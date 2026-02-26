România va produce medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare la Iași, afirmă Ursula von der Leyen cu ocazia lansării la Bruxelles a mecanismului EastInvest

România va produce medicamente critice într-un nou centru de cercetare care va fi construit la Iași, a subliniat joi, la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, în cadrul discursului susținut la lansarea Comunicării privind regiunile de graniță estice și a mecanismului de finanțare EastInvest.

În discursul său, von der Leyen a evidențiat rolul României în consolidarea securității și dezvoltării regiunilor de la frontiera estică a Uniunii Europene, subliniind atât creșterea investițiilor în apărare, cât și un nou proiect strategic în domeniul sănătății, la Iași.

În acest context, România a fost nominalizată explicit drept unul dintre statele care „dau un exemplu remarcabil” prin creșterea investițiilor în apărare și în mobilitate militară, alături de Estonia, Letonia și Lituania. Potrivit președintei Comisiei, aceste măsuri nu doar că sporesc securitatea, ci contribuie și la creșterea competitivității, la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea infrastructurii.

Referindu-se direct la România, președinta Comisiei a anunțat că țara noastră va produce medicamente critice într-un nou centru de cercetare care va fi construit la Iași.

„România va produce medicamente critice la un nou Centru de Cercetare din Iași. Această unitate de înaltă tehnologie va fabrica vaccinuri și antibiotice inovatoare”, a afirmat ea, în cadrul evenimentului la care a participat și premierul Ilie Bolojan, cu care anterior von der Leyen a avut o întrevedere bilaterală.

Centrul de cercetare-dezvoltare la care s-a referit șefa Comisiei Europene este INOVA a+, care va beneficia de investiții de 75 de milioane de euro prin programul STEP.

Compania Antibiotice S.A. a semnat în noiembrie anul trecut, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), contractul de finanțare în valoare de 75 milioane euro pentru implementarea proiectului „Centru cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție medicamente critice”, finanțat prin Programul Sănătate – Prioritatea 9 (STEP).

Proiectul a fost prezentat de Ursula von der Leyen drept un exemplu concret al modului în care investițiile europene pot transforma provocările de securitate în oportunități de dezvoltare economică și industrială. Noul centru de la Iași ar urma să consolideze autonomia strategică a Uniunii Europene în domeniul producției de medicamente esențiale, într-un context în care lanțurile de aprovizionare au fost afectate de crize succesive, de la pandemie la războiul Rusiei în Ucraina.