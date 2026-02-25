SĂNĂTATE
România urmărește consolidarea cooperării europene în politicile farmaceutice și implementarea EHDS, la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din UE
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, participă în perioada 25–26 februarie 2026 la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din statele membre ale Uniunii Europene, organizată de Președinția Ciprului a Consiliului Uniunii Europene, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Participarea României are ca obiectiv consolidarea cooperării europene în domeniul politicilor farmaceutice, al sănătății mintale și al implementării Spațiului european al datelor privind sănătatea (EHDS), unul dintre proiectele-cheie pentru digitalizarea sistemelor medicale din UE și pentru facilitarea schimbului securizat de date între statele membre.
Agenda oficială a ministrului român include o întâlnire bilaterală cu ministrul sănătății din Regatul Norvegiei, Jan Christian Vestre, precum și o întrevedere cu ministrul sănătății din Republica Croația, Irena Hrstic.
În cadrul reuniunii, Alexandru Rogobete va participa la două sesiuni tematice majore:
– Dezvoltarea unui Centru European de Excelență Clinică pentru Produsele Farmaceutice, inițiativă care vizează consolidarea capacității de evaluare și inovare în domeniul medicamentelor la nivel european;
– Sănătate Mintală și Incluziune, temă aflată tot mai mult pe agenda europeană în contextul impactului social și economic al problemelor de sănătate psihică.
Reuniunea se va încheia cu o sesiune de închidere a lucrărilor, la care ministrul român va participa alături de omologii săi din statele membre.
SĂNĂTATE
Alexandru Rafila subliniază importanța reformei administrative în îmbunătățirea accesului și calității serviciilor medicale: Comasarea localităților mici ar putea conduce la acumularea și utilizarea mai eficientă a resurselor
Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, semnală că „multe dintre neajunsurile din sănătate nu țin exclusiv de finanțare, ci și de lipsa educației pentru sănătate”.
Acesta a participat marți la evenimentul organizat de Salvați Copiii România pentru a marca „un nou proiect finalizat și anume dotarea secției de neonatologie”.
„Am dorit să fiu alături de această organizație la evenimentul care a marcat un nou proiect finalizat și anume dotarea secției de neonatologie, așa cum am fost în ultimii 25 de ani de colaborare! Salvați Copiii reprezintă un exemplu de bună practică prin profesionalism, credibilitate și prin modul riguros în care utilizează resursele, un model de colaborare între sistemul public și organizațiile non-guvernamentale. Impactul acestei organizații este concret și măsurabil. În zone defavorizate, prin intervenții integrate și campanii susținute, rata de acoperire vaccinală a crescut de la aproximativ 25% la 95%. Prin dotarea spitalelor și programe de educație pentru sănătate, organizația contribuie direct la reducerea mortalității infantile și la protejarea copiilor vulnerabili”, a subliniat Alexandru Rafila.
Făcând referire la situația actuală în care se găsesc sute de localități, și anume că nu dispun de un medic de familie, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților a arătat că „o reformă administrativă prin comasarea localităților mici ar putea conduce la îmbunătățirea accesului si calității serviciilor medicale, printr-un mecanism simplu: acumularea și utilizarea mai eficientă a resurselor.”
Alexandru Rafila a explicat că „fragmentarea administrativă înseamnă bugete reduse, capacitate instituțională limitată și dificultăți în atragerea personalului medical, iar această realitate se traduce prin acces inegal la servicii de bază.”
În plus, în lipsa unui medic de familie care să se ocupe de sănătatea comunității, mai spune Rafila, „prevenția, monitorizarea gravidelor si nou-născuților, îngrijirea vârstnicilor sau gestionarea bolilor cronice devin extrem de dificile.”
Fostul ministru al Sănătății a amintit că o „soluție parțială a venit prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care a permis înființarea a peste 100 de centre comunitare integrate.”
„Acestea oferă asistență medicală și în zonele unde nu există medic de familie, acoperind nevoi medicale si comunitare esențiale. Este un pas important, dar nu suficient pentru a compensa dezechilibrele structurale”, a completat președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.
În încheiere, Alexandru Rafila și-a exprimat speranța că „programul de educație pentru sănătate, al cărui manual de noțiuni a fost elaborat de Salvați Copiii, să fie implementat în școlile din România.”
El i-a mulțumit Gabrielei Alexandrescu, președinta organizației Salvați Copiii, pentru „profesionalism și dăruire” și a transmis „aprecieri speciale „arhitectului Omid Ghannadi, ambasador al organizației Salvați Copiii România, pentru mesajul său empatic prin care ne-a reamintit cât de simplu este să facem bine.”
„Fiecare gest, chiar și acela care ne consumă foarte puțin timp sau resurse, poate avea un impact major în viața copiilor vulnerabili”, a conchis președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.
SĂNĂTATE
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, în calitate de lider de parteneriat a lansat proiectul „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA” (SMIS 35209), cel mai amplu program de screening, din România, pentru cancerul de sân. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite cu ajutorul unităților mobile, dar și prin înființarea și dotarea a cinci centre regionale de prevenție. Managerul proiectului DARIA este Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu.
Proiectul este implementat în parteneriat cu instituții medicale și academice de prestigiu din România, precum și cu organizații neguvernamentale active în domeniul sănătății publice, contribuind la consolidarea rețelei naționale de prevenție și la dezvoltarea unui model sustenabil de screening, centrat pe pacient și comunitate, potrivit comunicatului oficial al IOCN.
