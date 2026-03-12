România va fi și mai sigură cu echipamentele defensive și militarii SUA pe teritoriul său, asigură Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că România rămâne o țară sigură și că prezența capabilităților și militarilor americani pe teritoriul național va consolida și mai mult securitatea statului, respingând temerile apărute în spațiul public după decizia Parlamentului privind echipamentele defensive americane.

Întrebat de CaleaEuropeană.ro ce garanții suplimentare poate oferi românilor că țara noastră este bine apărată și nu va deveni o țintă, în contextul tensiunilor politice și al dezbaterilor publice generate de votul din Parlament, șeful statului a afirmat că premisele unei astfel de îngrijorări sunt greșite.

„România a fost sigură, România este sigură și, odată ce aceste capabilități, echipamente și militari americani vor fi în România, România va fi și mai sigură. E o falsă ipoteză cea de la care pornește întrebarea și în care am văzut parte din dezbaterea publică de ieri”, a declarat președintele.

Parlamentul a aprobat miercuri scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a discutat miercuri dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu, iar solicitarea în acest sens a fost transmisă Parlamentului pentru aprobare, a anunțat președintele Nicușor Dan.

Citiți și Îi asigur pe români că țara este și va fi mai sigură, afirmă Nicușor Dan după ședința CSAT. Parlamentul va vota cererea SUA de dislocare a unor echipamente și forțe militare americane în România

Șeful statului a declarat, la Palatul Cotroceni, după ședința CSAT, că decizia vizează aducerea în România a unor mijloace tehnice americane cu rol defensiv, care ar urma să fie amplasate pe teritoriul țării doar după votul Legislativului.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat „situația din Orientul Mijlociu și implicațiile pentru România”, „evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România”, precum și „analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare”. Ultimul subiect a fost discutat în contextul în care Statele Unite au solicitat României să poată utiliza Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu pentru operațiunile SUA în războiul din Iran, respectiv operațiuni logistice și de realimentare.

El a subliniat că prezența acestor echipamente și forțe militare americane contribuie la consolidarea securității României. „Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”, a declarat Nicușor Dan.

Citiți și Culisele dislocării forțelor SUA în România: 400–500 de militari, drone și avioane de realimentare la bazele de la Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu (surse)

Aproximativ 400–500 de militari americani, împreună cu sisteme de monitorizare și comunicații satelitare, drone și aeronave de realimentare în aer, ar urma să fie dislocați temporar în România, la Baza Aeriană Câmpia Turzii și Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, în cadrul cooperării militare dintre București și Washington, în contextul tensiunilor de securitate generate de criza din Orientul Mijlociu, au declarat surse oficiale pentru CaleaEuropeană.ro.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării condus de președintele Nicușor Dan a analizat miercuri solicitarea Statelor Unite de a amplasa pe teritoriul țării noastre echipamente și forțe militare.

Dislocarea care ar urma să aibă loc la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu și la Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii este prevăzută pentru o perioadă inițială de 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii printr-o nouă decizie a Consiliul Suprem de Apărare a Țării, au declarat sursele citate.

La Baza Aeriană de la Câmpia Turzii ar urma să fie amplasate sistemele de observație și de culegere de informații, inclusiv drone, precum și aeronavele de realimentare în aer, în timp ce restul capabilităților ar urma să fie dislocate la Mihail Kogălniceanu.

Primele care ar putea ajunge în România sunt avioanele de realimentare, au mai punctat sursele.

Potrivit surselor citate de CaleaEuropeană.ro, toate aceste echipamente vor fi însoțite de militarii necesari operării lor, efectivele estimate fiind de aproximativ 400–500 de militari americani.

Oficialii subliniază că nu este vorba despre capabilități ofensive, ci despre echipamente cu rol defensiv și de monitorizare. De asemenea, dislocarea nu indică o creștere a nivelului de amenințare, evaluările de securitate rămânând aceleași ca în zilele precedente.

“Măsura este prezentată drept una care consolidează cooperarea din cadrul Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii și contribuie la întărirea securității regionale”, au conchis sursele citate.