ROMÂNIA
România va pleda la Copenhaga pentru politici agricole adaptate specificului național și sprijin concret pentru fermieri
România va susține, în cadrul reuniunii informale a miniștrilor agriculturii ai Uniunii Europene de la Copenhaga, necesitatea unor politici adaptate diversității și specificului fiecărui stat membru, astfel încât fermierii să beneficieze de sprijin real pentru modernizare, digitalizare și dezvoltare sustenabilă, a transmis Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).
Ministrul Florin Barbu participă, în perioada 8–9 septembrie 2025, la reuniunea găzduită la Copenhaga de Jacob Jensen, ministrul danez al Alimentației, Agriculturii și Pescuitului, țară care deține președinția rotativă a Consiliului UE. Evenimentul reunește miniștrii agriculturii din statele membre, comisarii europeni responsabili de agricultură, sănătate și bunăstare animală, reprezentanți ai Parlamentului European și ai organizațiilor de profil.
Tema centrală a dezbaterilor vizează consolidarea competitivității și accelerarea tranziției verzi în sectorul agroalimentar, prin simplificare, investiții și utilizarea noilor tehnologii, inclusiv a biosoluțiilor. Miniștrii vor răspunde la două întrebări-cheie: cum poate UE să stimuleze inovația și investițiile, asigurând accesul tuturor la alimente sigure și accesibile, și ce ajustări legislative sunt necesare pentru a facilita tranziția verde a fermierilor.
Pe 8 septembrie, oficialii europeni vizitează obiective inovatoare precum Novonesis (Kalundborg), Aggersvold Estate (Jyderup) și ferma Søgaard (Roskilde), unde sunt prezentate tehnologii bio-based și soluții pentru creșterea competitivității fermierilor. Ziua de 9 septembrie este dedicată Forumului ministerial, urmat de o conferință de presă comună susținută de Jacob Jensen și Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură și alimentație.
Potrivit MADR, participarea ministrului Florin Barbu reflectă angajamentul României de a contribui activ la definirea unor politici europene echilibrate, care să răspundă atât nevoilor fermierilor români, cât și obiectivelor ambițioase de tranziție verde.
ROMÂNIA
SRI a documentat un caz de trădare: Un fost șef din serviciul de informații al R. Moldova ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB din Belarus
Serviciul Român de Informații (SRI) transmite că, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, luni, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.
Activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova, arată sursa citată într-un comunicat de presă.
De asemenea, SRI, împreună cu partenerii săi naționali și internaționali, va continua monitorizarea atentă a acestor riscuri de securitate și va acționa cu fermitate în scopul apărării securității naționale.
Un bărbat de 47 de ani, fost ofițer în Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, este cercetat de DIICOT pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus, a transmis luni IGPR, potrivit Agerpres.
“Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, au pus în aplicare un mandat de aducere, luni, emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată”, informează sursa respectivă.
Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi avut două întâlniri la Budapesta, în 2024 și 2025, cu reprezentanți ai serviciilor secrete din Belarus, unde ar fi primit instrucțiuni și plăți.
“Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, precizează IGPR.
Astfel, între anii 2024-2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta – Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.
Ancheta se desfășoară sub coordonarea EUROJUST și cu sprijinul autorităților din România, Ungaria, Cehia și Republica Moldova.
ROMÂNIA
Alexandru Nazare, discuții cu reprezentanții Băncii Mondiale: Ministerul Finanțelor lucrează la măsuri care să simplifice birocrația pentru antreprenori și investitori
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o „discuție consistentă” cu reprezentanții Băncii Mondiale, parte a dialogului constant desfășurat în cadrul „parteneriatului prin care România colaborează cu această instituție pentru consolidarea unei economii mai reziliente”.
„Astăzi ne-am concentrat pe modul în care putem trece de la o abordare bazată pe ajustări fiscale la o strategie coerentă, axată pe creștere economică și echitate socială”, a anunțat Nazare într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Acesta a subliniat că „actualele măsuri fiscale reprezintă corecții necesare, menite să echilibreze finanțele țării şi să le readucă pe o traiectorie sustenabilă”.
„În actualul context de deficit bugetar major, avem nevoie în primul rând să reglăm problemele sistemice, pentru a putea construi baza relansării economice”, a evidențiat ministrul Finanțelor.
Prima dintre temele abordate a vizat creșterea și investițiile. Alexandru Nazare a anunțat că instituția pe care o conduce explorează „idei pentru a stimula creșterea, inclusiv prin atragerea de investiții străine directe și prin creșterea volumului comerțului”.
Ministerul Finanțelor lucrează la măsuri complementare celor din această perioadă, care să simplifice birocrația deopotrivă pentru antreprenori si investitori.
Un alt subiect dezbătut a fost cel referitor la reforme structurale.
„Am discutat despre eficientizarea companiilor de stat, îmbunătățirea procesului de achiziții publice și continuarea investițiilor esențiale, care să geenereze valoare adăugată în economie”, a dezvăluit Nazare.
