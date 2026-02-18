Connect with us

România, vizată de noua strategie a UE pentru consolidarea securității și rezilienței economice a regiunilor învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina

Published

2 hours ago

on

© European Union, 2017/ Source: EC - Audiovisual Service

Comisia Europeană a adoptat miercuri, 18 februarie, o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Potrivit unui comunicat, consolidarea prosperității și a rezilienței acestor regiuni nu este doar o expresie a solidarității UE în urma invadării Ucrainei de către Rusia, ci și o investiție strategică în securitatea, competitivitatea și stabilitatea viitoare a Europei.

Mai multe regiuni din nouă state membre – Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria – au fost afectate în mod deosebit de războiul hibrid, de migrația ca armă, de perturbările economice și comerciale și de declinul demografic.

De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, UE a extins sprijinul politic, tehnic și financiar acordat regiunilor sale estice pentru a îmbunătăți infrastructura, a stimula reziliența economică, a dezvolta capabilități de apărare, a aborda provocările în materie de energie și conectivitate și a sprijini oportunitățile de ocupare a forței de muncă. În plus, culoarele de solidaritate UE-Ucraina au susținut comerțul. Cu toate acestea, întrucât condițiile economice și de securitate din aceste regiuni continuă să scadă din cauza războiului în curs, este necesar un sprijin suplimentar din partea UE.

Comunicarea de astăzi confirmă angajamentul Comisiei de a continua să sprijine regiunile estice care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Acesta prezintă un set de acțiuni menite să le ajute să abordeze provocările specifice și fără precedent cu care se confruntă, în cinci domenii prioritare:

Securitate și reziliență

  • Dezvoltarea Eastern Flank Watch, a inițiativei europene de apărare împotriva dronelor, a scutului aerian european și a scutului spațial european.
  • Crearea unei rețele de practicieni pentru a spori gradul de pregătire și a încuraja cooperarea clusterelor în materie de reziliență transfrontalieră.

 Creștere economică și prosperitate regională 

  • Facilitarea accesului la finanțare, inclusiv prin intermediul unei facilități EastInvest pentru a ajuta țările în cauză să acceseze împrumuturi și sprijin consultativ, reunind Grupul Băncii Europene de Investiții, alte instituții financiare internaționale și mai multe bănci naționale și regionale de promovare.
  • Cooperarea cu Banca Mondială în cadrul inițiativei Catching-up Regions pentru a stimula dezvoltarea economică în zonele cele mai afectate.

Valorificarea punctelor forte locale

  • Acordarea de prioritate integrării energiei electrice a statelor baltice în rețelele europene și dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere pentru hidrogen, cum ar fi coridorul nordic-baltic pentru hidrogen.
  • Sprijinirea inițiativelor industriei circulare, inclusiv a văilor de simbioză industrială și a centrelor regionale de bioeconomie.

Conectivitate

  • Promovarea conectivității digitale și modernizarea rețelelor de transport, inclusiv a infrastructurii rutiere, feroviare și portuare cu dublă utilizare, precum și a conexiunilor transfrontaliere cu Ucraina și Moldova.

Oameni

  • Abordarea depopulării și a deficitului de forță de muncă prin parcursuri de la educație la ocuparea forței de muncă și consolidarea comunităților prin intermediul programului de reziliență a mass-mediei și al combaterii dezinformării.

