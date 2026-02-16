România trebuie să își urmeze interesele, afirmă senatoarea democrată Jeanne Shaheen despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: Este util să se vadă cu Trump

România trebuie să acționeze cum consideră că este în interesul său, fiind util ca președintele Nicușor Dan să se întâlnească cu președintele american Donald Trump, a afirmat luni senatoarea democrată Jeanne Shaheen, aflată într-o vizită în România, în cadrul unei discuții cu jurnaliști români.

Membră a Comisiilor pentru servicii armate și relații externe din cadrul Senatului Statelor Unite, Shaheen a condus luni o vizită în România a unei delegații a Senatului american, având întrevederi cu președintele Nicușor Dan, cu ministrul de externe Oana Țoiu și cu ministrul apărării naționale Radu Miruță.

Întrebată de CaleaEuropeană.ro dacă a discutat cu oficialii români despre decizia României de a participa, în calitate de observator, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, care va avea loc joi la Washington, Shaheen a subliniat că Bucureștiul trebuie să acționeze în direcția propriului său interes.

Ea a precizat că nu a abordat acest subiect în cadrul întrevederii cu președintele Nicușor Dan, însă a dialogat pe această temă cu ministrul apărării naționale.

“Președintele și cu mine nu am discutat despre vizita sa la Washington. Ministrul Apărării m-a întrebat despre acest subiect, iar eu i-am spus că, în opinia mea, România ar trebui să facă ceea ce președintele și oficialii români consideră că este în interesul României și cred că este util ca președintele să se întâlnească cu președintele Trump, astfel încât să poată discuta, în orice format, chestiuni de interes reciproc. Așadar, cred că acest lucru este important“, a declarat Jeanne Shaheen.

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică faptul că România acceptă invitația președintelui american Trump și va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator.

“Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a scris el, pe Facebook.

Șeful statului a punctat că decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii.

“România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ”, a adăugat Nicușor Dan.

La prima reuniune a Consiliului pentru Pace și-au anunțat prezența ca observatori și Italia, Comisia Europeană și Cipru, în calitate de președinție semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.

Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.