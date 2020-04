Românii au donat peste 3.000 de curse de taxi personalului medical și auxiliar care se implică în combaterea COVID-19

Peste 3.000 de curse gratuite au fost donate de români, prin intermediul aplicației Free Now, pentru personalul medical și auxiliar care se implică activ în combaterea COVID-19 și în gestionarea stării de urgență din București și Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat al platformei, citat de Agerpres.

”Românii au donat, până în prezent, peste 3.000 de curse gratuite prin intermediul aplicaţiei Free Now (Clever) pentru personalul medical şi auxiliar care se implică activ în combaterea coronavirusului şi în gestionarea stării de urgenţă din Bucureşti şi Cluj-Napoca. Prin secţiunea Heroes din aplicaţia Free Now, ei pot comanda curse şi se pot deplasa gratuit în perioada stării de urgenţă, în baza legitimaţiei de serviciu. Oricine vrea să vină în sprijinul medicilor poate dona curse pe free-now.com/eroi, iar pentru desfăşurarea în siguranţă a curselor, Free Now echipează 500 de maşini ale şoferilor voluntari cu panouri care despart scaunele din faţă şi bancheta din spate”, precizează compania.

Compania a încheiat un parteneriat cu Asociaţia Studenţilor din Universitatea Politehnică Bucureşti, astfel încât cei care vor să vină în sprijinul medicilor să aibă mai multe opţiuni pentru a dona curse, pe platforma dedicată iniţiativei sau direct prin intermediul asociaţiei.

”Sumele donate pot asigura mai multe curse, dar şi sprijin financiar pentru şoferii voluntari, pentru cheltuielile cu carburantul şi cu măşti, dezinfectanţi şi mănuşi necesare pentru desfăşurarea în condiţii cât mai sigure a curselor. În acelaşi timp, pentru curse în siguranţă, Free Now recomandă şoferilor parteneri să dezinfecteze integral habitaclul o dată pe zi, iar după fiecare cursă să dezinfecteze mânerele portierelor şi alte suprafeţe cu care pasagerii intră în contact. Free Now face toate demersurile pentru a extinde ajutorul pentru medici şi dincolo de Bucureşti şi Cluj-Napoca, în alte oraşe din ţară în care aplicaţia este disponibilă, iar Iniţiativa este susţinută şi de aplicaţia yeParking, care adună în prezent o comunitate de 10.000 de şoferi”, notează compania.

Potrivit companiei, inițiativa Free Now face parte dintr-un demers mai amplu, care se desfășoară în toate cele zece țări europene în care grupul operează, și anume: Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, România, Austria şi Suedia.

Free Now a fost fondată sub numele de mytaxi, în iunie 2009, fiind prima aplicaţie de taxi din lume care a stabilit o legătură directă între pasagerii şi şoferii de taxi.

În iulie 2019, aplicaţia mytaxi a devenit Free Now, parte dintr-o familie de branduri globale de mobilitate. Cu 14 milioane de pasageri şi peste 100.000 de şoferi, Free Now este, în prezent, unul dintre cei mai importanţi furnizori de mobilitate urbană din Europa.

Din februarie 2019, Free Now face parte din joint venture-ul dintre BMW şi Daimler, şi are în prezent o echipă de peste 700 de angajaţi care lucrează în 26 de birouri internaţionale, furnizând servicii în peste 100 de oraşe europene.