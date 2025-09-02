România va beneficia de implicarea OCDE pentru a maximiza impactul celor 600 de milioane de euro granturi SEE și norvegiene pe care le-ar putea primi până în 2028

Ministerul Educației și Cercetării, prin Autoritatea Națională pentru Cercetare, a anunțat finalizarea procesului de evaluare a României de către Comitetul pentru Știință și Politică Tehnologică al OCDE.

Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, avizul Formal al OCDE confirmă atât capacitatea României de a implementa instrumentele juridice internaționale, cât și alinierea politicilor și practicilor naționale la standardele globale în domeniul științei, tehnologiei și inovării.

Acest rezultat reflectă maturitatea sistemului românesc de cercetare și inovare și consolidează poziția țării noastre în mecanismele și structurile OCDE.

„După educație, mă bucur că am închis și pe partea de cercetare procesul de aderare a României la OECD, noul proiect de țară al României, după proiectele de aderare la NATO, la Uniunea Europeană și PNRR. Le mulțumesc miniștrilor care au început și derulat aceste demersuri înainte de preluarea de către mine a funcției de ministru al educației si cercetării, echipelor care m-au ajutat pe mine la încheierea acestor demersuri, iar în acest caz specific și președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare, domnul Andrei Alexandru, implicat direct în acest demers pentru componenta de cercetare” a declarat ministrul educației și cercetării, Daniel David.

La rândul său, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a evidențiat “încă un pas concret pe drumul României către OCDE.

“Astăzi am obținut cel de-al 15-lea Aviz Formal – cel al Comitetului OCDE pentru Politici Științifice și Tehnologice. Felicitări colegilor din Autoritatea Națională pentru Cercetare și din Ministerul Educației pentru munca și perseverența din ultimii doi ani care au făcut posibil acest rezultat. În aceste zile are loc la București Reuniunea Anuală a Diplomației Române. M-am bucurat să aud că obiectivul aderării la OCDE a fost reafirmat ca prioritate strategică de către toți oficialii români care au luat cuvântul – Președintele, Prim-ministrul, Președintele Senatului, Președintele Camerei Deputaților, Ministra Afacerilor Externe. Ținta noastră este 2026. Mai avem de incheiat 10 Comitete. Si am toată încrederea că vom reuși”, a scris Niculescu, pe Facebook.

România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație.

România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.

Comitetul Național pentru Aderarea României la OCDE este constituit din ministerele, instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în cadrul procesului de aderare, acesta fiind condus de prim-ministrul României. Comitetul Național stabilește liniile de acțiune în vederea îndeplinirii prevederilor din Foaia de parcurs pentru aderarea României la OCDE și agreează decizii pentru alinierea legislației, politicilor și practicilor României la standardele Organizației și ghidarea eforturilor interinstituționale pentru avansarea procesului de aderare.

Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România obținuse 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură. Cel de-al 15-lea aviz obținut este cel din partea Comitetului pentru Știință și Politică Tehnologică.

România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.