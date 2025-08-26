NATO
România va găzdui summitul B9 anul viitor, anunță Nicușor Dan. Președintele solicită fructificarea economică a Parteneriatului Strategic cu SUA și o strategie la Marea Neagră
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, că țara noastră va găzdui anul viitor summitul Formatului București 9 (B9).
„România va continua să fie un aliat al NATO. Vom continua să fim interesați de Marea Neagră, și în sensul ăsta trebuie să folosim Formatul București 9. Știți că vom organiza anul viitor Summitul București 9”, a afirmat șeful statului.
El a subliniat și importanța consolidării Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, inclusiv în plan economic.
„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite trebuie consolidat, în special pe zona de securitate și pe zona economică, pe care, în opinia mea, nu am fructificat-o suficient”, a spus Nicușor Dan, în timp ce ministrul de externe Oana Țoiu a punctat de mai multe ori că pregătește cu partea americană o vizită oficială la Washington a șeful statului român axată pe aceste dimensiuni.
În același timp, președintele a punctat că România trebuie să valorifice poziția sa geografică, printr-o strategie dedicată regiunii Mării Negre.
„România trebuie și poate să devină un hub de conectivitate între Europa și Asia și Africa. Trebuie să lucrăm la asta. Strategia pentru Marea Neagră trebuie să fie parte din această strategie”, a completat el.
În prima sa conferință de presă de la preluarea mandatului, susținută la începutul lunii iunie, șeful statului a precizat că “una din mizele” de politică externe este aceea că România va solicita să găzduiască Centrul european pentru securitate maritimă la Marea Neagră inclusiv în respectivul document al UE, deplângând însă faptul că România nu are o “strategie clară” la Marea Neagră.
Întrebat suplimentar dacă își va asuma elaborarea unei astfel de strategii și ce instituții ar trebui să o întocmească, Nicușor Dan a nominalizat trei ministere.
“Ar trebui să o elaboreze, în mod evident, Ministerul de Externe cu componentele de securitate care vin din zona Ministerului Apărării, componentele de sustenabilitate care vin din zona Ministerului Mediului“, a conchis președintele.
Găzduirea Centrului UE de securitate maritimă la Marea Neagră se regăsește și printre prioritățile de politică externă ale Guvernului Bolojan, asumate ca atare în programul de guvernare al coaliției PSD – PNL – USR – UDMR.
La 90 de zile de la preluarea mandatului, președintele Nicușor Dan a susținut primul său discurs de politică externă în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, prezentând direcțiile strategice pe care le consideră prioritare pentru următorii ani.
„Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă și coerentă. Și aici, apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli și dialogul și cooperarea cu partenerii noștri internaționali, acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba”, a afirmat șeful statului, într-un discurs rostit în fața ambasadorilor români și membrilor corpului diplomatic.
El a menționat că România își va păstra direcțiile fundamentale de politică externă, dar a adăugat că „sunt trei direcții pe care activitatea noastră trebuie să se împartă sau pe care să le accentuăm: securitate, dimensiune economică și românii din afara granițelor”.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
RADR 2025: “Pe România te poți baza. Drumul neșovăielnic al României, pe calea europeană și transatlantică”, afirmă Oana Țoiu, cu mize de politică externă precum aderarea la OCDE și integrarea R. Moldova și Ucrainei în UE
Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR 2025), desfășurată la Parlamentul României sub tema „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române”, a fost deschisă luni ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, cu un discurs în care a căutat să ancoreze temele centrale ale politicii externe românești în marile mize strategice ale următorului deceniu.
„Discuția pe care o avem astăzi aici, pe scenă, între partide diferite, cu multe diferențe între noi, este o discuție care arată drumul neșovăielnic al României pe calea europeană, pe calea transatlantică. Puterea neșovăielnică a României de a susține vecinii noștri pe drumul european, claritatea morală absolută pe care o avem la nivel politic de a înțelege că războiul de la granița noastră are o singură opțiune pentru România: aceea de a susține pacea”, a spus ministrul din partea USR, avându-i alături de președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), și pe cel al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu (PSD).
În cadrul reuniunii ambasadorilor, diplomații României se vor întâlni și cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.
