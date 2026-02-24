ROMÂNIA
România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar, asigură Nicușor Dan la patru ani de la invazia Rusiei. El participă la o nouă reuniune a Coaliției de Voință
Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj cu ocazia împlinirii a patru ani de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, subliniind sacrificiile poporului ucrainean și angajamentul României în sprijinul Kievului.
El a afirmat că în urmă cu patru ani „unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând un război fără milă împotriva unei națiuni care a refuzat să se lase înfrântă” și a susținut că „de atunci, Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent, cu un curaj și o rezistență admirabile”.
„Familii destrămate, drame inimaginabile, vieți pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii și eforturi uriașe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean”, a scris șeful statului, pe X.
De altfel, președintele va participa marți la o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, în format videoconferință.
„România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, susținem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict. Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică și mai solidară”, a mai declarat Nicușor Dan.
El a precizat că pentru a marca cei patru ani de război Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului Ucraina, simbolizând solidaritatea României față de poporul ucrainean.
Rusia a lansat în zorii zilei de 24 februarie 2022 o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei – terestră, aeriană şi navală -, cel mai mare atac al unui stat împotriva altui stat în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial. Anunțul a fost făcut de președintele rus Vladimir Putin, în vreme ce președintele Volodimir Zelenski a decretat legea marțială în Ucraina ca urmare a atacurilor Rusiei, afirmând că țara sa este în stare de război. Răspunsul coordonat al Occidentului a presupus primele valuri de sancțiuni europene, americane, canadiene și la nivelul G7 împotriva Rusiei, summit-uri de urgență ale Consiliului European, NATO și G7 și activarea în premieră a planurilor de apărare ale Alianței Nord-Atlantice pentru flancul estic și a Forței sale de Reacție Rapidă.
După patru ani de la declanșarea conflictului, curajul ucrainenilor și sprijinul financiar, militar și umanitar al Occidentului s-au dovedit decisive pentru ca Rusia să nu câștige războiul declanșat împotriva Ucrainei. Potrivit datelor Institutului Kiel, Europa și Statele Unite au furnizat Ucrainei sprijin de peste 315 miliarde de euro, cu sprijinul european cifrat la 200 de miliarde de euro, iar cel american la 115 miliarde. Totodată, europenii au mai angajat un ajutor financiar, militar și umanitar de încă 178 de miliarde de euro care urmează a fi alocat în viitor.
Dincolo de front, războiul a produs una dintre cele mai grave crize umanitare din Europa postbelică. Milioane de ucraineni au fost strămutați intern sau au fugit în statele membre ale Uniunea Europeană. Infrastructura energetică a fost și este ținta unor atacuri repetate, iar economia ucraineană este susținută prin pachete consistente de asistență financiară și militară din partea Occidentului.
Războiul a remodelat și politica de securitate a Europei. NATO și-a consolidat flancul estic, iar state tradițional neutre precum Finlanda și Suedia au decis să adere la Alianță, invocând amenințarea reprezentată de Rusia. În paralel, Uniunea Europeană a impus 19 pachete de sancțiuni împotriva Moscovei, a aprobat decuplarea de energia rusească, îndeosebi gaze naturale și petrol, și a accelerat discuțiile privind autonomia strategică și investițiile în industria de apărare. Cel de-al 20-lea pachet de măsuri restrictive la adresa Rusiei este în curs de negociere.
Pentru a marca acest moment, președintele Consiliului European, Antonio Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află marți la Kiev pentru a reafirma sprijinul de neclintit pentru Ucraina. În același timp, la cartierul general al NATO de la Bruxelles are loc o ceremonie găzduită de secretarul general al Alianței, Mark Rutte.
În seara zilei de 24 februarie, dar trecut de miezul nopții în Europa, va susține și președintele american Donald Trump primul său discurs anual privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat de președinte. Revenirea sa la Casa Albă, relațiile tensionat-cordiale cu Zelenski și cu liderii europeni și dialogul reluat cu președintele rus Vladimir Putin, au alimentat perspectiva unei eventuale negocieri rapide cu Rusia, însă Moscova nu s-a arătat dispusă la concesii. Ucraina și Europa cer o pace justă și durabilă, iar aliații europeni au format o Coaliție de Voință pentru Ucraina condusă de Franța și Marea Britanie pentru a garanta că un nou război nu va mai avea loc pe sol european.
