România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj oficial cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, reiterând sprijinul ferm al Bucureștiului pentru poporul ucrainean în fața agresiunii ruse și subliniind angajamentul României în procesul de reconstrucție și integrare europeană a țării vecine.
„De Ziua Independenței Ucrainei, transmit poporului ucrainean cele mai calde felicitări și sincere urări de pace și securitate. În pofida agresiunii ruse în curs împotriva statului dumneavoastră, doresc să reafirm sprijinul României pentru lupta legitimă a Ucrainei pentru autoapărare”, a declarat șeful statului, într-un mesaj video.
Nicușor Dan a evidențiat, de asemenea, disponibilitatea României de a contribui la eforturile internaționale de reconstrucție a Ucrainei și la sprijinirea parcursului acesteia către integrarea în Uniunea Europeană.
„Vom sprijini, de asemenea, eforturile de reconstrucție a Ucrainei și parcursul său către integrarea europeană”, a subliniat el.
În același context, președintele României a adus un omagiu curajului demonstrat de armata ucraineană și de cetățenii acesteia în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a statului.
„Admirăm curajul și reziliența demonstrate atât de Forțele Armate ale Ucrainei, cât și de populația civilă, care apără independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țării lor. Hotărârea voastră este un exemplu puternic de luptă pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic”, a afirmat Nicușor Dan.
În încheierea mesajului, șeful statului a transmis urări de speranță și încredere pentru poporul ucrainean: „În această zi specială, doresc prietenilor noștri ucraineni noi puteri și o speranță neclintită într-un viitor mai bun”.
Ucraina celebrează duminică cea de-a 34-a aniversare a Zilei Independenței în timp ce se apără de agresiunea armată rusă care a început în zorii zilei de 24 februarie 2022 și care a culminat, până în prezent, cu ocuparea ilegală a aproximativ 20% din teritoriul țării. După exact trei ani și jumătate de conflict, Kievul, sprijinit de aliații europeni, încearcă să pună capăt acestui conflict, inclusiv prin eforturile de mediere din partea președintelui american Donald Trump.
De la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, România s-a alăturat efortului european și transatlantic de susținere a Ucrainei. Țara noastră a oferit ajutor umanitar refugiaților, sprijin logistic și militar pentru Kiev, dar și asistență financiară și politică în instituțiile europene și internaționale. Bucureștiul a sprijinit constant aspirațiile de integrare europeană ale Ucrainei și a facilitat exporturile de cereale ucrainene prin infrastructura portuară de la Dunăre și Marea Neagră, devenind unul dintre principalii coridoare de solidaritate.
De asemenea, România a susținut în mod activ pachetele de sancțiuni impuse Federației Ruse de Uniunea Europeană și a promovat în plan diplomatic menținerea sprijinului internațional pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
Ilie Bolojan, primul lider român care vizitează R. Moldova pe 23 august, a dat startul desantului european la Chișinău în “semn de atașament pentru românii basarabeni”: Suntem din aceeaşi vatră, acelaşi sânge. Prin aderarea la UE, Moldova se poate desprinde definitiv de urmările Pactului Ribbentrop-Molotov
Ilie Bolojan, primul lider român care vizitează R. Moldova pe 23 august, a dat startul desantului european la Chișinău în “semn de atașament pentru românii basarabeni”: Suntem din aceeaşi vatră, acelaşi sânge. Prin aderarea la UE, Moldova se poate desprinde definitiv de urmările Pactului Ribbentrop-Molotov
Prin vizita pe care a întreprins-o sâmbătă la Chișinău, prima în calitate de prim-ministru, Ilie Bolojan a dat startul desantului politic european în Republica Moldova, cu o lună înainte de alegerile parlamentare considerate cruciale pentru viitorul european al țării, aflat sub semnul tentativelor de ingerințe străine din partea Federației Ruse, cu scopul de a deraia traiectoria pro-occidentală și către UE a malului estic al Prutului.
La Chișinău, premierul Bolojan a avut consultări politice cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu premierul Dorin Recean și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, participând, de asemenea, și la Festivalul “Tezaur Național” din satul Horești, raionul Ialoveni, alături de omologul moldovean.
Pe scena festivalului, Ilie Bolojan a afirmat prima sa vizită externă ca prim-ministru este făcută “în semn de respect pentru Republica Moldova, în semn de atașament pentru românii basarabeni”.
“E bine ca prima vizită a premierului României să se facă în Moldova. Sunt aici în semn de respect pentru Moldova, în semn de atașament pentru românii basarabeni. (…) Dumnezeu să aibă în pază România și Republica Moldova”, a transmis Ilie Bolojan, în cadrul vizitei care a coincis cu o zi tristă și de nefastă amintire la scară istorică pentru continentul european, respectiv împlinirea a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Hitler-Stalin, un tratat de neagresiune între Germania nazistă și URSS care a precedat declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial și împărțirea Europei.
