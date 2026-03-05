Românii sunt “absolut protejați” de sistemul antirachetă al NATO de la Deveselu, afirmă Nicușor Dan în contextul escaladărilor între Iran și SUA

Cetățenii români sunt “absolut protejați” de sistemul NATO antirachetă de apărare împotriva rachetelor balistice de la Deveselu, a asigurat joi, la Varșovia, președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă comună cu omologul polonez Karol Nawrocki.

Întrebat de CaleaEuropeană.ro care sunt riscurile de securitate asupra bazelor militare și cât de protejați trebuie să se simtă cetățenii români de sistemul antirachetă al SUA și NATO de la Deveselu, șeful statului a subliniat că nu este niciun motiv de îngrijorare pentru țara noastră.

Românii trebuie să se simtă “absolut protejați”, a spus președintele, adăugând că “nu există niciun motiv de îngrijolare în acest moment”.

“Evident că în contextul de escaladare în zona Golfului s-a ridicat gradul de alertă în bazele militare americane peste tot în lume. Dar asta este tot. Nu există niciun motiv de îngrijorare”, a completat el.

Președintele Nicușor Dan efectuează joi o vizită la Varșovia la invitația președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, pe agenda discuțiilor figurând avansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Polonia, inclusiv dezvoltarea cooperării multilaterale în cadrul oferit de Formatul București 9.

