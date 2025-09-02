ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
România va beneficia de implicarea OCDE pentru a maximiza impactul celor 600 de milioane de euro granturi SEE și norvegiene pe care le-ar putea primi până în 2028
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și-a început vizita la Bruxelles cu o ședință de negociere a granturilor de 600 de milioane de euro ale Spațiului Economic European și Norvegiene 2021-2028 alături de reprezentanții statelor donatoare.
„600 milioane de Euro pentru România. Am început astăzi vizita de lucru la Bruxelles cu o ședință foarte bună pentru negocierea granturilor Spațiului Economic European și Norvegiene 2021-2028 alături de reprezentanții statelor donatoare. Discutăm despre 600 milioane de Euro pe mai multe axe precum tranziția verde, dezvoltare locală, cultură, cercetare, justiție, afaceri interne, dezvoltarea capacității, inovare, business și întreprinderi mici și mijlocii etc.”, a detaliat ministrul, aflat în vizită de lucru la Bruxelles.
Ministrul a explicat că „această finanțare nu privește doar alocări financiare importante în beneficiul României, nu este vorba doar despre bani, ci despre cum folosim acești bani în concret, învățând din experiențele și inovarea partenerilor noștri — Norvegia, Liechtenstein și Islanda”.
„Pentru orașele mari, vorbim despre programe de eficiență energetică, mobilitate urbană și transportul public în comun, regenerare urbană, iluminat public, spații verzi și biodiversitate. Pentru localitățile mici, discutăm despre investiții în sănătatea oamenilor, centre permanente de sănătate primară în comunități rurale și orașe mici, incluziunea persoanelor de etnie romă, locuințe sociale, centre destinate persoanelor vârstnice. Alte componente foarte relevante privesc accesul la justiție, combaterea crimei organizate, combaterea violenței de gen, prevenirea și pregătirea în cazul dezastrelor naturale și multe altele”, a detaliat Dragoș Pîslaru.
Pentru a maximiza impactul acestor programe, România va beneficia de susținerea și expertiza organizațiilor partenere din statele donatoare — ministere și autorități relevante din Norvegia, Liechtenstein și Islanda, dar și de implicarea Consiliului Europei, a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și a altor entități relevante, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.
„Contribuția lor ne va ajuta să ne asigurăm că această sumă impresionantă va crea rezultate reale pentru dezvoltarea României și în beneficiul românilor. Vom continua aceste negocieri în lunile următoare, însă am speranța că vom progresa repede și vom putea semna memorandumul de acord final cât mai curând”, a conchis Dragoș Pîslaru.
Încă un pas spre aderarea la OCDE: România a obținut avizul al 15-lea din cele 25 de avize necesare, cel al Comitetului pentru Știință și Politică Tehnologică
Ministerul Educației și Cercetării, prin Autoritatea Națională pentru Cercetare, a anunțat finalizarea procesului de evaluare a României de către Comitetul pentru Știință și Politică Tehnologică al OCDE.
Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, avizul Formal al OCDE confirmă atât capacitatea României de a implementa instrumentele juridice internaționale, cât și alinierea politicilor și practicilor naționale la standardele globale în domeniul științei, tehnologiei și inovării.
Acest rezultat reflectă maturitatea sistemului românesc de cercetare și inovare și consolidează poziția țării noastre în mecanismele și structurile OCDE.
„După educație, mă bucur că am închis și pe partea de cercetare procesul de aderare a României la OECD, noul proiect de țară al României, după proiectele de aderare la NATO, la Uniunea Europeană și PNRR. Le mulțumesc miniștrilor care au început și derulat aceste demersuri înainte de preluarea de către mine a funcției de ministru al educației si cercetării, echipelor care m-au ajutat pe mine la încheierea acestor demersuri, iar în acest caz specific și președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare, domnul Andrei Alexandru, implicat direct în acest demers pentru componenta de cercetare” a declarat ministrul educației și cercetării, Daniel David.
La rândul său, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a evidențiat “încă un pas concret pe drumul României către OCDE.
“Astăzi am obținut cel de-al 15-lea Aviz Formal – cel al Comitetului OCDE pentru Politici Științifice și Tehnologice. Felicitări colegilor din Autoritatea Națională pentru Cercetare și din Ministerul Educației pentru munca și perseverența din ultimii doi ani care au făcut posibil acest rezultat. În aceste zile are loc la București Reuniunea Anuală a Diplomației Române. M-am bucurat să aud că obiectivul aderării la OCDE a fost reafirmat ca prioritate strategică de către toți oficialii români care au luat cuvântul – Președintele, Prim-ministrul, Președintele Senatului, Președintele Camerei Deputaților, Ministra Afacerilor Externe. Ținta noastră este 2026. Mai avem de incheiat 10 Comitete. Si am toată încrederea că vom reuși”, a scris Niculescu, pe Facebook.
Nicușor Dan: Aderarea la OCDE în 2026 va fi momentul relansării economiei României. Președinția, Guvernul, în dialog cu companiile, trebuie să definească prioritățile strategice economice
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, că este necesară definirea unor priorități strategice economice pentru România, printr-un dialog între instituțiile statului și mediul privat, subliniind totodată că aderarea la OCDE în 2026 va fi momentul relansării economiei României
„Avem nevoie de un efort intern, în care Președinția, Guvernul, Ministerul Economiei să definească prioritățile strategice economice ale României, într-un dialog cu companiile din România, pe care nu l-am avut, ca să fim foarte onești, și este nevoie de un efort pe care dumneavoastră să-l faceți pentru ca mediul privat al României să poată să dezvolte parteneriate și să se dezvolte economic în țările în care dumneavoastră ne reprezentați”, a afirmat șeful statului, adresându-se șefilor de misiuni diplomatice, șefilor de oficii consulare și directorilor Institutelor culturale românești.
