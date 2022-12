România va primi 232 de milioane de euro din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură 2021-2027

Președinta Ursula von der Leyen anunță că Executivul European va colabora cu Curtea Penală Internațională pentru a contribui la înființarea unei instanțe specializate pentru a judeca crimele Rusiei.

„Rusia trebuie să plătească pentru crimele sale oribile. Împreună cu partenerii noștri, ne vom asigura că Rusia plătește pentru devastarea pe care a provocat-o, cu fondurile înghețate ale oligarhilor și cu activele băncii sale centrale”, a transmis înaltul oficial european în această dimineață.

De asemenea, acesta a subliniat că Rusia trebuie să plătească pentru crimele sale oribile, inclusiv pentru crima de agresiune împotriva unui stat suveran: „Acesta este motivul pentru care, continuând să susținem Curtea Penală Internațională, propunem înființarea unei instanțe specializate, susținută de Națiunile Unite, pentru a investiga și a urmări în justiție crima de agresiune a Rusiei.”

Russia must pay for its horrific crimes.

We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.

With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022