Pentru a asigura realizarea de progrese, Comisia va iniția un dialog politic anual la nivel înalt care să faciliteze discuțiile cu privire la acțiunile UE și la impactul acestora asupra rezilienței și dezvoltării regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Primul astfel de eveniment va avea loc la 26 februarie 2026, când instituțiile financiare vor semna o declarație de lansare a mecanismului EastInvest.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

UE intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia Ucrainei

Published

1 day ago

on

February 17, 2026

By

© European Union 2025

Comisia Europeană a confirmat marți că intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, data care marchează patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei, relatează The Guardian

„Continuăm să lucrăm la măsuri menite să priveze Rusia de fondurile, bunurile și tehnologiile care îi susțin războiul împotriva Ucrainei. Acestea includ, într-adevăr, pachetul 20 pe care l-ați menționat și, într-adevăr, ne propunem să îl adoptăm … până la 24 februarie, așa cum a menționat Înaltul Reprezentant (Kaja Kallas) la ultima reuniune a Consiliului Afaceri Externe. Statele membre discută în prezent acest pachet”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru afaceri externe al Comisiei, Anouar El Anouni.

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a propus cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești. 

Al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei include o interdicție totală a serviciilor maritime pentru petrolul brut rusesc și vizează încă 43 de nave care fac parte din așa-numita flotă fantomă. Acesta adaugă interdicții privind furnizarea de servicii de întreținere și alte servicii pentru tancurile de GNL și spărgătoarele de gheață, pentru a afecta și mai mult proiectele de export de gaze naturale — o măsură care le-ar împiedica să utilizeze porturile europene. 

Pachetul introduce noi interdicții la importul de metale, produse chimice și minerale critice, precum și restricții suplimentare la exportul de articole și tehnologii utilizate în efortul de război al Rusiei, cum ar fi materialele utilizate pentru producerea de explozivi.

De asemenea, Ucraina a impus recent sancțiuni persoanelor și companiilor implicate în industria de apărare a Rusiei și în activități financiare, inclusiv celor care ajută Moscova să eludeze sancțiunile UE și SUA

Continue Reading

Comisia Europeană inițiază proceduri oficiale împotriva Shein pentru practici care creează dependență, lipsa transparenței sistemelor de recomandare și vânzarea de produse ilegale

Published

1 day ago

on

February 17, 2026

By

© Graphic design based on icons from icons8.com

Comisia Europeană a inițiat marți proceduri oficiale împotriva Shein, în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, pentru modul în care aceasta creează dependență, pentru lipsa de transparență a sistemelor de recomandare, precum și pentru vânzarea de produse ilegale, inclusiv de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, informează comunicatul oficial. 

Mai precis, ancheta se va axa pe următoarele domenii:

  • Sistemele instituite de Shein pentru a limita vânzarea de produse ilegale în Uniunea Europeană, inclusiv conținutul care ar putea constitui materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, cum ar fi păpușile sexuale asemănătoare copiilor.
  • Riscurile legate de proiectarea serviciului care creează dependență, inclusiv acordarea de puncte sau recompense consumatorilor pentru implicare, precum și sistemele instituite de Shein pentru a atenua astfel de riscuri. Caracteristicile de dependență ar putea avea un impact negativ asupra bunăstării utilizatorilor și a protecției consumatorilor în mediul online.  
  • Transparența sistemelor de recomandare pe care Shein le utilizează pentru a propune conținut și produse utilizatorilor. În temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, Shein trebuie să prezinte principalii parametri utilizați în sistemele sale de recomandare și trebuie să ofere utilizatorilor cel puțin o opțiune ușor accesibilă care nu se bazează pe crearea de profiluri pentru fiecare sistem de recomandare.

Comisia Europeană va efectua acum cu prioritate o investigație aprofundată. Deschiderea procedurii oficiale nu aduce atingere rezultatului.

„În UE, produsele ilegale sunt interzise – indiferent dacă se află pe un raft al unui magazin sau pe o piață online. Actul legislativ privind serviciile digitale asigură siguranța cumpărătorilor, le protejează bunăstarea și le oferă informații cu privire la algoritmii cu care interacționează. Vom evalua dacă Shein respectă aceste reguli și responsabilitatea lor”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Euroepene, Henna Virkunnen.

După deschiderea oficială a procedurii, Comisia va continua să colecteze probe, de exemplu prin trimiterea de cereri suplimentare de informații către Shein sau către părți terțe sau prin desfășurarea de acțiuni de monitorizare sau interviuri.

