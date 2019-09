Românii, printre cetățenii a 49 de țări care vor putea obține vize turistice, cu intrări multiple, pe un an, pentru Arabia Saudită

Aflat la ultimul său discurs în plenul Adunării Generale a ONU în calitate de președinte al Consiliului European, Donald Tusk a lansat noi critici la adresa președintelui american Donald Trump, cel care a respins, din nou, de la tribuna ONU ”viitorul globalist” al lumii.

Recunoscut pentru criticile sale constante aduse lui Donald Trump, inclusiv în ce privește relația transatlantică, viitorul NATO și relațiile cu Rusia, Donald Tusk a afirmat încă din debutul intervenției sale că ”este fals și periculos” să fie sugerat un conflict imanent între globalism și patriotism.

”Nu sunt de acord cu această opinie. Este fals și periculos, chiar dacă are mulți adepți și propagatori puternici. Însăși ideea Națiunilor Unite, la fel ca cea a Uniunii Europene, este de facto o încercare eroică de a depăși o astfel de gândire. Patriotismul secolului XXI trebuie să aibă și o dimensiune globală ca să nu devină, așa cum s-a întâmplat de multe ori, un egoism național comun. Istoria națiunilor noastre arată cât de ușoară este transformarea iubirii patriei într-o ură față de aproapele. Cât de ușor este să transformăm mândria pentru propria cultură într-un dispreț pentru cultura străinilor. Cât de ușor este să folosești sloganurile propriei suveranități împotriva suveranității altora”, a criticat Donald Tusk.

The idea of a conflict between patriotism and globalism is false and dangerous. 21st century patriotism must have a global dimension, if it is not to become national egoism. The love of one’s homeland cannot become hatred towards one’s neighbours. #UNGA

— Donald Tusk (@eucopresident) September 26, 2019