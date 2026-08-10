România urmează să intre în dialog cu Comisia Europeană privind prioritățile naționale în cercetare și inovare

ROMÂNIAU.E.COMISIA EUROPEANA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Comisia Europeană în România/ Facebook

România urmează să intre în dialog cu Comisia Europeană privind prioritățile în domeniul cercetării și inovării, în cadrul „Enhanced Dialogues”, un mecanism prin care statele membre beneficiază de sprijin adaptat nevoilor naționale pentru consolidarea cercetării și inovării.

Dialogurile sunt organizate pe bază voluntară și pot aborda teme precum utilizarea complementară a fondurilor regionale și de dezvoltare, Spațiul european de cercetare, Noua agendă europeană pentru inovare sau misiunile din cadrul programului Orizont Europa, în funcție de interesele fiecărui stat membru.

Irlanda și Germania au deschis ciclul din 2026, iar România este următoarea țară indicată de Comisia Europeană pentru acest tip de dialog.

Potrivit Comisiei Europene, „Enhanced Dialogues” le permit statelor membre să coreleze diferitele procese europene în care cercetarea și inovarea joacă un rol și să definească, împreună cu Executivul european, prioritățile pentru cercetare și inovare în domeniile considerate strategice.

Prin dialoguri deschise și regulate, Comisia urmărește să contribuie la implementarea reformelor și investițiilor naționale, să crească vizibilitatea oportunităților europene în domeniul cercetării și inovării și să ofere clarificări atunci când acestea sunt necesare.

Statele membre se află în centrul dialogurilor și stabilesc temele care vor fi discutate în cadrul primei reuniuni, Comisia Europeană putând oferi recomandări în acest proces. Alegerea finală a priorităților aparține fiecărui stat membru, care este responsabil și pentru implicarea miniștrilor relevanți și asigurarea sprijinului la nivel înalt necesar pe parcursul dialogului.

Comisia Europeană are rolul de a sprijini statele membre pe parcursul dialogului, oferind expertiză și implicând structurile relevante ale instituției pentru a furniza informații și sprijin în stabilirea temelor de discuție.

În funcție de nevoile fiecărui stat, dialogul poate contribui și la mobilizarea instrumentelor europene potrivite și la utilizarea lor complementară, precum Horizon Policy Support Facility, Instrumentul de sprijin tehnic sau grupurile de experți ale Comisiei Europene.

Dialogul începe printr-o reuniune politică la nivel înalt între reprezentanții statului membru și ai Comisiei Europene, urmată de reuniuni operaționale stabilite de comun aco

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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