România va găzdui un comandament logistic NATO pentru sprijinirea Ucrainei. Parlamentul a act luat de solicitarea lui Nicușor Dan. O scrisoare similară fusese trimisă și de Klaus Iohannis în 2024

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că Germania ar putea începe să plătească despăgubirile pentru Al Doilea Război Mondial prin finanțarea dezvoltării industriei de apărare și a capacităților militare ale Poloniei.

Nawrocki a făcut aceste remarci marți, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Paris, după vizitele sale la Berlin și în capitala Franței, în aceeași zi.

În Germania, el s-a întâlnit cu președintele Frank-Walter Steinmeier și cancelarul Friedrich Merz, cu care a discutat despre comerțul bilateral, politica Uniunii Europene și problema despăgubirilor.

„Sunt în favoarea ca Germania să plătească despăgubiri Poloniei”, a declarat președintele polonez, citat de TVP World.

El a adăugat că a sugerat ca Berlinul să poată contribui la finanțarea apărării poloneze ca parte a unei înțelegeri pe termen lung.

„Am sugerat că ne-am putea îndrepta către (…) finanțarea industriei poloneze de armament, a capacităților militare, ceea ce, pe de o parte, ar fi cu siguranță începutul unui proces de lungă durată”, a spus Nawrocki.

El a adăugat că aceasta nu este o propunere fixă, ci o idee pentru discuție.

„Pe de o parte, Germania ar putea începe să plătească despăgubirile prin consolidarea forței armatei poloneze și a capacităților sale de apărare, consolidând în același timp ceea ce ne preocupă pe toți, și anume flancul estic al NATO, care este o zonă de frontieră a războiului în curs, mai ales după 10 septembrie”, a spus el.

Nawrocki a făcut de asemenea apel la unitate în Polonia pe această temă.

Fostul guvern polonez de dreapta a prezentat Germaniei, în 2022, o notă de plată de aproximativ 1,4 trilioane de euro, solicitând despăgubiri pentru pagubele provocate de Germania lui Hitler. Problema a tensionat relațiile polono-germane de atunci. Germania a afirmat că această chestiune este închisă.

În conferința de presă, Nawrocki a menționat și discuția sa îndelungată cu președintele francez Emmanuel Macron, în cadrul întâlnirii de la Paris, precizând că aceasta s-a concentrat pe acordul comercial planificat al Uniunii Europene cu blocul Mercosur din America de Sud.

„Chestiunea care este foarte importantă pentru mine, și de asemenea pentru fermierii polonezi, este acordul Uniunii Europene cu țările Mercosur — Franța și președintele au și ei multe îndoieli cu privire la acest acord. Vocile fermierilor din Franța ajung la președinte. Aceasta a fost cea mai lungă parte a conversației, legată de aspecte profund substanțiale”, a spus Nawrocki.

Discuțiile au vizat, de asemenea, aspecte ale securității europene și tratatul bilateral semnat între Polonia și Franța, în orașul Nancy, la începutul acestui an.

El a adăugat că, deși Polonia, Germania și Franța împărtășesc multe poziții comune, există și chestiuni care le despart și care trebuie abordate „într-un spirit de parteneriat”.