Pledând pentru „o schimbare de paradigmă, fără a schimba pilonii pe care construim politica externă”, șefa diplomației române a precizat că mesajul trebuie să fie unul “simplu și direct”: „Pe România te poți baza”.
„Statutul de stat membru al Uniunii Europene, apartenența la NATO și parteneriatul strategic cu SUA rămân bazele politicii externe ale României”, a spus ea, definind Rusia ca principală provocare
Parteneriatul strategic cu Statele Unite și consolidarea NATO
Oficialul român a subliniat rolul crucial al parteneriatului strategic cu SUA și al apartenenței la NATO.
Țoiu a reamintit angajamentul României privind cheltuielile de apărare.
„Ne-am asumat ținta de cheltuieli de apărare ale fiecăruia dintre aliați de 5% din produsul intern brut până în 2035. Da, este un proces ambițios de a ține împreună responsabilitatea pe care o avem”, a spus ea.
Ministrul a confirmat și viitoarea vizită oficială în Statele Unite, programată pentru finalul anului: „Avem și întâlniri pentru a ne reconecta cu comunitatea de acolo și această miză de a crește componenta comună de investiții și componenta comună comercială, precum și componenta de apărare, desigur.”
Uniunea Europeană – România ca voce stabilă și proactivă
În plan european, ministrul a insistat că România trebuie să își asume un rol activ, apreciind că România este într-un moment în care trebuie să conducă aceste discuții”.
„Se așteaptă de la noi să venim cu propuneri, se așteaptă de la noi să fim cei care găzduim și creionăm această agendă”, a mai punctat Oana Țoiu.
Ea a amintit progresele economice aduse de integrarea europeană. „Ne-am crescut produsul intern brut de 10 ori după Revoluție. De 3,5 ori de când am aderat la Uniunea Europeană. Am depășit pragul de 100 de miliarde de euro care ne-au fost puse la dispoziție – investiții care se văd”, a subliniat ministrul de externe.
Țoiu a pledat și pentru o Uniune mai puternică și mai apropiată de cetățeni.
„Nu putem să o punem într-o căsuță de sticlă și în vitrină. Uniunea Europeană trebuie protejată asigurându-ne că este din ce în ce mai puternică și recunoscând că parte din critici sunt legitime”, a adăugat șefa diplomației române, referindu-se și la obiectivul major al negocierii viitorului cadru financiar multianual.
Angajamentul de aderare la OCDE
Un alt obiectiv major al politicii externe românești rămâne aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
„Angajamentul pe care ni l-am luat împreună, mai multe guverne succesive, de aderare la OCDE, se vede în aceste două luni de zile de când avem acest guvern, în ritmul în care au ajuns să fie îndepliniți indicatorii. Și rămânem ferm angajați în acest proces”, a subliniat ea.
Recent, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a anunțat că țara noastră a închis 14 comitete din cele 25 din acest amplu proces. România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
Republica Moldova și Ucraina – priorități de securitate și integrare europeană
În discursul său, Oana Țoiu a reafirmat importanța strategică a relației cu Republica Moldova și susținerea parcursului european al Chișinăului și al Kievului.
“Pentru noi este important ca obiectivul pe care l-am pus în programul de guvernare, un obiectiv care are votul Parlamentului și toată legitimitatea acestui mandat în Parlament – acela ca granița Uniunii Europene să nu se mai oprească la granița noastră până la sfârșitul următoarelor mandate – este extrem de important, pentru că este o sursă de securitate pentru noi, este o sursă de dezvoltare economică și o sursă de influență mai mare și în interiorul Uniunii Europene, și în regiune”, a afirmat șefa diplomației.
„Relația cu Republica Moldova este și va rămâne esențială”, a spus aceasta.
Ea participarea, alături de președintele Nicușor Dan, la evenimentele de la Chișinău din 31 august, de Ziua Limbii Române, subliniind dimensiunea simbolică și politică a acestei prezențe.
În privința Ucrainei, ministrul a transmis că România își menține sprijinul.
„Parcursul lor european, pacea în regiune și capacitatea noastră de a fi buni vecini în procesul de a obține pacea sunt elemente esențiale pentru viitorul nostru și pentru viitorul Uniunii Europene”, a continuat șefa diplomației române
Țoiu a menționat și discuțiile recente purtate la Kiev, inclusiv cu emisarul special al președintelui Donald Trump, Keith Kellogg, subliniind implicarea României în dialogul internațional privind pacea în Ucraina.
