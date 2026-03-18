România vizează consolidarea statutului de destinație sigură și atractivă pentru capitalul american și extinderea investițiilor în IT, energie și minerale critice

România își propune să își consolideze statutul de destinație sigură și atractivă pentru capitalul american, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după o primă întâlnire avută marți cu noul ambasador al Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg.

Potrivit ministrului, discuțiile au vizat extinderea prezenței companiilor americane în România, cu accent pe sectoare strategice precum IT&C, energie și minerale critice, precum și identificarea unor măsuri concrete pentru facilitarea investițiilor.

„Dincolo de protocol, am descoperit puncte de legătură care demonstrează de ce România și Statele Unite împărtășesc o viziune comună pentru viitor”, a subliniat Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook.

În acest context, autoritățile române au în vedere eliminarea barierelor administrative și actualizarea cadrului legislativ, inclusiv în domeniul parteneriatelor public-private (PPP), „unde există deja o colaborare avansată cu partenerii americani, pentru a facilita implementarea unor proiecte de anvergură”, a precizat ministrul Finanțelor.

Oficialul român a evidențiat, totodată, soliditatea relației bilaterale, apreciind că parteneriatul dintre România și Statele Unite se află într-o etapă consolidată, bazată pe încredere și cooperare pe termen lung.

„Întâlnirea a confirmat că relația dintre România și SUA traversează o perioadă de o soliditate bazată pe încredere dovedită de-a lungul timpului. Angajamentul nostru este de a transforma această încredere în oportunități economice concrete, care să genereze dezvoltare pe termen lung, oportunități de business și locuri de muncă”, a transmis Alexandru Nazare.