Reuniți la începutul lunii ianuarie la Paris, membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, marcat de participarea în premieră a SUA la o reuniune a Coaliției, au convenit într-o declarație comună asupra a cinci elemente-cheie pentru viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei: implicarea Statelor Unite într-un mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului, sprijinul pe termen lung pentru Forțele Armate ale Ucrainei, crearea unei forțe multinaționale pentru Ucraina, asumarea unor angajamente obligatorii de intervenție în cazul unui viitor atac al Rusiei și aprofundarea cooperării în domeniul apărării cu Kievul.
Guvernul României sprijină și este solidar cu Ucraina în lupta pentru libertate, suveranitate și pace, afirmă Bolojan la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina
Premierul Ilie Bolojan a reafirmat marți sprijinul și solidaritatea Guvernului României față de poporul ucrainean, într-un mesaj menit să marcheze împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ilegale și neprovocate la scară largă a Rusiei în Ucraina.
“Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului său brutal și neprovocat și a invaziei la scară largă a Ucrainei, Guvernul României își exprimă sprijinul și solidaritatea față de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate și pace. Rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe“, a scris Bolojan, pe Facebook.
De asemenea, Palatul Victoria va fi iluminat marți seară în culorile drapelului ucrainean pentru a comemora patru ani de la declanșarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei.
“Un fost om de stat nesemnificativ”: Purtătorul de cuvânt al MAE român reacționează după ce Dmitri Medvedev a numit-o “șobolan” pe Kaja Kallas
Purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a reacționat luni seară la afirmațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care a numit-o pe șefa diplomației europene Kaja Kallas drept „șobolan”.
„Foști oameni de stat nesemnificativi care numesc orice femeie «șobolan» ar trebui mai bine ignorați, însă femeile și fetele din Rusia sau oriunde în lume merită mult mai mult”, a transmis purtătorul de cuvânt al MAE.
Oficialul a subliniat că, în timp ce Medvedev „răspândește otravă jalnică împotriva femeilor online, femeia pe care încearcă să o discrediteze călătorește prin lume și modelează politici”.
Former minor statesmen calling any woman “a rat” are better ignored but women & girls in Russia or anywhere in the world deserve way better. It is telling that while he is spewing vile poison against women online the woman he attempts to belittle travels the world shaping policy.
— Purtator de cuvant MAE Romania/ MFA spokesperson (@PdCMAERO) February 23, 2026
„Dima, Schengen este un spațiu al libertății, al legii și al securității, deci nu este pentru agresorii imperiali ilegali care încă încearcă să cucerească vecini suverani. Așa cum s-a întâmplat în 1856, 1905, 1921 sau 1989, militarii ruși primesc bilete dus atunci când, la ordinul Kremlinului, întreprind războaie similare”, a mai comentat Andrei Țărnea.
Reacția română vine după ce fostul președinte rus Dmitri Medvedev a comentat afirmațiilor Kajei Kallas de a împiedica intrarea foștilor militari ruși în spațiul Schengen, dar folosind un limbaj jignitor..
„Kaja, „șobolanul blond”, a spus că lucrează pentru a se asigura că sute de mii de foști militari ruși nu vor intra niciodată în Schengen. Ce pierdere pentru luptătorii noștri. Ei bine, dacă vor, pot intra fără vize. Așa cum s-a întâmplat în 1812 sau 1945. La mulți ani de Ziua Apărătorului Patriei!”, afirmase Medvedev.
Reuniunea Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR. Ilie Bolojan: Va fi răspundere politică în cazul în care România va pierde bani din PNRR
Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a analizat luni, sub coordonarea prim-ministrului Ilie Bolojan și a ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, stadiul realizării reformelor și investițiilor incluse în cererile de plată, problemele întâmpinate și soluții pentru remedierea acestora.
Potrivit comunicatului oficial, este vorba despre aspectele restante aferente cererilor de plată 3 și 4, transmise de Guvern Comisiei Europene, precum și despre cele referitoare la cererile de plată 5 și 6, care urmează să fie transmise în perioada următoare.