De altfel, premierul Ilie Bolojan este primul lider politic român care se deplasează în Republica Moldova în data de 23 august, rămasă în istorie drept Ziua europeană de comemorare a victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare.
Pactul a avut consecințe devastatoare pentru Basarabia, teritoriul actualei Republici Moldova, aflată în componența României după Unirea din 1918. Pactul a creat premisele pentru ocupația sovietică a Basarabiei și încorporarea acesteia sub Uniunea Sovietică după 1944.
Premierul a transmis și un mesaj în care a denunțat “odiosul pact Ribbentrop-Molotov, prin care Europa de Est a fost împărțită între cele două regimuri totalitare – nazism și comunism, conduse de Hitler și Stalin”, iar în cadrul declarațiilor comune de presă cu Dorin Recean, Bolojan a evocat semnificația nefastă a zilei de 23 august, referindu-se la “Pactul Ribbentrop-Molotov din 1939, pe baza căruia două regimuri dictatoriale au decis să-şi impună voinţa nedreaptă asupra altor popoare europene”.
În acest cadru descris de reminiscențele celor doi dictatori, premierul român a evocat desprinderea Republicii Moldova de acest trecut.
“Republica Moldova are acum şansa reală să se desprindă definitiv de urmările acestui pact, care a plasat-o în sfera de influenţă a Moscovei şi să se alăture popoarelor libere ale continentului nostru, în cadrul Uniunii Europene. Aderarea la Uniune înseamnă ancorare în spaţiul valorilor democratice, care aduc în sine siguranţă şi bunăstare. România va susţine fără ezitare Republica Moldova, ca un prieten statornic şi partener angajat alături de dvs., pe drumul ireversibil către Europa”, a conchis Bolojan, deschizând pelerinajul politic pe care mai mulți lideri europeni îl vor face în următoarea săptămână la Chișinău.
La Chișinău este așteptat pe 31 august, de Ziua Limbii Române, și președintele Nicușor Dan.
Cele două vizite oficiale românești peste Prut intercalează un veritabil desant european la Chișinău în ajun de alegeri. Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk vor participa săptămâna viitoare, pe 27 august, la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării, cu o lună înainte de alegerile parlamentare.
“Contracararea interferențelor străine care destabilizează” viitorul european al R. Moldova, punctul central al întâlnirii Maia Sandu – Ilie Bolojan, la Chișinău
Prim-ministrul Ilie Bolojan a fost primit sâmbătă, la Chișinău, de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia vizitei pe care șeful guvernului de la București a efectuat-o peste Prut, prima în această calitate.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale în domenii cheie – infrastructură, energie și proiecte de dezvoltare transfrontalieră.
Printre priorități se află extinderea interconectărilor energetice, modernizarea rețelelor de transport și investiții comune care să aducă beneficii directe cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, arată sursa citată.
Un punct central al întrevederii l-a constituit parcursul european al Republicii Moldova și contracararea interferențelor străine care destabilizează acest proces, a transmis Palatul Victoria.
“Prim-ministrul a subliniat că determinarea Președintelui Maia Sandu și sprijinul constant al României oferă stabilitate și încredere cetățenilor. România va continua să fie un puternic susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sprijinind atât reformele interne, cât și proiectele care consolidează securitatea regională și care apropie Republica Moldova de standardele europene. Guvernul României își reafirmă angajamentul de a lucra împreună cu autoritățile de la Chișinău pentru a transforma parteneriatul strategic într-un motor de dezvoltare și integrare europeană”, a conchis sursa citată.
La rândul său, Maia Sandu a transmis că Republica Moldova și România se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european sigur și prosper.
“Astăzi, la Chișinău, cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, am discutat interconexiuni energetice care ne fac mai puternici, poduri și drumuri care apropie oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, reducerea timpilor de așteptare la frontieră și schimburi comerciale și culturale tot mai dinamice. Tot ce realizăm împreună – de la energie și infrastructură, până la investiții și locuri de muncă – înseamnă mai multă stabilitate, mai multe oportunități, iar pentru Republica Moldova și pași concreți către calitatea de membru a Uniunii Europene”, a scris ea, pe Facebook.
Premierul Ilie Bolojan a efectuat sâmbătă, 23 august, prima sa vizită la Chișinău în calitate de șef al Guvernului, Aceasta a avut loc într-o zi încărcată de semnificații istorice de restriște, respectiv împlinirea a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Hitler-Stalin, un tratat de neagresiune între Germania nazistă și URSS care a precedat declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial. Pactul a avut consecințe devastatoare pentru Basarabia, teritoriul actualei Republici Moldova, aflată în componența României după Unirea din 1918. Pactul a creat premisele pentru ocupația sovietică a Basarabiei și încorporarea acesteia sub Uniunea Sovietică după 1944.
