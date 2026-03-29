România trebuie să își consolideze influența în interiorul NATO și al UE, afirmă Victor Negrescu: Trebuie să ne asigurăm că flancul estic rămâne o prioritate pentru cele două organizații

România trebuie să își consolideze influența în interiorul NATO și al Uninunii Europeane și să se asigure că flancul estic rămâne o prioritate pentru cele două organizații, a transmis vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, Victor Negrescu a explicat, pe scurt, ce se întâmplă și ce soluții sunt pe masă, inclusiv ce ar trebui să facă România în perioada următoare. Acesta a subliniat că accesul la locuințe decente, provocările generate de contextul global și dosarele legislative pe care le coordonează în Parlamentul European sunt teme de actualitate, cu impact direct asupra vieții de zi cu zi.

„În primul rând, dorim ca locuirea să fie o prioritate reală a Uniunii Europene. În această logică, am promovat recent o rezoluție a Parlamentului European, în care cerem ca locuirea să devină o prioritate pentru finanțările europene. Împreună cu Grupul Social-Democrat din Parlamentul European, am cerut ca 25 de miliarde de euro din viitorul buget european post-2027 să meargă către zona de locuire”, a declarat acesta.

Făcând referire la rapoartele pe care le gestionează în prezent în Parlamentul European, Victor Negrescu a precizat că, în Comisia juridică, a obținut sprijin pentru alocarea a 0,8 miliarde de euro pentru justiție în viitorul buget multianual, aproape de trei ori mai mult decât în prezent.

„În Comisia pentru Sănătate din Legislativul European gestionez perspectiva comisiei privind viitoarele planuri naționale. Acolo o solicit, fonduri dedicate pentru sănătate și menținerea programelor operaționale, prin care, în prezent, sunt finanțate spitalele din România. În ultimul rând, în comisia pentru bugete, lucrez la viitoarea politică agricolă comună, cer ca subvențiile să crească și, de asemenea, îmi doresc o alocare consistentă pentru agricultura în viitorul ciclu financiar european”, a continuat Victor Negrescu.

În final, făcând referire la contextul internațional actual, Victor Negrescu a precizat că, în primul rând, România trebuie să devină mai influentă în interiorul NATO și al Uniunii Europene.

„Trebuie să ne asigurăm că flancul estic rămâne o prioritate pentru cele două organizații. Mai mult decât atât, trebuie să venim cu măsuri clare pentru a reuși să scădem prețurile la energie și prețurile la combustibili. În această logică, trebuie ca Executivul din România să vină cu măsuri aplicate, care vor avea impactul dorit în economie. La nivelul UE există deja un set de recomandări care au fost făcute, ce pot permite țării noastre să acționeze, inclusiv folosind mijloace europene. Nu în ultimul rând, țara noastră trebuie să insiste ca la nivel european o serie de inițiative regionale să fie sprijinite de UE. Mă refer aici la finanțări europene pentru proiecte precum Hub-ul European de Securitate Maritimă sau proiecte de interconectare pe zona de energie”, a conchis Victor Negrescu.