Premierul Ilie Bolojan a cerut ministerelor care coordonează reforme și investiții să accelereze ritmul de lucru și să ia măsuri pentru depășirea eventualelor blocaje, astfel încât să fie puse în aplicare până la 31 august 2026 angajamentele asumate de România.
De asemenea, a cerut să nu mai existe întârzieri în ceea ce privește plata facturilor pentru lucrările efectuate în cadrul proiectelor.
„Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi de două categorii. Va fi răspundere politică pentru miniștrii și secretarii de stat. Mă refer inclusiv la revocări din funcție în cazul în care România va pierde bani din PNRR. În cazul directorilor și personalului din administrație, nu este cazul să mai vedem că încasează spor de fonduri europene dacă țara noastră pierde bani”, a subliniat Bolojan.
Totodată, premierul a menționat că trebuie monitorizat periodic stadiul reformelor și investițiilor din PNRR.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a analizat în detaliu cu reprezentanții ministerelor care au responsabilități în implementarea PNRR stadiul țintelor și jaloanelor.
„Dacă anul trecut am crescut absorbția din PNRR de la aproximativ 4 miliarde de euro la peste 10,5 miliarde de euro, în următoarele șase luni trebuie să trecem la un ritm și mai intens pentru a dubla această sumă. Fac apel la fiecare minister ca până la sfârșitul săptămânii să transmită MIPE informații actualizate privind progresele făcute și un calendar al activităților pe care le are în vedere pentru a avea un status cât mai actual al implementării”, a afirmat Dragoș Pîslaru.
Fondurile necesare pentru contribuția României la proiectele PNRR sunt și vor fi în continuare asigurate. Secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Florin Zaharia, a menționat că prin bugetul pentru anul 2026 vor fi trebui asigurate sume cu până la 70% mai mari decât anul trecut, astfel încât sumele totale aferente PNRR vor ajunge la aproximativ 73 de miliarde de lei, aici vorbim inclusiv de co-finantari și alte cheltuieli neeligibile.
Autoritățile publice locale vor avea cele mai mari bugete din istorie, ceea ce le va permite să se concentreze pe implementarea proiectelor din PNRR, a adăugat reprezentantul Ministerului Finanțelor.
La reuniune au participat alături de prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul Dragoș Pîslaru, vicepremierii Oana Gheorghiu și Marian Neacșu, miniștri și secretari de stat de la ministerele care au calitatea de coordonatori de reforme și investiții, membrii și invitații permanenți din cadrul Comitetului Interministerial de Coordonare PNRR.
PNRR sprijină dezvoltarea României prin programe și proiecte cheie, concepute pentru a consolida reziliența, capacitatea de reacție la crize, adaptabilitatea și potențialul de creștere economică. Aceste obiective sunt susținute prin reforme structurale și investiții strategice, finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență.
România trebuie să prioritizeze proiectele incluse în următoarele cereri de plată pentru a asigura îndeplinirea până la data de 31 august 2026. În acest sens, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, alături de celelalte instituții guvernamentale care au calitatea de coordonatori de reforme și/sau investiții, depun eforturi conjugate pentru a respecta termenii negociați cu Comisia Europeană pentru a obține fondurile alocate reformelor și investițiilor din cadrul PNRR.
Conform noii decizii de punere în aplicare a Consiliului, România are un număr total de 6 cereri de plată, iar ultimele 2 cereri de plată (5 și 6) vor fi transmise în anul 2026, cererea de plată finală având ca termen maxim de transmitere data de 30 septembrie 2026. Cererea de plată nr. 5 va conține un număr de 28 ținte și jaloane aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, iar cererea de plată 6 va avea un număr de 151 ținte și jaloane ce corespund atât componentei de asistență financiară nerambursabile cât și celei rambursabile.
Până în prezent, România a depășit peste jumătate din valoarea totală PNRR, respectiv 50,08%. Astfel, țara noastră a primit în total suma de 10,72 miliarde euro (din care 6,4 miliarde euro pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă și 4,3 miliarde euro pentru componenta de asistență financiară rambursabilă), sumă care include pre-finanțarea și sumele încasate pentru Cererea de plată nr. 1, pentru Cererea de plată nr. 2, și parțial pentru Cererea de plată nr. 3.