Cea din urmă temă s-a concentrat pe întărirea capacității instituționale.
Ministrul Finanțelor a transmis reprezentanților Băncii Mondiale că lucrează „la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului și o mai bună comunicare între ministere în elaborarea bugetului pentru 2026”.
„Vom continua discuțiile cu Banca Mondială pentru a dezvolta o strategie pragmatică și idei concrete prin care să redăm încrederea investitorilor și să stimulăm creșterea economică”, a conchis Alexandru Nazare.
ROMÂNIA
Aproape 290 milioane de lei pentru IMM-urile din industria prelucrătoare, printr-un nou program cu finanțare elvețiano-română
Aproape 290 de milioane de lei vor fi disponibile pentru IMM-urile din industria prelucrătoare, prin noul program SME Eco-Tech, cu finanțare elvețiano-română, anunțat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).
Inițiativa are ca scop sprijinirea tranziției către o economie mai verde și mai digitală, prin investiții în echipamente eficiente energetic, soluții digitale și software de gestiune, roboți industriali, panouri solare, sisteme de reciclare și automatizări.
Bugetul total al programului este de 288,8 milioane lei, din care 70% reprezintă contribuția elvețiană (202,2 milioane lei), iar 30% contribuția statului român (86,6 milioane lei).
Sprijinul financiar oferit IMM-urilor în cadrul acestui Program constă într-un grant la un nivel de maximum 40%, dar nu mai mult de 50.000 CHF (echivalent în lei) din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții în echipamente / tehnologii / soluții / sisteme/ specifice economisirii de energie, care utilizează sau generează energie regenerabilă, în echipamente de colectare, reciclare, reutilizare, precum și în alte echipamente tehnologice convenționale.
Minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente proiectului de investiții, dar nu mai puțin de 75.000 CHF (echivalent în lei), vor fi asigurate de beneficiari prin intermediul unui credit bancar obținut de la instituțiile de credit partenere, în condiții avantajoase de piață și prin intermediul programului.
Programul se va implementa în baza unei scheme de ajutor de minimis, care vizează acordarea de sprijin financiar întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii care desfășoară activități de producție (secțiunea C din nomenclatorul activităților economice), cu excepția celor excluse de la finanțare de reglementările naționale și europene în vigoare.
Programul urmează să fie lansat în prima parte a anului 2026 și va fi gestionat de MEDAT până la 31 mai 2029, oferind un orizont extins pentru sprijinirea IMM-urilor.
IMM-urile interesate pot adresa întrebări la adresa infoecotech@imm.gov.ro.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
SRI a documentat un caz de trădare: Un fost șef din serviciul de informații al R. Moldova ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB din Belarus
Bruxelles-ul, pregătit „pentru toate posibilitățile”, după amenințările lui Trump cu noi tarife în contextul amenzii record impuse Google
Alexandru Nazare, discuții cu reprezentanții Băncii Mondiale: Ministerul Finanțelor lucrează la măsuri care să simplifice birocrația pentru antreprenori și investitori
Aproape 290 milioane de lei pentru IMM-urile din industria prelucrătoare, printr-un nou program cu finanțare elvețiano-română
Friedrich Merz cere Europei să-și traseze propria cale, acceptând că „relația cu SUA se schimbă”: „Trebuie să ne ajustăm interesele, fără nostalgie falsă” pentru legăturile cu Statele Unite
Germania declară „nu există motive de îngrijorare” cu privire la potențialele efecte ale instabilității politice din Franța asupra zonei euro
România va pleda la Copenhaga pentru politici agricole adaptate specificului național și sprijin concret pentru fermieri
România rămâne o țară de interes pentru piețele financiare, dar sunt necesare politici clare de responsabilitate fiscală, i-au spus lui Bolojan investitorii internaționali coordonați de J.P. Morgan
Ar fi trebuit să fie clar până acum că Trump nu este și nu va fi niciodată un aliat, semnalează Josep Borrell, Guy Verhofstadt și Domènec Ruiz Devesa într-un articol de opinie în care propun o „cale alternativă”
Centrul de Investigații și Conformitate Criptomonede al ICI București a organizat cursul „Introducere în tehnologia Blockchain și Cripto-Active”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Trending
- COMISIA EUROPEANA7 days ago
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră
- CHINA1 week ago
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Maia Sandu se va adresa Parlamentului European de la Strasbourg cu o zi înaintea discursului privind Starea UE al Ursulei von der Leyen
- COMISIA EUROPEANA6 days ago
Raport: Investiții militare record în UE, cu România între statele care și-au majorat bugetul cu peste 10%. În 2025, UE va investi în premieră peste 2% din PIB pentru apărare, dar fragmentarea persistă față de SUA, China și Rusia
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: Rusia lui Putin nu vrea nici o pace în Ucraina