Obiective specifice ale proiectului
- Asigurarea participării a 119.000 de femei la nivel național la testare gratuită, dintre care dintre care 107.000 din regiuni mai puțin dezvoltate și 12.000 din regiuni mai dezvoltate.
- Înființarea și dotarea a 5 centre regionale de prevenție și utilizarea de unități mobile pentru extinderea accesului în comunități greu accesibile.
- Formarea și instruirea personalului medical implicat în screening pentru 592 de persoane (radiologi, medici de familie, anatomopatologi, tehnicieni, mediatori, psihologi, personal DSP.
- Organizarea unei campanii de informare și educare în domeniu screeningului cancerului de sân, cu accent pe comunități marginalizate și grupuri vulnerabile/defavorizate socio-economic și informarea, consilierea, conștientizarea și mobilizarea unui număr de 149.000 de femei.
- Implementarea unui registru electronic unic interoperabil, dezvoltarea de metodologii și protocoale standardizate, monitorizarea indicatorilor de calitate și asigurarea continuității programului după finalizarea proiectului.
Proiectul are ca obiectiv general creșterea accesului echitabil la servicii moderne de prevenție și diagnostic precoce al cancerului de sân, printr-o abordare integrată, multidisciplinară și centrată pe pacient.
Proiectul este finanțat în proporție de peste 81% din fonduri europene (FSE+), iar aproape 97% din valoarea totală este nerambursabilă.
- Valoare totală eligibilă: 261.263.760,67 lei
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri FSE+: 212.156.477,75 lei
- Valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat: 40.190.817,66 lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2029
Datele OCDE, prezentate în cel mai recent document privind Registrul european al inegalităților în domeniul cancerului, arată că accesul românilor la programele de screening rămâne extrem de limitat, ceea ce duce la diagnostic în stadii avansate, cu impact direct asupra mortalității. De asemenea, realizatorii Registrului și analizei OCDE nu au putut accesa registrele României de cancer, pentru că nu erau disponibile în momentul procesului de analiză.
Citiți și: OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene
Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei, atât la nivel mondial, cât și european și național, arată o analiză a INSP.
În România, acesta ocupă primul loc în rândul cancerelor feminine, reprezentând 26,9% din totalul cazurilor noi, cu peste 12.000 de diagnostice înregistrate în 2020.
În același an, aproape 3.500 de femei au murit din cauza acestei boli, rata mortalității fiind de 30,7 la 100.000 de femei. Deși incidența este ușor sub media europeană, mortalitatea rămâne mai ridicată, iar supraviețuirea la 5 ani (75%) este sub media UE (82%), situație corelată în principal cu rata foarte scăzută de participare la screening mamografic, de doar 9% în România.
SĂNĂTATE
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
Uniunea Europeană alocă 225 de milioane de euro pentru accelerarea dezvoltării vaccinurilor antigripale de nouă generație, care vor oferi protecție împotriva unei game mai largi de variante ale virusului gripal și vor putea fi adaptate rapid în cazul apariției unei tulpini pandemice, potrivit comunicatului oficial.
Este pentru prima dată când Comisia Europeană va utiliza achizițiile precomerciale pentru a avansa produsele prin etapele de studii clinice, asigurând respectarea unor criterii stricte de siguranță, calitate și eficacitate, dar și sprijinind inovații care, în lipsa intervenției publice, ar putea stagna.
Finanțarea va susține vaccinuri concepute pentru a fi administrate mai ușor — pe cale nazală, orală sau prin plasturi cutanați — și care pot fi produse rapid la scară largă în situații de urgență.
Virusurile gripale evoluează constant, ceea ce înseamnă că tehnologia vaccinurilor trebuie să țină pasul cu aceste schimbări. Această investiție va accelera dezvoltarea vaccinurilor și va consolida capacitatea Europei de a răspunde la scară largă.
Prin dezvoltarea clinică completă a unor candidați promițători, Uniunea Europeană urmărește extinderea portofoliului de vaccinuri aflate în dezvoltare, sporind astfel șansele ca produse inovatoare să ajungă pe piață și să facă tranziția de la descoperiri de laborator la protecție reală.
Aceasta înseamnă că noile soluții vor putea fi integrate mai rapid în programele naționale de vaccinare, oferind vaccinuri mai ușor de administrat și permițând statelor să răspundă mai rapid și mai coordonat atunci când focarele se intensifică.
Contractele semnate vor avea o durată de 98 de luni, acoperind întregul parcurs de dezvoltare clinică până la obținerea autorizației de punere pe piață.
Prin extinderea capacității de producție a vaccinurilor și introducerea unor tratamente inovatoare, această investiție va contribui la o mai bună pregătire a Europei și a comunității internaționale pentru viitoare focare de gripă sau pandemii.
Această investiție utilizează modelul de achiziții precomerciale, care finanțează activitățile de cercetare și dezvoltare în condiții favorabile pentru a stimula o piață mai incluzivă, în special pentru IMM-uri. Programul acoperă trei etape ale achizițiilor precomerciale, inclusiv dezvoltarea studiilor clinice de fază I, II și III, precum și activități premergătoare intrării pe piață, care conduc la obținerea autorizației de comercializare.
Acțiunile sunt finanțate prin Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în Situații de Urgență Sanitară a Comisiei Europene, în cadrul programului EU4Health, și sunt gestionate de Agenția Executivă Europeană pentru Sănătate și Digitalizare.