Nicușor Dan a subliniat că o astfel de strategie este esențială în perspectiva aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și a relansării economiei.
„Aderarea României la OCDE – obiectiv strategic, cu termen finalul anului 2026. Acela va fi momentul de la care economia României – după terminarea reformelor necesare care se desfășoară în momentul ăsta – să înceapă să se relanseze. Avem un mediu privat care este competitiv și eu sunt optimist că vom reuși să o facem. Numai că, pentru asta, avem nevoie de o strategie pe care nu o avem, ca să fim foarte realiști, și avem nevoie de efortul dumneavoastră, pe care, ca să o spun foarte direct, diplomația noastră nu a fost obișnuit să îl facă”, a transmis președintele.
El a evidențiat și oportunitățile oferite de poziția geografică a României, afirmând că țara poate juca un rol important în conectarea diferitelor regiuni.
„Avem o oportunitate legată de poziția noastră geografică. România trebuie și poate să devină un hub de conectivitate între Europa și Asia și Africa. Trebuie să lucrăm la asta. Strategia pentru Marea Neagră trebuie să fie parte din această strategie”, a completat Nicușor Dan.
La 90 de zile de la preluarea mandatului, președintele Nicușor Dan a susținut primul său discurs de politică externă în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, prezentând direcțiile strategice pe care le consideră prioritare pentru următorii ani.
„Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă și coerentă. Și aici, apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli și dialogul și cooperarea cu partenerii noștri internaționali, acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba”, a afirmat șeful statului, într-un discurs rostit în fața ambasadorilor români și membrilor corpului diplomatic.
El a menționat că România își va păstra direcțiile fundamentale de politică externă, dar a adăugat că „sunt trei direcții pe care activitatea noastră trebuie să se împartă sau pe care să le accentuăm: securitate, dimensiune economică și românii din afara granițelor”.
Germania, principalul partener economic al României, susține aderarea țării la OCDE: România poate deveni mai atractivă pentru investițiile străine directe
Germania susține aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și subliniază că, prin includerea țării noastre în acest club al standardelor economice democratice, România poate deveni mai atractivă pentru investiții străine.
“Ambasadoarea Angela Ganninger a transmis acest mesaj cu prilejul vizitei sale de prezentare la secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonatorul național pentru procesul de aderare a României la OCDE, Luca Niculescu, confirmând astfel poziția și sprijinul pe care Germania le manifestă de ani de zile”, se arată într-o postare pe Facebook a Ambasadei Germaniei la București.
Sursa citată subliniază că, prin aderarea la OCDE, “România poate deveni mai atractivă pentru investițiile străine directe”.
“Standardele OCDE garantează, de asemenea, o mai mare transparență și previzibilitate, fiind astfel apreciate atât de companiile germane deja stabilite în România, cât și de cele interesate să investească aici”, a mai transmis Ambasada Germaniei.
Recent, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a anunțat că țara noastră a închis 14 comitete din cele 25 din acest amplu proces.
România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație.
România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.
Comitetul Național pentru Aderarea României la OCDE este constituit din ministerele, instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în cadrul procesului de aderare, acesta fiind condus de prim-ministrul României. Comitetul Național stabilește liniile de acțiune în vederea îndeplinirii prevederilor din Foaia de parcurs pentru aderarea României la OCDE și agreează decizii pentru alinierea legislației, politicilor și practicilor României la standardele Organizației și ghidarea eforturilor interinstituționale pentru avansarea procesului de aderare.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
PPC lansează Power Box, prima stație de încărcare rapidă, alimentată 100% din energie solară, disponibilă gratuit pentru utilizatorii de vehicule electrice
„Situația de securitate în Europa va rămâne dificilă și imprevizibilă pe termen lung”, avertizează președintele Finlandei: „Avem nevoie de o apărare colectivă credibilă pentru flancul estic al Europei”
Germania cere Europei să-și sprijine propriile topitorii de cupru prin limitarea livrărilor „uriașe” de deșeuri de cupru către China, ca parte a eforturilor de a asigura reziliența economiilor europene
De la erou la zero: Cum a eșuat politica externă a lui Donald Tusk înaintea primirii noului președinte polonez Karol Nawrocki la Casa Albă de către Trump (Politico)
Ministrul german al Apărării critică ideea Ursulei von der Leyen de a discuta despre desfășurarea multinațională de trupe în Ucraina post-conflict înainte de negocieri de pace: Este „fundamental greșit”
UE a ales “diplomația în detrimentul escaladării” prin acordul comercial cu Trump pe fondul “amenințării de la frontiera estică”: Nu sărbătorim revenirea tarifelor, iar implicarea SUA în securitatea Ucrainei a fost o prioritate absolută
România va beneficia de implicarea OCDE pentru a maximiza impactul celor 600 de milioane de euro granturi SEE și norvegiene pe care le-ar putea primi până în 2028
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, cere Comisiei Europene și SEAE să ia măsuri pentru ca România să fie adecvat reprezentată în structurile externe ale UE: Avem oameni bine pregătiți
Proiecte ale Marinei Române, prezentate Ursulei von der Leyen în portul militar Constanța, ar putea fi finanțate prin programul SAFE al apărării europene
“Moldovenii au ales calea europeană”, afirmă Ursula von der Leyen, de pe țărmul românesc al Mării Negre: Vom fi mereu alături de ei
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
