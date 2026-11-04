România vrea consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul său. Ministrul Apărării, discuții cu adjunctul șefului Pentagonului despre NATO 3.0 și securitatea la Marea Neagră

Ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, a discutat miercuri, la București, cu subsecretarul american pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby, despre consolidarea Parteneriatului Strategic România–SUA, menținerea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre și întărirea apărării Flancului Estic al NATO.

Ministrul apărării naționale l-a primit, la sediul ministerului, pe subsecretarul pentru Politica de Apărăre din cadrul Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, potrivit unui comunicat al MApN.

Discuțiile au vizat aprofundarea cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii și accelerarea implementării conceptului NATO 3.0. Cei doi oficiali au abordat evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre și consolidarea posturii de descurajare și apărare a aliaților de pe Flancul Estic, inclusiv prin dezvoltarea capacității de a împiedica un potențial agresor să își atingă obiectivele, în contextul extinderii efectelor războiului din Ucraina la nivel regional.

Ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică și a prezentat eforturile României de dezvoltare a capabilităților necesare menținerii unei posturi solide de descurajare și apărare pe Flancul Estic. Totodată, a evidențiat măsurile planificate pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Alianței, în contextul implementării conceptului NATO 3.0.

Oficialul român a reafirmat interesul pentru menținerea unei prezențe militare americane pe teritoriul național, în concordanță cu necesitățile operaționale ale Statelor Unite și ale NATO. În acest sens, a evidențiat avantajele strategice și operaționale pe care România le oferă pentru realizarea obiectivelor comune de securitate în regiunea Mării Negre și consolidarea apărării aliate în sud-estul Europei. De asemenea, a prezentat demersurile de modernizare a Armatei României, de dezvoltare a infrastructurii militare și de îmbunătățire a condițiilor de găzduire și sprijin al forțelor americane. Aceste eforturi reflectă angajamentul țării noastre de a-și asuma o responsabilitate sporită pentru apărarea convențională a Europei.

În contextul evoluției amenințărilor din regiunea Mării Negre, ministrul Oprea a accentuat importanța consolidării capabilităților de apărare aeriană și antirachetă, de combatere a sistemelor de aeronave fără pilot și de protecție a infrastructurii critice. Totodată, oficialul român și-a exprimat interesul pentru extinderea cooperării cu Statele Unite în domeniul industriei de apărare, inclusiv prin proiecte de producție, mentenanță și sprijin logistic. Acestea ar contribui la menținerea capacității operaționale a capabilităților critice și la consolidarea bazei industriale de apărare a României și a Europei.

La finalul întrevederii, cei doi oficiali au reafirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite prin rezultate concrete și au convenit continuarea dialogului în domeniile securității și apărării.

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Vizita lui Elbridge Colby la București are loc după o serie de contacte repetate cu consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, atât la Washington, cât și la sediul NATO de la Bruxelles. Cei doi au discutat în februarie, la Washington, iar dialogul a continuat prin întâlnirea de la Pentagon din 29 iulie și cea de la Bruxelles din 27 august, când Lazurca i-a transmis oficialului american poziția națională a României privind postura militară a SUA în Europa.

Cel mai recent contact a avut loc la Washington, la sfârșitul lunii octombrie, când Marius Lazurca a avut o nouă întrevedere cu Elbridge Colby, în cadrul unei vizite dedicate consolidării cooperării în domeniul apărării și securității. Consilierul prezidențial a transmis atunci că România este pregătită să își asume un rol mai important, dar că descurajarea pe termen lung necesită solidaritatea SUA și o prezență militară și economică americană mai puternică pe teritoriul țării.

Aceste demersuri au loc în contextul revizuirii de către Pentagon a posturii militare americane în Europa, un proces de șase luni anunțat în iunie, care vizează inclusiv redistribuirea responsabilităților și reevaluarea contribuțiilor SUA la apărarea europeană. România încearcă să își susțină poziția strategică în această evaluare și să securizeze o prezență americană consistentă pe flancul estic, argumentând prin importanța sa pentru securitatea Mării Negre, infrastructura militară pusă la dispoziția aliaților și contribuția la apărarea regională.

În România se află aproximativ 1.000 de militari americani, distribuiți la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde se află cel mai mare detașament, cu aproximativ 800 de militari, la Baza de la Deveselu, unde este amplasat sistemul antirachetă Aegis Ashore, și la Baza Aeriană Câmpia Turzii.