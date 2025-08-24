România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj oficial cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, reiterând sprijinul ferm al Bucureștiului pentru poporul ucrainean în fața agresiunii ruse și subliniind angajamentul României în procesul de reconstrucție și integrare europeană a țării vecine.

„De Ziua Independenței Ucrainei, transmit poporului ucrainean cele mai calde felicitări și sincere urări de pace și securitate. În pofida agresiunii ruse în curs împotriva statului dumneavoastră, doresc să reafirm sprijinul României pentru lupta legitimă a Ucrainei pentru autoapărare”, a declarat șeful statului, într-un mesaj video.

Nicușor Dan a evidențiat, de asemenea, disponibilitatea României de a contribui la eforturile internaționale de reconstrucție a Ucrainei și la sprijinirea parcursului acesteia către integrarea în Uniunea Europeană.

„Vom sprijini, de asemenea, eforturile de reconstrucție a Ucrainei și parcursul său către integrarea europeană”, a subliniat el.

În același context, președintele României a adus un omagiu curajului demonstrat de armata ucraineană și de cetățenii acesteia în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a statului.

„Admirăm curajul și reziliența demonstrate atât de Forțele Armate ale Ucrainei, cât și de populația civilă, care apără independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țării lor. Hotărârea voastră este un exemplu puternic de luptă pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic”, a afirmat Nicușor Dan.

În încheierea mesajului, șeful statului a transmis urări de speranță și încredere pentru poporul ucrainean: „În această zi specială, doresc prietenilor noștri ucraineni noi puteri și o speranță neclintită într-un viitor mai bun”.

Ucraina celebrează duminică cea de-a 34-a aniversare a Zilei Independenței în timp ce se apără de agresiunea armată rusă care a început în zorii zilei de 24 februarie 2022 și care a culminat, până în prezent, cu ocuparea ilegală a aproximativ 20% din teritoriul țării. După exact trei ani și jumătate de conflict, Kievul, sprijinit de aliații europeni, încearcă să pună capăt acestui conflict, inclusiv prin eforturile de mediere din partea președintelui american Donald Trump.

De la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, România s-a alăturat efortului european și transatlantic de susținere a Ucrainei. Țara noastră a oferit ajutor umanitar refugiaților, sprijin logistic și militar pentru Kiev, dar și asistență financiară și politică în instituțiile europene și internaționale. Bucureștiul a sprijinit constant aspirațiile de integrare europeană ale Ucrainei și a facilitat exporturile de cereale ucrainene prin infrastructura portuară de la Dunăre și Marea Neagră, devenind unul dintre principalii coridoare de solidaritate.

De asemenea, România a susținut în mod activ pachetele de sancțiuni impuse Federației Ruse de Uniunea Europeană și a promovat în plan diplomatic menținerea sprijinului internațional pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.