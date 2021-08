România trimite două aeronave ale Forțelor Aeriene în Macedonia de Nord pentru a sprijini stingerea incendiilor de pădure din această țară

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a salutat declarația comună adoptată, în cursul zilei de 6 august 2021, de către miniștrii afacerilor externe din statele membre G7 – Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii -, alături de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Josep Borrell, cu privire la atacul asupra vasului “Mercer Street”.

Astfel, în continuarea poziționărilor ferme la nivel internațional pe acest subiect, miniștrii de externe G7 și Înaltul Reprezentant al UE au condamnat și în acest format atacul asupra navei, caracterizat în declarație drept deliberat și țintit, precum și ca o încălcare evidentă a dreptului internațional, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

“Comunitatea internațională trebuie să rămână unită și să reacționeze prompt împotriva acestor încălcări ale dreptului internațional”, a scris Aurescu, pe Twitter

I welcome the #G7 Foreign Ministers’ Statement just adopted today which strongly condemns the deliberate attack by Iran against “Mercer Street” vessel. The international community must stay united and react promptly against such violations of int’l law.https://t.co/vbjFfkbiYX

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) August 6, 2021