Vizita lui Bolojan a debutat cu o întâlnire de lucru cu omologul de la Chișinău, Dorin Recean, la punctul de trecere a frontierei Leușeni – Albița. Ulterior, premierul a fost primit de omologul moldovean la sediul Guvernului, unde cei doi oficiali au purtat convorbiri bilaterale.
În context, Ilie Bolojan a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova, afirmând că “vă vom susține ca un prieten statornic pe drumul ireversibil către UE“. În ce-l privește, Dorin Recean a salutat „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România, sperând că Chișinăul și Bucureștiul, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent.
Ulterior, Bolojan și Recean s-au aflat pe scena Festivalului “Tezaur Național” din satul Horești – raionul Ialoveni, unde premierul român a precizat că prima sa vizită în această calitate este făcută “în semn de respect pentru Republica Moldova, în semn de atașament pentru românii basarabeni”.
Premierul a fost primit și de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, dialogul având în prim-plan parcursul european al Republicii Moldova și sprijinul ferm al României pentru accelerarea acestui proces.
Bolojan a mai efectuat o vizită la Chișinău în luna martie, în calitate de președinte interimar al României, unde a reafirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al R. Moldova și protejarea țării vecine prin susținerea garanțiilor de securitate pentru Ucraina.
La Chișinău este așteptat pe 31 august, de Ziua Limbii Române, și președintele Nicușor Dan. Șeful statului a efectuat în luna iunie o vizită oficială în Republica Moldova, iar la începutul lunii august s-a aflat într-o vizită privată peste Prut, unde a participat alături de președinta Maia Sandu la mai multe evenimente culturale.
România își intensifică sprijinul pentru Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate un scrutin crucial pentru viitorul parcursului european al țării, în vreme ce președinta Maia Sandu și guvernul acuză Rusia de încercări de destabilizare prin instrumente de război hibrid și acțiuni de dezinformare și manipulare. Mai mult, Maia Sandu a avertizat că Rusia vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie.
Cele două vizite oficiale românești peste Prut intercalează un veritabil desant european la Chișinău în ajun de alegeri. Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk vor participa săptămâna viitoare, pe 27 august, la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării, cu o lună înainte de alegerile parlamentare considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului.
La 86 de ani de la “odiosul” Pact Ribbentrop-Molotov, Ilie Bolojan, aflat la Chișinău, face apel la construirea unei societăți “cu adevărat europene”
Premierul Ilie Bolojan a transmis sâmbătă un mesaj cu ocazia Zilei Europene a Comemorării Victimelor Stalinismului și Nazismului și a Zilei Naționale a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, subliniind importanța asumării adevărului istoric și a construcției unei societăți puternic ancorate în valorile europene.
„În urmă cu 86 de ani, la 23 august 1939, a fost semnat odiosul pact Ribbentrop-Molotov, prin care Europa de Est a fost împărțită între cele două regimuri totalitare – nazism și comunism, conduse de Hitler și Stalin”, a reamintit premierul.
Mesajul a fost difuzat de Guvern în timp ce premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită de lucru în Republica Moldova, context în care a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova.
Acesta a subliniat că această dată rămâne „un simbol al cinismului și brutalității cu care aceste regimuri au distrus destine, au devastat comunități și au călcat în picioare libertatea”. Potrivit lui Bolojan, „totalitarismele secolului trecut au adus crime în masă, deportări, foamete și teroare, iar memoria acestor orori trebuie păstrată vie”.
Premierul a făcut apel la societatea românească să își asume lecțiile trecutului și să le transforme într-o fundație pentru viitor: „Conștientizând tragediile enorme provocate de aceste regimuri și asumând adevărul istoric, avem datoria să construim o societate dreaptă, puternică și cu adevărat europeană.”
Bolojan a avertizat că intoleranța, ura și violența nu pot fi niciodată soluții și nu trebuie ridicate la rang de politică de stat. „Trebuie să vorbim deschis despre trecut, să îl înțelegem și să învățăm lecțiile lui, astfel încât libertatea, respectul și demnitatea oamenilor să rămână valori fundamentale ale României de astăzi”, a conchis premierul.
Ilie Bolojan se află sâmbătă în Republica Moldova, în prima vizita pe care o efectuează în calitatea de prim-ministru. Aceasta are loc într-o zi încărcată de semnificații istorice de restriște, respectiv împlinirea a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Hitler-Stalin, un tratat de neagresiune între Germania nazistă și URSS care a precedat declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial.
Pactul a avut consecințe devastatoare pentru Basarabia, teritoriul actualei Republici Moldova, aflată în componența României după Unirea din 1918. Pactul a creat premisele pentru ocupația sovietică a Basarabiei și încorporarea acesteia sub Uniunea Sovietică după 1944.