Inițiativa Comisiei vine într-un context de presiune tot mai mare asupra marilor platforme de comerț electronic din afara Uniunii Europene, în special a retailerilor chinezi, acuzați de practici care distorsionează concurența și ocolesc standardele europene.

În Franța, comercianții online precum Shein se vor confrunta cu un „an al rezistenței”, a declarat recent ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, Serge Papin, avertizând că aceste platforme generează o concurență neloială pentru lanțurile franceze de retail.

În luna noiembrie, Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma chineză pentru comercializarea unor păpuși sexuale cu înfățișare de copii. Deși cazul a provocat reacții ferme din partea autorităților de la Paris, compania a suportat consecințe limitate.

Îngrijorările privind practicile comerciale ale acestor platforme au determinat adoptarea unor măsuri suplimentare. UE urmează să aplice, începând cu 1 iulie 2026, o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele mici cu valoare sub 150 de euro care intră în Uniune, majoritatea prin intermediul comerțului electronic. 

Comisia a trimis Shein trei solicitări de informații la 28 iunie 2024, 6 februarie 2025 și 26 noiembrie 2025, solicitând mai multe informații cu privire la respectarea de către întreprindere a Regulamentului privind serviciile digitale, în special în ceea ce privește protecția consumatorilor și a minorilor, precum și cu privire la transparența sistemelor sale de recomandare.

Continue Reading

“Liniștită” de discursul “aliatului” Rubio, Ursula von der Leyen nu este de acord cu Rutte că Europa visează să se apere fără SUA: Între extreme există Europa independentă

Published

4 days ago

on

February 14, 2026

By

© European Union 2026 - Source: EC

Corespondență din München

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat “liniștită” de discursul susținut de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la München, în care șeful diplomației americane a adoptat un ton echilibrat privind revitalizarea alianței transatlantice, fără a ocoli însă criticile la adresa Europei, pe care le-a pus pe seama unei vine colective a comunității euro-atlantice.

Întrebată în cadrul Conferinței ce părere are despre discursul susținut anterior de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, șefa Comisiei Europene a spus că a fost „foarte mult liniștită”.

Ea l-a descris pe Rubio drept „un bun prieten, un aliat puternic” și a adăugat că înțelege că „în administrația (SUA) unii au un ton mai dur pe acest subiect, dar secretarul de stat a fost foarte clar: vrem o Europă puternică în alianță și pentru asta lucrăm intens în UE”.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a pledat pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale. Intervenția sa, marcată de numeroase referințe istorice și culturale cu privire la alianța euro-atlantică, a marcat un contrast față de discursul furibund și critic rostit anul trecut la adresa Europei de vicepreședintele american JD Vance. 

„Destinul nostru este și va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate națională”, a spus Rubio, într-un discurs mult așteptat să calmeze apele tulburi în care relația transatlantică navighează de la începutul celei de-a doua administrații Trump, cu acuze din partea Statelor Unite că Uniunea Europeană este responsabilă de declinul civilizațional al Europei și cu momente de cotitură precum creșterea investițiilor în apărare, legislația europeană în privința marilor platforme digitale sau pretenția Statelor Unite cu privire la Groenlanda.

În schimb, ea a fost mult mai tăioasă când a fost întrebată despre afirmațiile recente ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, care le-a spus recent eurodeputaților din Parlamentul European că Europa poate „visa în continuare” dacă crede că se poate apăra fără SUA.

„Aș dori să-i spun, dragul meu prieten, că nu există doar status quo sau diviziune și perturbare. Există mult între aceste două extreme”, a spus ea, adăugând că acest lucru ar fi benefic atât pentru Europa, cât și pentru SUA.

„Există mult mai mult între aceste două extreme, iar o Europă independentă înseamnă să ne dezvoltăm forța fără să ne sprijinim constant pe altcineva”, a continuat ea.

Continue Reading

