România va avea un plan național privind conștientizarea crimelor comunismului. Bolojan: Tentativele de manipulare a trecutului istoric adâncesc rana
Regimul comunist din România este vinovat de crime, abuzuri și încălcări sistematice ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, iar aceasta nu este o simplă pagină a istoriei noastre recente, ci o realitate dureroasă, a transmis joi premierul Ilie Bolojan în mesajul său la Conferința Națională „Comunismul Românesc”.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), alături de CNSAS, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” și Facultatea de Istorie a Universității din București, a deschis joi, la Palatul Victoria, cea de-a XIV-a ediție a Conferinței Naționale „Comunismul Românesc”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Guvernului, ai Parlamentului, ai mediului academic și ai societății civile.
Mesajul prim-ministrului Ilie Bolojan a fost transmis participanților de vicepremierul Oana Gheorghiu.
Premierul a afirmat că „regimul comunist din România este vinovat de crime, abuzuri și încălcări sistematice ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, iar aceasta nu este o simplă pagină a istoriei noastre recente, ci o realitate dureroasă”.
El a subliniat că „mulți dintre noi am trăit o parte a acestei realități dureroase”, iar depășirea ei este posibilă doar prin „o asumare onestă a faptelor și printr-o memorie publică lucidă”.
Premierul a amintit aniversarea a 38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov, „un moment care a demonstrat că niciun sistem nu poate îngrădi definitiv dorința de libertate”. El a insistat asupra nevoii de a explica generațiilor tinere „clar și obiectiv ce a însemnat comunismul”, în condițiile în care formele suferinței au fost multiple și diferite de la un individ la altul.
Citiți și Bolojan face apel la combaterea falsificării istoriei, la 38 de ani de la revolta anticomunistă din Brașov care "a arătat lumii că dictatura nu poate înfrânge dorința de libertate a românilor"
În mesaj au fost menționate și riscurile „tentativelor de manipulare și distorsionare a trecutului istoric”, despre care premierul a spus că „adâncesc rana și au potențialul de a șterge eforturile depuse în ultimele decenii”.
Într-un context în care „trivializarea trecutului devine tot mai prezentă”, Bolojan a făcut apel la consolidarea coeziunii sociale și la eforturi comune ale autorităților, mediului academic și societății civile, orientate spre „promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a valorilor democratice”.
Premierul a menționat și stadiul procesului de elaborare a Planului național pentru conștientizarea crimelor comunismului, coordonat de Cancelaria Prim-ministrului și IICCMER.
Planul „va integra cauzele și mecanismele represiunii comuniste, va susține educația și cercetarea în domeniu și va contribui la întărirea rezilienței democratice”, având ca obiectiv explicarea „modului în care dictatura a încălcat sau a anulat drepturile fundamentale”, fără a impune „o versiune oficială a trecutului”, ci sprijinind tinerii să își formeze „propriile instrumente critice de analiză istorică”.
„Guvernul României rămâne ferm implicat în promovarea politicilor memoriei, a educației și cercetării cu privire la regimul comunist, precum și în promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a valorilor și principiilor democratice”, a transmis șeful Executivului.
Citiți și Nostalgia comunismului după 35 de ani de la revoluția libertății și democrației: Majoritatea românilor cred că regimul comunist a fost "mai degrabă bun". Ceaușescu, reabilitat în memoria colectivă
La peste 35 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989 împotriva regimului comunist și a dictatorului Nicolae Ceaușescu și la aproape două decenii de la condamnarea oficială, în Parlament, a acestui regim ca fiind „ilegitim și criminal”, majoritatea românilor se poziționează favorabil și cu o notă nostalgică la perioada comunistă.
Această constatare a fost consemnată într-un sondaj INSCOP Research la comanda Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și prezentat în integralitate în luna iulie.
Peste 55% dintre respondenți consideră că regimul comunist a fost „mai degrabă un lucru bun” pentru România, iar aproape 67% îl evaluează pozitiv pe Nicolae Ceaușescu, în ciuda represiunii și abuzurilor din acea perioadă și a faptului că 1.116 de compatrioți au plătit cu viața la revoluția care a declanșat căderea regimului ceaușist.
George Agafiței, la prima ediție “Delphi Economic Forum” în România: PPC pledează pentru un dialog strategic în domeniul energetic. Rețeaua electrică este o investiție, nu un cost
George Agafitei, directorul Departamentului de Afaceri Instituționale și Reglementări din cadrul PPC România, a subliniat în această săptămână, la prima ediție a Delphi Economic Forum de la București, importanța unui dialog strategic în domeniul energetic, trebuie să accelerăm investițiile în rețea dacă vrem să fim o economie competitivă în viitor, informează PPC într-un comunicat, subliniind că “doar printr-o abordare comună, România poate ține pasul cu schimbările din energie, poate contribui la o piață unică europeană și își poate consolida rolul de actor regional”.
