teren și coordonarea directă cu ministerele de linie. Am avut deja o primă întâlnire de lucru cu ministrul dezvoltării, Alexandru Stoica, în cadrul căreia am stabilit liniile directoare pentru perioada următoare. Urmează astfel de întâlniri și cu restul miniștrilor pentru a ne reorganiza resursele interne, a suplimenta echipele de lucru și a pune la aceeași masă întreaga experiență tehnică și politică pentru a urgenta procesul”, a spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Potrivit acestuia, „miza este enormă și privește direct comunitățile locale, infrastructura, școlile și spitalele”.

„Purtăm toate negocierile necesare pentru a ne asigura că fiecare resursă europeană la care România are dreptul va fi atrasă și pusă în slujba cetățenilor”, a mai spus Mihai Ghigiu.

Premierul Luca Niculescu a avut vineri o întâlnire cu reprezentanții ministerelor implicare în gestionarea Planului Național de Redresare și Reziliență, în urma căreia au fost stabilite următoarele măsuri pentru dinamizarea procesului de rambursare: