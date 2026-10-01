Roxana Mînzatu a discutat cu președintele Lituaniei despre viitorul buget european, competitivitate și securitate: „Regiunile de la frontiera estică a UE au nevoie de sprijin pentru a face față provocărilor”

U.E.COMISIA EUROPEANA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Roxana Mînzatu/ Facebook

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a discutat cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, despre viitorul buget european, competitivitate și securitate, cu o atenție specială acordată regiunilor de la frontiera estică a Uniunii Europene.

„Aceste comunități au nevoie de sprijin pentru investiții, locuri de muncă și pentru a face față provocărilor de securitate”, a scris Roxana Mînzatu, pe Facebook.

De asemenea, Roxana Mînzatu a subliniat că, pe o piață a muncii aflată într-o schimbare accelerată pe fondul dezvoltării inteligenței artificiale, investițiile în educație și competențe sunt esențiale pentru menținerea competitivității Europei.

„Viitorul buget european trebuie să susțină aceste priorități”, a conchis vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

La rândul său, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a subliniat importanța investițiilor în competențe, educație și inteligență artificială pentru consolidarea competitivității Europei.

„M-am întâlnit cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, pentru a discuta despre competitivitatea Europei în era inteligenței artificiale. Trebuie să intensificăm investițiile în competențe, educație și inteligență artificială, pentru a le oferi oamenilor și companiilor instrumentele necesare să valorifice schimbările tehnologice, consolidând în același timp capacitatea Europei de a concura la nivel global. Europa trebuie să investească atât în oameni, cât și în tehnologie”, a scris Gitanas Nausėda, pe X.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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