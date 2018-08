”Românii din Diaspora se întorc acasă”. Cum relatează presa internațională manifestațiile ce au loc astăzi în România

Presa internaţională scrie pe larg despre protestul românilor din Diaspora, care va avea loc vineri, în Piaţa Victoriei din Bucureşti. „Românii din Diaspora se întorc acasă înainte de protestul anti-guvernamental”, titrează Associated Press, citată de ABC News, New York Times şi The Washington Post, preluate de Digi24.

„Românii din diaspora au început să se întoarcă acasă pentru un protest anti-guvernamental, prin care vor cere demisia Guvernului şi alegeri anticipate”, scriu jurnaliştii de la Associated Press, care precizează că joi, câţiva dintre protestatari s-au instalat deja în faţa Guvernului, iar forţele de ordine au făcut apel la un protest paşnic.

„De când social-democraţii au câştigat alegerile în 2016, românii au protestat de mai multe ori faţă de măsurile luate de Guvern de a impune legi care ar slăbi lupta anticorupţie”, scrie AP, amintind şi de condamnarea lui Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive.

Ştirea celor de AP a fost preluată de mai multe publicaţii, precum The Washington Post, New YoRk Times, BBC şi ABC News.

Reamintim că la manifestațiile de vineri românii din Diaspora cer demisia Executivului, nemulţumiţi de modul de guvernare al social-democraţilor şi de decizile luate de aceştia privind legile justiţiei şi Codurile penale, de demiterea procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi, de gafele premierului Viorica Dăncilă şi de faptul că liderul PSD Liviu Dragnea se află la conducerea Camerei Deputaţilor în pofida faptului că a fost condamnat la închisoare.

Primele maşini cu protestatari au sosit în Piaţa Victoriei încă din timpul nopţii de joi spre vineri.

