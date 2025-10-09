România va primi 11,5 milioane de euro de la UE pentru a sprijini fermierii afectați de înghețul din primăvară, anunță comisarul european pentru agricultură

România va primi 11,5 milioane de euro din rezerva agricolă, pentru a veni în sprijinul fermierilor ale căror producții au fost afectate anul acesta de înghețul târziu din primăvară, a anunțat joi comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, la Conferința Națională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, relatează Agerpres.

„O altă provocare cu care se confruntă fermierii din UE sunt dezastrele climatice. Fermierii români cunosc bine realităţile schimbărilor climatice. Şi în acest an, culturile au fost afectate din cauza îngheţului târziu din primăvară. Mai multe producţii au fost afectate, în mod special caisele, cireşele, piersicile şi nectarinele. Astăzi, pot anunţa că alocăm 11,5 milioane de euro din rezerva agricolă pentru România, pentru a vă sprijini. Privind înainte, în următoarea perioadă financiară, vom dubla rezerva de criză. O vom numi „Plasa de siguranţă a unităţii” şi va avea o valoare de 900 de milioane de euro pe an pentru a ajuta în faţa perturbărilor pieţei”, a susţinut comisarul european.

Referindu-se la perturbări, comisarul european a recunoscut îngrijorarea unor fermieri legată de comerț, subliniind însă că Uniunea Europeană rămâne un exportator net de produse agroalimentare.

„Mai mult decât atât: suntem cel mai mare exportator de produse agroalimentare din lume! Aşadar, beneficiem de pe urma comerţului, acest lucru este foarte clar, dar comerţul trebuie să fie echitabil. Suntem întotdeauna foarte atenţi la sectorul agricol când încheiem acorduri comerciale. De exemplu, cu Ucraina, am inclus garanţii fără precedent. Demonstrăm solidaritate cu Ucraina în lupta sa împotriva imperialismului rus, dar protejăm în acelaşi timp interesele fermierilor din UE”, a detaliat Hansen.

În ceea ce priveşte competitivitatea, Hansen le-a transmis fermierilor că este bine să se asocieze, astfel vor putea reduce costurile şi creşte profitabilitatea.

„Problema competitivităţii noastre este esenţială. Aderarea la organizaţii de producători sau cooperative vă poate ajuta să vă vindeţi produsele la preţuri mai bune. Cred că, dacă veţi coopera mai mult, veţi putea reduce costurile şi creşte profitabilitatea. Acest lucru se realizează şi prin sprijinirea noii generaţii de fermieri, pentru ca această profesie să rămână vie şi, odată cu ea, şi zonele rurale. 10% dintre fermieri au sub 40 de ani – ceea ce este bine. Dar putem merge şi mai departe. La sfârşitul lunii, voi prezenta o strategie pentru a asigura reînnoirea generaţională a sectorului agricol. Comisia nu poate acţiona singură. Este nevoie de sprijin la toate nivelurile: european, naţional şi regional, pentru a susţine tinerii fermieri”, a menţionat sursa citată.

În acest sens, Hansen a apreciat înfiinţarea, la Bucureşti, a unui Centru pentru Inovare şi Formare a Tinerilor Lideri şi Antreprenori în Agricultură.

„Lumea se schimbă rapid. Presiunile climatice, instabilitatea geopolitică şi pieţele în continuă transformare fac ca viitorul să fie incert. Dar un lucru este clar: agricultura europeană trebuie să prospere, iar noi vom continua să o sprijinim. Fermierii români joacă un rol decisiv pentru securitatea noastră alimentară. Împreună, vom asigura ca agricultura românească şi europeană să fie echitabilă, competitivă, durabilă şi atractivă pentru generaţiile viitoare. Aceasta este misiunea noastră comună, iar eu sunt hotărât să o duc la îndeplinire”, a spus acesta.