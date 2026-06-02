Românul care a reprezentat SUA la reuniunea Consiliului de Securitate ONU solicitată de România: Condamnăm ferm incursiunea imprudentă a unei drone rusești în spațiul aerian al României

Statele Unite au condamnat ferm, în cadrul reuniunii de urgență a Consiliul de Securitate al ONU convocată la solicitarea României, incursiunea dronei rusești care a pătruns în spațiul aerian românesc și s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, rănind două persoane Mesajul Washingtonului a fost transmis de Dan Negrea, diplomat american de origine română.

Reuniunea Consiliului de Securitate, desfășurată în prezența șefei diplomației române Oana Țoiu, a avut loc după ce România a cerut convocarea de urgență a forului ONU în urma incidentului produs în noaptea de 28 spre 29 mai. Potrivit autorităților române, investigația tehnică a stabilit că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă de tip Geran-2 de proveniență rusească.

În intervenția sa, Dan Negrea a salutat prezența ministrului român de externe la reuniune și a transmis sprijinul Statelor Unite pentru România.

„Condamnăm ferm incursiunea imprudentă a unei drone militare rusești în spațiul aerian al României. În urma acestui incident, drona a lovit un bloc de locuințe, iar mai multe persoane au fost rănite. Statele Unite sunt alături de aliatul lor din NATO, România. Gândurile noastre se îndreaptă către persoanele rănite și către toți cei afectați de acest atac din Galați. Așa cum am afirmat și anterior, vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO”, a spus Negrea.

Mesajul este similar cu cel transmis vineri de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Diplomatul american că transmis SUA vor „apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, calificând incidentul cauzat de drona rusească drept o „încălcare iresponsabilă” a teritoriului României.

În Consiliul de Securitate al ONU, diplomatul american Dan Negrea a legat incidentul de necesitatea opririi războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și a reiterat apelul Washingtonului pentru încetarea focului.

„Acest incident demonstrează încă o dată cât de urgentă este încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina. Statele Unite își reiterează apelul pentru o încetare imediată și deplină a focului, ca prim pas către o pace durabilă și către încheierea acestui conflict. Războiul trebuie să înceteze. Statele Unite sunt pregătite să facă tot ceea ce este necesar pentru a contribui la încheierea rapidă și definitivă a războiului dintre Rusia și Ucraina”, a adăugat acesta.

Dan Negrea ocupă funcția de reprezentant al Statelor Unite în cadrul Consiliului Economic și Social al ONU (ECOSOC) și este reprezentant supleant al SUA la sesiunile Adunării Generale a ONU. Născut în România, acesta a părăsit țara în perioada regimului comunist și a obținut azil politic în Statele Unite, unde a construit o carieră de peste trei decenii în sectorul financiar și ulterior în administrația americană.

România a solicitat convocarea unei sesiuni speciale a Consiliului de Securitate al ONU, o premieră diplomatică pentru București în cei peste 70 de ani de apartenență la organizație. În cadrul reuniunii, ministrul român de externe a prezentat cazul dronei care a încălcat spațiul aerian al României și s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, incident pe care autoritățile române îl consideră o încălcare gravă a dreptului internațional și a Cartei ONU.

„Consiliul de Securitate este cel mai puternic instrument al comunității internaționale, un instrument comun pe care îl avem pentru a împiedica perceperea unei normalizări a abuzului. Putem și trebuie să nu mutăm limita pe care am trasat-o. Nu trebuie să considerăm aceste escaladări actuale drept noua normalitate. În noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească purtând încărcătură explozivă a violat spațiul aerian al României la ora 2.00. Analizele noastre militare arată că această dronă a făcut parte inițial dintr-un roi de drone utilizate într-un atac nocturn împotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunăre și a parcurs patru minute pe teritoriul nostru, prăbușindu-se în cele din urmă la etajul 10 al unui bloc de locuințe din orașul Galați, România”, a afirmat Oana Țoiu.

România a beneficiat de sprijinul unui grup de 56 de state, care au susținut demersul Bucureștiului la Națiunile Unite.