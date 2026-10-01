Roxana Mînzatu a discutat cu președintele Lituaniei despre viitorul buget european, competitivitate și securitate: „Regiunile de la frontiera estică a UE au nevoie de sprijin pentru a face față provocărilor”

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a discutat cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, despre viitorul buget european, competitivitate și securitate, cu o atenție specială acordată regiunilor de la frontiera estică a Uniunii Europene.

„Aceste comunități au nevoie de sprijin pentru investiții, locuri de muncă și pentru a face față provocărilor de securitate”, a scris Roxana Mînzatu, pe Facebook.

De asemenea, Roxana Mînzatu a subliniat că, pe o piață a muncii aflată într-o schimbare accelerată pe fondul dezvoltării inteligenței artificiale, investițiile în educație și competențe sunt esențiale pentru menținerea competitivității Europei.

„Viitorul buget european trebuie să susțină aceste priorități”, a conchis vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

La rândul său, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a subliniat importanța investițiilor în competențe, educație și inteligență artificială pentru consolidarea competitivității Europei.

„M-am întâlnit cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, pentru a discuta despre competitivitatea Europei în era inteligenței artificiale. Trebuie să intensificăm investițiile în competențe, educație și inteligență artificială, pentru a le oferi oamenilor și companiilor instrumentele necesare să valorifice schimbările tehnologice, consolidând în același timp capacitatea Europei de a concura la nivel global. Europa trebuie să investească atât în oameni, cât și în tehnologie”, a scris Gitanas Nausėda, pe X.