„Trebuie să ne asigurăm că ne așezăm la masa negocierilor pentru obiectivele noastre, că am făcut eforturile strategice necesare să întărim din alianțele și parteneriatele pe care le avem, cu state care au obiective similare, pentru a merge împreună cu echipe comune de negocieri în dosarele de care ne pasă”, a continuat Oana Țoiu.
Resurse, diplomați și noua generație
Ministrul a adus în atenție și chestiunea resurselor umane și financiare ale diplomației românești.
„Și toate lucrurile acestea au nevoie de resurse până la urmă. Și da, suntem într-un moment în care fiecare minister, fiecare dintre noi cei care suntem în serviciu public, trebuie să ne uităm cu grijă la faptul că nu avem atât de multe resurse la îndemână în această perioadă și trebuie să fim responsabili cum le chibzuim”, a precizat aceasta.
Ea a subliniat nevoia de întărire a echipei diplomatice printr-un echilibru între experiență și tinerețe.
„Avem aici în sală, senioritate, experiență, înțelepciune, putere și influență, avem nevoie să alăturăm la asta energia unor generații noi. Și de aceea avem deschis concursul pentru a intra în corpul diplomatic, fără să punem presiune pe buget, fără să umflăm organigrama”, a spus ministrul de externe.
Țoiu a arătat că „următorul deceniu al diplomației are nevoie de acest echilibru între senioritate, experiență, prestigiu și energia, dinamismul, viteza de acțiune, capacitatea de a înțelege noile tehnologii și noul mediu informațional al noilor generații.”
Șefa diplomației române a încheiat discursul cu un apel la unitate și responsabilitate, evocând spiritul cultural al Festivalului Enescu, a cărui nouă ediție a debutat în preajma Reuniunii Anuale a Diplomației Române.
„Succesul diplomatic al României depinde de dumneavoastră. De munca pe care o facem, fiecare de aici zilnic, de negocierile purtate, de capacitatea de a rezista presiunilor”, a conchis Oana Țoiu, menționând cuvintele marelui compozitor: „Impasuri a mai avut omenirea și le-a depășit pe toate cu o vitalitate eroică. Nu-i va lipsi curajul nici de data aceasta și nu ne va lipsi nici nouă”.
Mark Rutte, la Kiev: Nu dorim repetarea memorandumului de la Budapesta sau a acordurilor de la Minsk. Garanțiile de securitate trebuie să fie la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucraina
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a efectuat vineri o vizită la Kiev pentru discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în ajunul Zilei Independenței Ucrainei și la capătul unei săptămâni în care cei doi lideri s-au întâlnit și luni la Washington, când liderii europeni l-au acompaniat pe liderul de la Kiev la întâlnirea cu președintele american Donald Trump.
În cadrul unei conferințe de presă comune la Kiev cu Zelenski secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că se definesc garanții solide de securitate pentru Ucraina în cooperare cu Statele Unite și Europa, subliniind în același timp că viitorul Ucrainei se află în cadrul Alianței.
Referindu-se la rezultatul discuțiilor recente de la Washington, Rutte a declarat că „președintele Trump a făcut din acest lucru o prioritate – nu numai pentru a ieși din impasul cu Putin, ci și pentru a clarifica faptul că Statele Unite se vor implica în furnizarea de garanții de securitate pentru Ucraina.
“Garanțiile solide de securitate vor fi esențiale – și asta este ceea ce încercăm să definim acum. Astfel încât, atunci când va veni momentul să participați la acea întâlnire bilaterală, să aveți în spate forța incontestabilă a prietenilor Ucrainei. Asigurându-vă că Rusia va respecta orice acord. Și că nu va mai încerca niciodată să ocupe niciun kilometru pătrat din Ucraina”, a spus Rutte, referindu-se la mult așteptatul summit Zelenski – Putin, dar pe care partea rusă îl tergiversează, deși Donald Trump a afirmat că președintele rus este deschis pentru o astfel de reuniune.
În același timp, lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene au prezentat joi opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.
Întrebat despre aplicabilitatea unor astfel de garanții, secretarul general al NATO a făcut o distincție clară față de acordurile eșuate din trecut.
