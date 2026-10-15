România “va avea o reacție” după ce nave comerciale au fost atacate în apele teritoriale din Marea Neagră, asigură Nicușor Dan. Ce spune șeful statului despre cine este în spatele atacului

Corespondență din Bruxelles

România va avea o reacție oficială ca urmare a incidentelor cu drone din Marea Neagră, în apele teritoriale ale țării noastre, a afirmat joi, la Bruxelles, președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a susținut declarații de presă în marja Consiliului European, context în care a avut o discuție cu premierul bulgar, Rumen Radev, cu alături de care se va întâlni ulterior, în format trilateral, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

“Au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat. Dar, evident, va exista o reacție a statului român“, a subliniat el, refuzând însă să confirme dacă România va invoca articolul 4 din Tratatul NATO privind consultări între aliați.

Întrebat dacă este vorba de un atac în spatele căruia este Rusia, președintele a spus că “nu o să dureze mult până când o să venim cu chestiuni definitive. “Nu vreau să avansez acum foarte multe lucruri”, a insistat el.

Șeful statului s-a referit și la faptul că, la propunerea României, regiunea Mării Negre este menționată în proiectul de concluzii ale summitului european.

“În urma acestor incidente, este posibil să existe o ușoară îmbunătățire a concluziilor, la propunerea noastră și a Bulgariei. În linii mari, este vorba despre necesitatea unor echipamente suplimentare în zona Mării Negre și despre operaționalizarea acestui centru de securitate civilă, un proiect al Uniunii Europene pe care România și Bulgaria îl coordonează. În cadrul NATO, este mai mult o chestiune operațională. Așa cum, atunci când am avut incidentele cu drone pe Dunăre, ne-am adresat NATO, împreună cu Ucraina, și le-am spus aliaților că avem nevoie de echipamente pentru a asigura protecția unui stat NATO pe Dunăre, acum avem aceeași discuție pentru Marea Neagră”, a detaliat președintele.

Din perspectivă aliată, Nicușor Dan a amintit că există un comandament NATO pentru Marea Neagră, găzduit de Turcia de mai mulți ani, despre care “se discută să fie rotațional, iar rotația poate să însemne doar schimbarea comenzii sau și schimbarea locației”.

Președintele Nicușor Dan și premierul bulgar, Rumen Radev, se vor întâlni joi, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră.

“Pe agenda întâlnirii trilaterale se vor afla și incidentele recente provocate de drone, inclusiv cele care au vizat nave din perimetrul Mǎrii Negre și care ridică semne de îngrijorare privind deteriorarea situației de securitate în regiune”, a transmis, joi, Administrația Prezidențială.

Contextul pentru întâlnirea trilaterală este marcat de o succesiune de incidente cu drone și nave comerciale în Marea Neagră, atât în largul Bulgariei, cât și în apropierea portului românesc Sulina.

Evenimentele au amplificat preocupările privind siguranța navigației comerciale și riscurile de extindere a efectelor războiului din Ucraina asupra statelor riverane care sunt aliați NATO.