România, vizată de noua strategie a UE pentru consolidarea securității și rezilienței economice a regiunilor învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina

Comisia Europeană a adoptat miercuri, 18 februarie, o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Potrivit unui comunicat, consolidarea prosperității și a rezilienței acestor regiuni nu este doar o expresie a solidarității UE în urma invadării Ucrainei de către Rusia, ci și o investiție strategică în securitatea, competitivitatea și stabilitatea viitoare a Europei.

Mai multe regiuni din nouă state membre – Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria – au fost afectate în mod deosebit de războiul hibrid, de migrația ca armă, de perturbările economice și comerciale și de declinul demografic.

De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, UE a extins sprijinul politic, tehnic și financiar acordat regiunilor sale estice pentru a îmbunătăți infrastructura, a stimula reziliența economică, a dezvolta capabilități de apărare, a aborda provocările în materie de energie și conectivitate și a sprijini oportunitățile de ocupare a forței de muncă. În plus, culoarele de solidaritate UE-Ucraina au susținut comerțul. Cu toate acestea, întrucât condițiile economice și de securitate din aceste regiuni continuă să scadă din cauza războiului în curs, este necesar un sprijin suplimentar din partea UE.

Comunicarea de astăzi confirmă angajamentul Comisiei de a continua să sprijine regiunile estice care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Acesta prezintă un set de acțiuni menite să le ajute să abordeze provocările specifice și fără precedent cu care se confruntă, în cinci domenii prioritare:

Securitate și reziliență

Dezvoltarea Eastern Flank Watch, a inițiativei europene de apărare împotriva dronelor, a scutului aerian european și a scutului spațial european.

Crearea unei rețele de practicieni pentru a spori gradul de pregătire și a încuraja cooperarea clusterelor în materie de reziliență transfrontalieră.

Creștere economică și prosperitate regională

Facilitarea accesului la finanțare, inclusiv prin intermediul unei facilități EastInvest pentru a ajuta țările în cauză să acceseze împrumuturi și sprijin consultativ, reunind Grupul Băncii Europene de Investiții, alte instituții financiare internaționale și mai multe bănci naționale și regionale de promovare.

Cooperarea cu Banca Mondială în cadrul inițiativei Catching-up Regions pentru a stimula dezvoltarea economică în zonele cele mai afectate.

Valorificarea punctelor forte locale

Acordarea de prioritate integrării energiei electrice a statelor baltice în rețelele europene și dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere pentru hidrogen, cum ar fi coridorul nordic-baltic pentru hidrogen.

Sprijinirea inițiativelor industriei circulare, inclusiv a văilor de simbioză industrială și a centrelor regionale de bioeconomie.

Conectivitate

Promovarea conectivității digitale și modernizarea rețelelor de transport, inclusiv a infrastructurii rutiere, feroviare și portuare cu dublă utilizare, precum și a conexiunilor transfrontaliere cu Ucraina și Moldova.

Oameni

Abordarea depopulării și a deficitului de forță de muncă prin parcursuri de la educație la ocuparea forței de muncă și consolidarea comunităților prin intermediul programului de reziliență a mass-mediei și al combaterii dezinformării.

Pentru a asigura realizarea de progrese, Comisia va iniția un dialog politic anual la nivel înalt care să faciliteze discuțiile cu privire la acțiunile UE și la impactul acestora asupra rezilienței și dezvoltării regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Primul astfel de eveniment va avea loc la 26 februarie 2026, când instituțiile financiare vor semna o declarație de lansare a mecanismului EastInvest.