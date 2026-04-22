Roxana Mînzatu a discutat cu eurodeputații din Comisia CULT despre prioritățile Comisiei Europene pentru educație și cultură în 2026: „Elementul central este pachetul pentru educație”

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a discutat marți cu eurodeputații din Comisia pentru cultură și educație (CULT) din Parlamentul European despre prioritățile Comisiei pentru 2026 în domeniile educației și culturii, cu un accent deosebit pe viitorul programului Erasmus+ în cadrul următorului exercițiu financiar multianual.

„Cu eurodeputații din comitetul pentru Cultură și Educație – CULT din Parlamentul European am avut dialogul structurat pe tema programului Comisiei Europene în 2026 în domeniile educație și cultură. Am discutat mult și despre Erasmus+ și propunerile pentru acest program în viitorul exercițiu multianual. Elementul central în 2026 este Pachetul pentru Educație, pe care îl pregătim pentru adoptare în luna noiembrie”, a scris Roxana Mînzatu, pe Facebook.

Potrivit acesteia, pachetul pentru educație va include, printre altele, o schemă de sprijin pentru competențele de bază, o agendă europeană privind cariera didactică formatorii, precum și foaia de parcurs 2030 privind educația digitală.

„În plus, lucrez la Strategia europeană privind învățământul vocațional – un subiect foarte important pentru eurodeputați”, a adăugat Roxana Mînzatu.

De asemenea, Roxana Mînzatu a precizat că, în ceea ce privește viitorul programului Erasmus+, un punct important al discuțiilor a vizat propunerea sa de a sprijini, prin burse, tinerii talentați din Europa, astfel încât aceștia să își poată realiza studiile și să își valorifice potențialul pe continent.

„Îi mulțumesc președintei comisiei, Nela Riehl, pentru buna colaborare în domeniul politicilor UE din domeniile acoperite de aceasta”, a conchis vicepreședinta Comisiei Europene.