„Memorandumul de la Budapesta și acordurile de la Minsk nu au oferit aceste garanții de securitate. Așadar, știm clar ce nu ar trebui să fie. Și acum lucrăm împreună – Ucraina, europenii, Statele Unite – pentru a ne asigura că garanțiile de securitate sunt la un nivel astfel încât Vladimir Vladimirovici Putin, aflat la Moscova, să nu mai încerce niciodată să atace Ucraina”, a spus el.
Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au susținut desfășurarea de trupe ca parte a „Coaliției de voință”, iar cancelarul german Friedrich Merz a dat semnale de deschidere pentru participarea țării sale. De la Washington, președintele Trump a anunțat că nu va trimite trupe americane în Ucraina, dar nu a exclus alte forme de implicare militară, inclusiv sprijin aerian.
În context, publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei. Într-o poziție oficială, Ministerul Apărării Naționale de la București a transmis că România “va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina și că infrastructura militară aeriană a țării constituie un punct forte pe flancul estic NATO.
În ceea ce privește includerea desfășurării trupelor aliate în garanțiile de securitate, Mark Rutte a declarat că discuțiile sunt încă în curs:
„Este prea devreme pentru a spune cu exactitate care va fi rezultatul, dar este clar că SUA vor fi implicate. În mod evident, nu dorim o repetare a Memorandumului de la Budapesta sau a acordurilor de la Minsk. Aceste garanții de securitate ar trebui să fie valabile. Și, așa cum am spus, ca un al doilea nivel, pe lângă construirea forțelor armate ucrainene după război, NATO va fi puternic implicată în acest proces”, a insistat el.
În cele din urmă, în ceea ce privește aderarea Ucrainei la NATO, secretarul general a reafirmat că, deși aderarea nu este imediată, direcția este clară.
„Am convenit la Washington că există o cale ireversibilă pentru Ucraina către NATO. Și este adevărat că câțiva aliați NATO, inclusiv Statele Unite, dar și Ungaria și alții, au spus că nu acum, poate niciodată, ci în viitor. Dar ceea ce facem între timp este să ne asigurăm că colaborăm cât mai strâns posibil”, a conchis el.
La începutul acestei săptămâni președintele american a exclus din nou ca Ucraina să adere la NATO. “Asta nu se va întâmpla niciodată. Dacă ai fi Rusia, cine ar vrea să aibă inamicul, adversarul, la graniță? Nu faci asta. S-a considerat întotdeauna că Ucraina era un tampon între Rusia și Europa. Și așa a fost“, a spus el.
Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina
Premierul Ilie Bolojan spune că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina.
Întrebat, la Antena 1, care este poziția Guvernului față de faptul că liderii europeni cer Statelor Unite să trimită avioane de luptă F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite Ucrainei, șeful Executivului de la București a amintit poziția țării noastre față de aliați, unul dintre aspecte fiind acela că nu vom trimite trupe pe teritoriul Ucrainei.
”În toate aceste luni, așa cum știți, atunci când la un moment dat s-a pus problema susținerii unor garanții de securitate pentru ajungerea la o pace trainică în Ucraina, România a spus cel puțin două lucruri cât se poate de răspicat: “Nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe pe teritoriul Ucrainei”. Acesta a fost un punct cât se poate de clar”, a declarat premierul, citat de Agerpres.
“Iar al doilea punct, în discuțiile cu aliații noștri a fost acela că, având în vedere apartenența României la NATO, bazele noastre militare, care și astăzi sunt operate în comun de forțele noastre și de forțele NATO, în principal cele aeriene, să poată fi folosite de trupele NATO, de trupele Statelor Unite ale Americii, ale celorlalți aliați. Și astăzi de pe aeroporturile noastre se fac patrulări aeriene, se face poliția aeriană pentru a supraveghea ceea ce se întâmplă în Marea Neagră, se fac exerciții militare în comun și deci acesta ar putea să fie, să spunem, aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Punerea bazelor noastre militare la dispoziția aliaților NATO”, a continuat Bolojan.
Ministerul Apărării Naționale a transmis marți că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”.
Precizările MApN au fost făcute pe fundalul faptului că publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, în timp ce liderul de la Casa Albă a exclus trupe la sol, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune.