La prima ediție în România a prestigiosului forum elen, Agafiței a vorbit despre nevoia unei colaborări reale între Ministerul Energiei, autoritățile de reglementare și sectorul privat.
Evenimentul a reunit lideri din politică, mediul de afaceri și mediul academic, cu discuții despre creștere economică, politici, inovare și competitivitatea României în regiune.
În panelul „Cine plătește pentru viitor? Distribuirea sarcinii investițiilor în rețeaua electrică a României”, discuția s-a concentrat pe investițiile în infrastructură și securitatea energetică, în contextul tranziției verzi și al provocărilor geopolitice generate de războiul din Ucraina.
Reprezentantul PPC a vorbit despre schimbarea de paradigmă din sectorul energetic: consumatorii devin și producători, iar surplusul de energie circulă bidirecțional în rețea.
“Rețelele electrice, proiectate acum mai bine de jumătate de secol pentru un flux unidirecțional, nu mai corespund realităților actuale, iar contextul geopolitic aduce și riscuri cibernetice tot mai complexe. Chiar dacă puterea instalată individual de prosumatori este redusă, capacitatea lor cumulată poate ajunge la nivelul unei centrale nucleare”, arată sursa citată.
De aceea, PPC o colaborare strânsă între guvern, autoritățile de reglementare și mediul privat pentru modernizarea rețelelor electrice și pentru definirea unui cadru de reglementare care să stimuleze investițiile private.
“Nu putem considera rețeaua ca pe un cost, la fel cum nu considerăm autostrada ca pe un cost. O autostradă este o investiție care aduce creștere economică — la fel este și rețeaua electrică. Dacă vrem să fim un actor regional, trebuie să privim dincolo de granițele noastre și să gândim strategic în raport cu vecinii noștri, Republica Moldova și Ucraina. Facilitarea investițiilor și creșterea rezilienței sunt esențiale pentru o economie competitivă”, a spus George Agafiței.
El a mai precizat că, din 2030, facturile la încălzirea pe gaz ar putea crește cu până la 80 de lei pe lună din cauza certificatelor de carbon, în timp ce soluțiile de încălzire electrică vor deveni o opțiune mai prietenoasă cu bugetul.
Nicușor Dan, după operațiunea de readucere în țară a lui Horațiu Potra: Cei suspecți de acțiuni împotriva ordinii constituționale ajung în fața justiției
Președintele Nicușor Dan a salutat joi, prin intermediul unei postări pe Facebook, operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra, afirmând că aceasta demonstrează fermitatea statului în protejarea ordinii constituționale.
„Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției”, a transmis șeful statului.
Președintele a mulțumit instituțiilor implicate în procedură, subliniind cooperarea interinstituțională și cea internațională care au făcut posibil rezultatul.
„Apreciez efortul Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne și tuturor instituțiilor internaționale care au cooperat pentru acest rezultat”, a precizat el.
Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre operațiune sau procedurile judiciare care vor urma.
Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova.
Horațiu Potra, alături de Dorian și Alexandru Potra, au fugit din România la începutul anului, fiind dați în urmărire internațională. Pe numele lor au fost emise în luna februarie mandate de arestare preventivă.
Liderul mercenarilor este trimis în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și încă alte 20 de persoane, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.
În ziua în care a trimis dosarul în judecată, procurorul general Alex Florența a declarat că autoritățile române au informații că acesta face demersuri pentru a obține azil în Federația Rusă.
Horațiu Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa. În același dosar a fost trimis în judecată și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.
Guvernul a adoptat ordonanța pentru accesarea celor 16,68 miliarde de euro prin mecanismul SAFE, destinat investițiilor urgente în apărare
Guvernul a adoptat joi, în ședință, ordonanța de urgență prin care sunt stabilite măsurile în vederea implementării în România a instrumentului ”Acțiunea pentru Securitatea Europei” (SAFE), un mecanism temporar care oferă asistență financiară statelor membre, permițându-le să realizeze investiții publice urgente și majore în sprijinul industriei de apărare, ca răspuns la actuala situație de criză, a transmis Palatul Victoria într-un comunicat.
Prin măsurile aprobate, Guvernul României stabilește cadrul legislativ, instituțional și operațional necesar accesării și gestionării fondurilor dedicate modernizării, inovării și creșterii capacităților industriale de apărare, în acord cu angajamentele comune asumate la nivel european. Instrumentul SAFE va permite accelerarea investițiilor publice urgente în domeniul apărării, reducerea dependențelor critice, creșterea interoperabilității industriale și susținerea dezvoltării unei baze industriale și tehnologice naționale și europene robuste, competitive și conectate la lanțurile de producție esențiale pentru securitatea europeană.
