Roxana Mînzatu a discutat cu președintele Lituaniei despre viitorul buget european, competitivitate și securitate: „Regiunile de la frontiera estică a UE au nevoie de sprijin pentru a face față provocărilor”

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a discutat cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, despre viitorul buget european, competitivitate și securitate, cu o atenție specială acordată regiunilor de la frontiera estică a Uniunii Europene.
„Aceste comunități au nevoie de sprijin pentru investiții, locuri de muncă și pentru a face față provocărilor de securitate”, a scris Roxana Mînzatu, pe Facebook.
De asemenea, Roxana Mînzatu a subliniat că, pe o piață a muncii aflată într-o schimbare accelerată pe fondul dezvoltării inteligenței artificiale, investițiile în educație și competențe sunt esențiale pentru menținerea competitivității Europei.
„Viitorul buget european trebuie să susțină aceste priorități”, a conchis vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.
La rândul său, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a subliniat importanța investițiilor în competențe, educație și inteligență artificială pentru consolidarea competitivității Europei.
„M-am întâlnit cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, pentru a discuta despre competitivitatea Europei în era inteligenței artificiale. Trebuie să intensificăm investițiile în competențe, educație și inteligență artificială, pentru a le oferi oamenilor și companiilor instrumentele necesare să valorifice schimbările tehnologice, consolidând în același timp capacitatea Europei de a concura la nivel global. Europa trebuie să investească atât în oameni, cât și în tehnologie”, a scris Gitanas Nausėda, pe X.
Met with European Commission Executive Vice-President @RoxanaMinzatu to discuss Europe’s competitiveness in the age of AI.
We must step up investment in skills, education, and AI – equipping people and businesses to embrace technological change while strengthening Europe’s… pic.twitter.com/Rv8VX45UFw
— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 1, 2026