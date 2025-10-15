România va folosi fondurile SAFE pentru achiziții militare esențiale și dezvoltarea infrastructurii critice pe flancul estic, afirmă ministrul apărării la Bruxelles

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, legea prosumatorilor, a anunțat deputatul PNL Sebastian Burduja, fost ministru al energiei, care a afirmat că prin proiectul de lege se redefineşte conceptul de prosumator şi se dă românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locaţiile.

”Astăzi am susţinut în Parlamentul României o lege esenţială pentru viitorul energiei din ţara noastră. Prin legea adoptată azi redefinim conceptul de prosumator şi dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locaţiile. Concret, se va putea compensa energia produsă în exces şi pentru alte locuri de consum: dacă avem panouri la o casă, dar avem şi un apartament de bloc, furnizorul va reduce factura de la apartament cu energia produsă la casă”, a scris Sebastian Burduja pe Facebook.

Fostul ministru al energiei a arătat că prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani.

”Astăzi, România are un sfert de milion de prosumatori, cu o putere instalată de aproape 3.000 MW, echivalentul a 4 reactoare nucleare de la Cernavodă (chiar dacă producţia intermitentă nu poate substitui producţia în bandă). Pe tot parcursul mandatului meu de ministru al energiei am susţinut constant prosumatorii. Am eliminat taxa pe soare anul trecut, aşa cum am promis. Am atras miliarde de euro pentru autoconsumul energiei, atât pentru instituţii publice, cât şi pentru companii private. Am obţinut fonduri europene nerambursabile pentru peste 1.300 de instituţii publice, majoritatea primării, şi deja mai mult de 900 de proiecte pentru instalarea de sisteme fotovoltaice sunt semnate şi în curs de implementare. Legea de astăzi vine şi în sprijinul comunităţilor locale, pentru că primăriile îşi vor reduce şi mai mult facturile la energie, compensând costurile cu iluminatul public, şcoli sau grădiniţe”, a subliniat Burduja.

Potrivit deputatului PNL, ”România Viitorului are nevoie de toate sursele de energie (hidro, nuclear, solar, eolian, gaz, cărbune etc.) şi de energie în 3D: Descentralizată. Digitalizată. Decarbonizată”.

Camera Deputaților a adoptat, în unanimitate, în calitate de for decizional, Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, reexaminată, la cererea președintelui României, care aduce o serie de modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor, scrie Agerpres.

Între acestea se află faptul că legea transmisă la promulgare aduce o serie de modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor prin realizarea distincției între prosumatorul persoană juridică și prosumatorul persoană fizică. Modificările aduse vizează și o serie de norme care reglementează activitatea acestora, precum creșterea limitei de putere instalată pentru care se poate solicita compensare cantitativă la 400 kW, introducerea în definiția prosumatorului a posibilității de a stoca energia, de a vinde direct energia unui alt consumator racordat direct la instalația de producție și de a se compensa energia produsă în exces cu cea consumată la alt loc de consum, dacă este la același furnizor și la același operator de distribuție. Totodată, actul normativ dispune creșterea la 900 kW a limitei puterii instalate a centralei prosumatorului până la care acesta nu plătește dezechilibrele cauzate în rețea, precizează raportul.

Potrivit unui amendament, prin compensare cantitativă se înțelege procesul prin care furnizorul de energie electrică facturează lunar, în una sau mai multe facturi, după caz, emise prosumatorului care deține centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum, conform reglementărilor ANRE, următoarele: cantitatea de energie electrică consumată din rețea de către prosumator înmulțită cu prețul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor și prosumator, la care se adaugă tarifele și taxele legal prevăzute; cantitatea de energie electrică produsă și livrată de prosumator, cel mult egală cu cantitatea de energie electrică consumată prevăzută anterior, înmulțită cu prețul egal cu prețul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare, fără taxe și tarife; cantitatea de energie electrică produsă și livrată în exces de prosumator, în perioada de facturare, înmulțită cu prețul egal cu prețul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare, fără taxe și tarife.

Un alt amendament stabilește că prin prosumator se înțelege clientul final care își desfășoară activitățile în spațiul propriu deținut cu orice titlu, aferent unui punct de delimitare cu rețeaua electrică, precizat prin certificatul de racordare, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum și care poate stoca și vinde energie electrică produsă sau stocată furnizorului de energie electrică cu care acesta are încheiat contract de furnizare a energiei electrice și/sau consumatorilor racordați la barele centralei electrice.

Același amendament prevede că prosumatorul poate compensa cantitativ sau, după caz, regulariza financiar excedentul de energie electrică produs și livrat la un loc de producere și consum cu energia electrică consumată din rețea pentru alte locuri de consum și/sau locuri de producere și consum ale acestuia dacă serviciul de furnizare pentru locurile de consum și/sau locurile de producere și consum respective este prestat de același furnizor de energie electrică, precum și dacă locurile de consum și/sau locurile de producere și consum sunt racordate la rețeaua electrică a aceluiași operator de distribuție a energiei electrice, cu condiția ca producerea de energie electrică să nu constituie activitatea sa comercială sau profesională primară.