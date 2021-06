România trimite 45 de militari în Africa sub egida unei misiuni europene conduse de Franța. Ministrul francez al apărării mulțumește “prietenilor români”

Corespondență din Bruxelles

Președintele american Joe Biden s-a declarat încrezător că relațiile dintre Statele Unite și Turcia vor progresa după o întâlnire bilaterală pe care a avut-o cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, la finalul summitului NATO de la Bruxelles.

“Tocmai am încheiat o întâlnire cu președintele Erdoğan al Turciei. Am avut o întrevedere pozitivă și productivă, în mare parte una individuală. Am avut discuții detaliate despre cum să procedăm în legătură cu o serie de chestiuni”, a spus Biden, într-o conferință de presă.

Cele două țări ale noastre au agende importante. Echipele noastre vor continua discuțiile și sunt încrezător că vom face progrese reale cu Turcia și Statele Unite.

La rândul său, și preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că a avut o întâlnire ”foarte productivă şi sinceră” cu omologul său american Joe Biden, pe care l-a întâlnit pentru prima dată în marja summitului NATO de la Bruxelles.

”Trebuie să spun că am avut o întrevedre foarte productivă şi sinceră”, a declarat Erdogan într-o conferinţă de presă, la Bruxelles, adăugând că ”nicio problemă în relaţiile dintre Turcia şi SUA nu este insurmontabilă”, informează Agerpres.

President @RTErdogan, who is in Brussels for NATO Leaders’ Summit, met with President Joe Biden of the US. pic.twitter.com/qbvayJkByr

— Turkish Presidency (@trpresidency) June 14, 2021