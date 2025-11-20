România va avea un plan național privind conștientizarea crimelor comunismului. Bolojan: Tentativele de manipulare a trecutului istoric adâncesc rana

Regimul comunist din România este vinovat de crime, abuzuri și încălcări sistematice ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, iar aceasta nu este o simplă pagină a istoriei noastre recente, ci o realitate dureroasă, a transmis joi premierul Ilie Bolojan în mesajul său la Conferința Națională „Comunismul Românesc”.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), alături de CNSAS, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” și Facultatea de Istorie a Universității din București, a deschis joi, la Palatul Victoria, cea de-a XIV-a ediție a Conferinței Naționale „Comunismul Românesc”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Guvernului, ai Parlamentului, ai mediului academic și ai societății civile.

Mesajul prim-ministrului Ilie Bolojan a fost transmis participanților de vicepremierul Oana Gheorghiu.

Premierul a afirmat că „regimul comunist din România este vinovat de crime, abuzuri și încălcări sistematice ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, iar aceasta nu este o simplă pagină a istoriei noastre recente, ci o realitate dureroasă”.

El a subliniat că „mulți dintre noi am trăit o parte a acestei realități dureroase”, iar depășirea ei este posibilă doar prin „o asumare onestă a faptelor și printr-o memorie publică lucidă”.

Premierul a amintit aniversarea a 38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov, „un moment care a demonstrat că niciun sistem nu poate îngrădi definitiv dorința de libertate”. El a insistat asupra nevoii de a explica generațiilor tinere „clar și obiectiv ce a însemnat comunismul”, în condițiile în care formele suferinței au fost multiple și diferite de la un individ la altul.

În mesaj au fost menționate și riscurile „tentativelor de manipulare și distorsionare a trecutului istoric”, despre care premierul a spus că „adâncesc rana și au potențialul de a șterge eforturile depuse în ultimele decenii”.

Într-un context în care „trivializarea trecutului devine tot mai prezentă”, Bolojan a făcut apel la consolidarea coeziunii sociale și la eforturi comune ale autorităților, mediului academic și societății civile, orientate spre „promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a valorilor democratice”.

Premierul a menționat și stadiul procesului de elaborare a Planului național pentru conștientizarea crimelor comunismului, coordonat de Cancelaria Prim-ministrului și IICCMER.

Planul „va integra cauzele și mecanismele represiunii comuniste, va susține educația și cercetarea în domeniu și va contribui la întărirea rezilienței democratice”, având ca obiectiv explicarea „modului în care dictatura a încălcat sau a anulat drepturile fundamentale”, fără a impune „o versiune oficială a trecutului”, ci sprijinind tinerii să își formeze „propriile instrumente critice de analiză istorică”.

„Guvernul României rămâne ferm implicat în promovarea politicilor memoriei, a educației și cercetării cu privire la regimul comunist, precum și în promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a valorilor și principiilor democratice”, a transmis șeful Executivului.

La peste 35 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989 împotriva regimului comunist și a dictatorului Nicolae Ceaușescu și la aproape două decenii de la condamnarea oficială, în Parlament, a acestui regim ca fiind „ilegitim și criminal”, majoritatea românilor se poziționează favorabil și cu o notă nostalgică la perioada comunistă.

Această constatare a fost consemnată într-un sondaj INSCOP Research la comanda Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și prezentat în integralitate în luna iulie.

Peste 55% dintre respondenți consideră că regimul comunist a fost „mai degrabă un lucru bun” pentru România, iar aproape 67% îl evaluează pozitiv pe Nicolae Ceaușescu, în ciuda represiunii și abuzurilor din acea perioadă și a faptului că 1.116 de compatrioți au plătit cu viața la revoluția care a declanșat căderea regimului ceaușist.