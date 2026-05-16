Romarm și SUA discută extinderea cooperării în industria de apărare, în timp ce ambasadorul american reafirmă sprijinul pentru modernizarea armatei române

Directorul general al ROMARM, Răzvan Pîrcălăbescu, a declarat, în cadrul expoziției Black Sea Defense, Aerospace and Security 2026, că parteneriatul dintre Romarm și Statele Unite este „unul de succes” și trebuie dezvoltat în continuare prin transfer de tehnologie și know-how american către industria românească de apărare.

„Am discutat cu E.S. Darryl Nirenberg despre cum putem dezvolta cu tehnologie și know-how american industria românească de apărare”, a transmis Pîrcălăbescu.

„Avem deja proiectul FMF cu o alocare de 220 milioane USD pentru dezvoltarea calibrelor NATO 120 și 155, care va permite producția în totalitate în România”, a afirmat directorul general al Romarm.

Totodată, acesta a anunțat că a avut o discuție „extrem de bună” și cu delegația americană prezentă la BSDA 2026, condusă de generalul de brigadă Allen J. Pepper, precum și cu reprezentanții ODC România, privind cooperarea bilaterală în domeniul industriei de apărare.

În paralel, Ambasada SUA la București a transmis că ambasadorul Darryl Nirenberg s-a întâlnit, în marja BSDA 2026, cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul apărării, Radu Miruță, pentru a reafirma cooperarea româno-americană în domeniul modernizării forțelor armate.

„Integrarea capacităților de apărare ale Statelor Unite în apărarea României și a Flancului Estic este deja o realitate factuală în baza unui parteneriat solid”, a declarat Radu Miruță după întâlnirea cu ambasadorul american.

Ministrul apărării a descris parteneriatul strategic cu Statele Unite drept „un parteneriat matur, cu interacțiuni reciproce, care se derulează pe o dovedită încredere”.

Potrivit lui Miruță, la ediția din acest an a BSDA au participat peste 50 de companii americane, care au prezentat tehnologii de ultimă generație în domeniul securității și apărării.

Oficialul român a făcut referire și la principalele programe de înzestrare derulate împreună cu Statele Unite, inclusiv avioanele Lockheed Martin F-35 Lightning II, sistemele MIM-104 Patriot, M142 HIMARS și tancurile M1 Abrams.

Ambasada SUA a subliniat, la rândul său, că expoziția BSDA evidențiază rolul strategic al României pe flancul estic al NATO și angajamentul Statelor Unite față de stabilitatea regiunii Mării Negre.

„Parteneriatul nostru în domeniul apărării este mai puternic ca niciodată, fiind bazat pe încredere reciprocă și pe o viziune comună pentru un viitor sigur”, a transmis misiunea diplomatică americană.

Expoziția BSDA 2026 a reunit în perioada 13-15 mai, la București, companii și oficiali din domeniul apărării, securității și industriei aerospațiale din state membre ale NATO și partenere.