“Astăzi am făcut un pas obligatoriu, un pas necesar pentru a asigura cadrul legal punerii în aplicare a instrumentului SAFE, a instrumentului de finanțare pentru întărirea bazei industriale de apărare a Europei. Un document în care stabilim exact pașii pe care îi facem în această procedură. Pașii care urmează în momentul acesta sunt prezentarea în CSAT a listei – plecăm de la momentul aprilie 2025, când a fost prezentată o listă lungă de proiecte în CSAT, ca anexă la o hotărâre de CSAT din acel moment. Pe parcursul verii și acum, în toamnă, au fost foarte multe întâlniri la nivelul Cancelariei, care este coordonatoarea acestui proiect SAFE, cu producătorii, cu potențialii furnizori și cu beneficiarii din partea statului român”, a declarat ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, după ședința de Guvern.
Vorbind într-o conferință de presă, ministrul a precizat că acordurile și înțelegerile contractuale vor fi semnate după negocierea condițiilor tehnice, a celor de cooperare industrială și a cerințelor operaționale ale Armatei României.
“Urmează să avem aceste discuții până la anul, în mai, când vom închide contractele și vom stabili achizițiile comune și între țările europene, cu cine le facem și în ce măsură și ce parte și cât de mult din fiecare program se va construi în România și cât de mult în alte țări. Aici, din nou, va fi o discuție complicată care trebuie să se închidă în condițiile rezonabile pe care statul român le are în vedere. (…) Deci, mai sunt pași zdraveni de făcut în continuare în acest proiect. Nu o să mai intru în detalii, sunt două componente importante- și o să iau întrebări imediat – partea de apărare și partea de transporturi. Acolo avem două componente importante: două loturi majore de autostradă, ambele în Moldova, Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret. (…) Deci urmează să mergem la CSAT cu lista, o trimitem către comisie la finalul săptămânii viitoare, Comisia ne răspunde, sper eu, până în ianuarie… aici merge, aici nu merge, aici trebuie să mai discutați și așa mai departe. Apoi, până la finalul lui mai 2026 semnăm contractele“, a descris Moșteanu pașii ce urmează a fi implementați.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, adoptarea acestei Ordonanțe reprezintă un pas decisiv în consolidarea rezilienței strategice a României și a Uniunii Europene.
Actul normativ stabilește etapele, autoritățile publice implicate și actele juridice prin care sunt definite cerințele de cooperare rezultate din negocierea dintre Cancelaria Prim-ministrului și statele eligibile, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2025/1106.
În conformitate cu noul cadru legislativ, MApN este abilitat să participe la inițierea, negocierea și implementarea acordurilor, contractelor de achiziții și parteneriatelor industriale multinaționale, să realizeze achiziții urgente și să dezvolte proiecte comune cu parteneri europeni, facilitând, totodată, integrarea industriei românești în lanțurile de producție de apărare la nivel european. Acest demers susține obiectivele României de creștere a capacității de producție, inovare tehnologică și integrare europeană în efortul comun de consolidare a securității și apărării Europene.
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2025/1106, care permit utilizarea procedurii de negociere fără publicarea unui anunț de participare, precum și complexitatea ridicată a sistemelor ce urmează a fi achiziționate prin instrumentul SAFE și necesitatea utilizării resurselor bugetare în condiții optime de cost-eficiență, se impune stabilirea unor criterii orientative pentru identificarea operatorilor economici vizați pentru atribuirea contractelor de achiziție publică sau, după caz, a statului membru/organizației internaționale prin care se va realiza achiziția în comun.
În acest sens, pentru asigurarea transparenței și tratamentului egal, propunerile primite ca răspuns la solicitările de informații sunt analizate de un grup de lucru condus de șeful Cancelariei Prim-ministrului, format din reprezentanți ai Cancelariei, ai autorității publice beneficiare și ai Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Rezultatul analizei va fi materializat într-un document propus spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Țării, autoritatea responsabilă cu organizarea și coordonarea unitară a activităților privind apărarea țării și siguranța națională.
Prin același act normativ, se reglementează posibilitatea ocupării, prin concurs sau examen, a posturilor vacante din compunerea și subordinea nemijlocită a Direcției generale pentru armamente din Ministerul Apărării Naționale, precum și din celelalte autorități publice din cadrul Forțelor Sistemului Național de Apărare, în limita a câte 10 posturi, cu respectarea încadrării în bugetele aprobate.
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.
