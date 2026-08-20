„România va continua să sprijine fără rezerve Ucraina”, transmite Oana Țoiu: Agresiunea nu poate și nu va avea niciodată câștig de cauză

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, l-a felicitat pe Andrii Sybiha pentru realegerea sa în funcția de ministru de Externe al Ucrainei, reiterând că „România va continua să sprijine fără rezerve Ucraina”.

„Îi adresez felicitări lui Andrei Sybiha cu ocazia realegerii sale în funcția de ministru al Afacerilor Externe al Ucrainei. România va continua să sprijine fără rezerve Ucraina. Acesta este atât un gest corect, cât și un interes de securitate al țărilor iubitoare de pace. Agresiunea nu poate și nu va avea niciodată câștig de cauză. Aștept cu interes să colaborăm îndeaproape pentru a aprofunda și mai mult parteneriatul nostru strategic, în beneficiul ambelor țări, și pentru a promova viitorul nostru european comun, pe baza valorilor și principiilor la care țin popoarele noastre”, a transmis Oana Țoiu într-un mesaj publicat pe X.

I extend my congratulations to @andrii_sybiha on his reappointment as Ukraine’s Minister of Foreign Affairs. Romania will continue to stand firmly with Ukraine. This is both the right thing and the security interest of peace-loving countries. Aggression cannot and will never… pic.twitter.com/6drBLdX3uJ — Toiu Oana (@oana_toiu) August 20, 2026

Parlamentul Ucrainei l-a reconfirmat miercuri pe Andrei Sybiha în funcția de ministru de Externe, în contextul unei reorganizări a Guvernului de la Kiev, înainte ca Rusia să recurgă la atacuri cinice asupra țării pe care a invadat-o.

Cel puțin 13 persoane au fost ucise și alte zeci rănite, în urma atacului cu rachete și drone întreprinse de Moscova joi dimineața.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul, care a durat câteva ore, a lovit Kievul și regiunea înconjurătoare, precum și Odesa și Cernihiv, avariind blocuri de apartamente, un spital de copii și o școală din capitală. Douăsprezece persoane au fost ucise în Kiev și încă una în regiunea înconjurătoare, a spus el, iar aproximativ 40 au fost rănite.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a folosit arme lansate din aer, de pe uscat și de pe mare pentru a lovi instalații militare și depozite. Moscova a susținut, de asemenea, că forțele sale au doborât 726 de drone ucrainene.

Primarul din Kiev, Vitali Klitschko, a declarat ziua de 21 august zi de doliu „în memoria victimelor atacului masiv al inamicului asupra capitalei”. Steagurile vor fi arborate în bernă, iar evenimentele de divertisment vor fi interzise, în timp ce echipele de urgență își continuă activitatea în trei districte ale orașului Kiev.

Tirul de rachete a pus, de asemenea, în alertă țările vecine membre ale NATO.

Ministerul Apărării din România a anunțat că o dronă „a pătruns în spațiul aerian național al României” la ora 3:21 dimineața, înainte de a se prăbuși câteva minute mai târziu în apropierea localității Grindu, „într-o zonă nelocuită”. Nu au fost raportate victime sau pagube.

Între timp, Polonia a mobilizat avioane militare pe fondul continuării atacurilor rusești în țara vecină, Ucraina. Armata poloneză a declarat că a activat forțele și mijloacele disponibile, iar sistemele terestre de apărare aeriană și radar au fost puse „în stare de alertă”.