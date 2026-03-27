România, vizată de Comisia Europeană pentru neaplicarea regulilor privind punctul unic de acces european, cerințele de capital bancar și obținerea probelor electronice

Comisia Europeană a inițiat proceduri de infringement împotriva României, solicitând autorităților să finalizeze transpunerea integrală a mai multor directive esențiale la nivel european. Este vorba despre normele privind punctul unic de acces european, cadrul actualizat al cerințelor de capital bancar, precum și Directiva privind probele electronice (e-Evidence), toate vizând, în mod complementar, creșterea transparenței, consolidarea stabilității financiare și îmbunătățirea cooperării judiciare la nivelul UE, informează comunicatul oficial.

Directiva Omnibus privind punctul unic de acces european (ESAP)

Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin transmiterea unor scrisori de punere în întârziere către Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Italia, Letonia, Luxemburg, Lituania, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Suedia, pentru neîndeplinirea obligației de transpunere integrală a Directivei Omnibus privind punctul unic de acces european. Aceasta vizează modificările aduse unui număr de 15 directive, care impun transmiterea informațiilor către ESAP într-un format specific, însoțite de metadate corespunzătoare. Termenul-limită pentru transpunerea acestor modificări a fost 10 ianuarie 2026.

Directiva Omnibus privind ESAP face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu, destinat să ofere investitorilor și altor părți interesate un mecanism centralizat care să asigure acces facil, comparabil și utilizabil la informații publice. Această inițiativă sporește vizibilitatea companiilor în fața investitorilor, putând conduce la diversificarea surselor de finanțare, în special pentru întreprinderile mici din piețe de capital de dimensiuni reduse, care pot atrage astfel mai mult interes atât din partea investitorilor din UE, cât și a celor internaționali.

Pachetul legislativ prevede trei etape pentru dezvoltarea ESAP: construirea platformei, precum și adăugarea treptată a unui volum tot mai mare de informații raportate, contribuind astfel la integrarea piețelor de capital din Uniunea Europeană, în concordanță cu obiectivele Uniunii economiilor și investițiilor. Acesta ar trebui să faciliteze finanțarea companiilor din UE, să stimuleze creșterea economică și să contribuie la crearea de locuri de muncă.

Implementarea ESAP se realizează în trei etape. Pentru prima etapă, statele membre au avut obligația de a transpune modificările aduse Directivei privind transparența până la 10 iulie 2025. Pentru etapele a doua și a treia, care implică cele 15 directive menționate, termenul-limită a fost 10 ianuarie 2026.

Prima etapă va începe în iulie 2026, când companiile vizate de Directiva privind transparența, Regulamentul privind prospectul și Regulamentul privind vânzările în lipsă vor începe să transmită informații către ESAP. În etapele următoare, vor fi adăugate treptat noi seturi de informații publice, ajungându-se în final la aproximativ 200 de seturi de date provenite din 50 de acte juridice.

Directivă privind cerințele de capital în ceea ce privește competențele de supraveghere, sancțiunile, sucursalele din țări terțe și riscurile de mediu, sociale și de guvernanță

Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin transmiterea unor scrisori de punere în întârziere către Belgia, Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Finlanda și Suedia, pentru neîndeplinirea obligației de transpunere integrală a Directivei de modificare privind cerințele de capital.

CRD6 reprezintă o actualizare importantă a cadrului prudențial bancar al Uniunii Europene, având ca obiectiv armonizarea normelor privind furnizarea de servicii bancare de către entități din țări terțe în UE, prin supunerea acestora unui set de cerințe minime și unor reguli minime armonizate pentru prestarea serviciilor. De asemenea, directiva urmărește armonizarea competențelor și instrumentelor de supraveghere într-o serie de domenii, precum tranzacțiile relevante din punct de vedere prudențial, penalitățile periodice, evaluările de tip „fit and proper” și independența autorităților de supraveghere, precum și consolidarea cadrului referitor la riscurile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), prin integrarea mai eficientă a gestionării acestora în cadrul prudențial.

Aceasta aduce beneficii cetățenilor UE prin consolidarea stabilității financiare și prin asigurarea faptului că băncile pot continua să ofere credite și servicii în orice context economic.

Termenul-limită pentru transpunerea directivei în legislația națională a fost 10 ianuarie 2026. Până în prezent, 22 de state membre nu au comunicat Comisiei transpunerea integrală a directivei.

Directiva privind probele electronice (e-Evidence)

Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin transmiterea unor scrisori de punere în întârziere către Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Finlanda și Suedia, pentru necomunicarea transpunerii integrale a Directivei privind probele electronice.

Directiva oferă autorităților naționale un canal fiabil pentru obținerea de probe electronice de la furnizorii de servicii din Uniunea Europeană, chiar și în situațiile în care sediul acestora se află într-o țară terță. Prin sprijinirea activității autorităților judiciare și de aplicare a legii, aceasta contribuie la creșterea siguranței cetățenilor UE.

În temeiul directivei, toți furnizorii de servicii care oferă servicii în Uniune trebuie să desemneze un reprezentant legal sau un sediu desemnat pentru a primi, a da curs și a executa solicitările de obținere a probelor electronice din partea autorităților de aplicare a legii. De exemplu, procurorii sau judecătorii din UE pot obține rapid date relevante pentru investigații sau proceduri penale de la o companie stabilită în afara UE, prin contactarea reprezentantului legal al acesteia din Uniune.

Statele membre au avut obligația de a transpune directiva în legislația națională până la 18 februarie 2026. Până în prezent, aceste state membre nu au comunicat transpunerea integrală a directivei.

Prin urmare, Comisia transmite scrisori de punere în întârziere statelor membre vizate, printre care și România, care au la dispoziție două luni pentru a răspunde, pentru a finaliza procesul de transpunere și pentru a notifica măsurile adoptate. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide emiterea unui aviz motivat.