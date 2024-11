“Românii vor putea călători fără vize în SUA din 2025”: Departamentul de Stat anunță că România îndeplinește criteriul ratei de refuz din Visa Waiver

Israel și Liban au convenit marți asupra unui acord de încetare a focului, punând capăt celor 14 luni de lupte între Israel și gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran. Franţa și SUA vor colabora cu Libanul şi Israelul pentru a menţine pacea la granița comună, informează Politico.eu.

Cabinetul israelian a aprobat acordul marți seară, în urma unui discurs susținut de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. Liderul israelian a declarat că încetarea focului este necesară pentru a permite Israelului „să se concentreze pe ameninţarea iraniană” şi să intensifice presiunea asupra Hamasului palestinian.

Armistiţiul pentru care Statele Unite şi Franţa lucrează de săptămâni întregi va începe miercuri la ora 02.00 GMT, a făcut cunoscut preşedintele american Joe Biden, care a salutat imediat anunţul acordului, scrie Agerpres.

„Astăzi, am vești bune din Orientul Mijlociu. Am vorbit cu prim-miniștrii Libanului și Israelului. Și sunt încântat să anunț că au acceptat propunerea Statelor Unite de a pune capăt conflictului devastator dintre Israel și Hezbollah”, a scris Joe Biden, pe platforma X.

