Roxana Mînzatu a găzduit la Bruxelles un dialog cu tinerii despre impactul inteligenței artificiale asupra viitorului muncii: „Vreau să aflu ce așteptări au, ce îi îngrijorează și ce i-ar putea ajuta”

U.E.COMISIA EUROPEANA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Roxana Mînzatu - Facebook

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a găzduit la Bruxelles cea de-a treia ediție a Dialogului privind politica pentru tineret (Youth Policy Dialogue), reunind tineri participanți pentru a discuta despre modul în care inteligența artificială transformă viitorul muncii și ce înseamnă aceste schimbări pentru tânăra generație, potrivit comunicatului oficial

„Inteligența artificială schimbă deja modul în care tinerii învață, candidează pentru locuri de muncă și lucrează. Vreau să aflu ce așteptări au, ce îi îngrijorează și ce i-ar putea ajuta să facă tranziția de la educație către piața muncii”, a declarat Roxana Mînzatu.

Participanții și-au împărtășit experiențele și așteptările legate de impactul inteligenței artificiale asupra mediului profesional, în special în ceea ce privește competențele necesare, oportunitățile de angajare și condițiile de muncă.

De asemenea, aceștia au prezentat propuneri privind măsurile necesare pentru ca inteligența artificială să genereze oportunități echitabile pentru tineri, să faciliteze tranziția acestora de la educație către piața muncii și să le permită să beneficieze de progresul tehnologic.

Dialogurile cu tinerii privind politicile europene fac parte din angajamentul Comisiei Europene de a integra perspectiva și vocea tinerilor în procesul de elaborare a politicilor UE, astfel cum este prevăzut în Orientările politice ale președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru perioada 2024-2029.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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