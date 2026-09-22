Roxana Mînzatu a reprezentat Comisia Europeană la evenimentele organizate în marja Adunării Generale a ONU. Educația, locurile de muncă și reprezentarea femeilor în era AI, în centrul discuțiilor

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a reprezentat Comisia Europeană la New York, în cadrul unor evenimente organizate în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, unde discuțiile s-au concentrat pe educație, impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă și pregătirea oamenilor pentru schimbările aduse de AI, precum și pe reprezentarea și siguranța economică a femeilor.

„La Digital Cooperation Day, eveniment organizat de ONU împreună cu Slovacia și OCDE, am vorbit în deschidere despre schimbările aduse de inteligența artificială și cum pregătim oamenii pentru această nouă realitate. Asta ne aduce la competențele pe care le dezvoltăm atât la școală, cât și pe tot parcursul vieții”, a scris Mînzatu, pe Facebook.

De asemenea, Roxana Mînzatu a participat la evenimentul organizat de Parteneriatul Global pentru Educație, împreună cu Ministerul Educației din Nigeria și Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale din Italia. Parteneriatul finanțează și sprijină educația în peste 70 de țări, cu accent pe copiii și tinerii cei mai vulnerabili.

„Am discutat despre cum guvernele, companiile și societatea civilă pot colabora pentru a îmbunătăți școlile și pregătirea profesorilor. UE susține financiar acest efort: Comisia Europeană a angajat 700 de milioane de euro pentru perioada 2021–2027, iar împreună cu statele membre asigurăm aproximativ 53% din resursele Parteneriatului”, a spus ea.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a avut o întâlnire bilaterală și cu Paschal Donohoe, director general în cadrul Băncii Mondiale, fost ministru de Finanțe al Irlandei și fost președinte al Eurogrupului. Cei doi au discutat despre cooperarea în domeniul educației și formării profesionale, precum și despre impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă, inclusiv asupra oportunităților pentru tinerii aflați la început de carieră.

„M-am bucurat să aud că Pachetul pentru Mobilitatea Echitabilă a Forței de Muncă cu propunerile vizând accelerarea recunoașterii calificărilor, pe care l-am lansat săptămâna trecută, este luat în calcul pentru a fi model pe plan global”, a subliniat aceasta.

Tot în marja evenimentelor de la New York, Roxana Mînzatu s-a întâlnit și cu Felipe Paullier, responsabilul ONU pentru tineret, Tomáš Drucker, ministrul slovac al educației, și David Edwards, secretarul general al Education International. Discuțiile au vizat accesul tinerilor cu mai puține oportunități la Erasmus+, participarea acestora la procesul decizional, sprijinul de care profesorii au nevoie pentru a utiliza responsabil inteligența artificială la clasă, precum și gestionarea impactului AI asupra locurilor de muncă pentru cei aflați la început de carieră.

„La evenimentul organizat de Women Political Leaders în parteneriat cu Microsoft, am discutat despre reprezentarea femeilor în deciziile privind pacea, securitatea și cooperarea digitală. Printre vorbitoare s-au numărat Lisa Monaco, președinta Microsoft pentru afaceri globale, Silvana Koch-Mehrin, președinta și fondatoarea Women Political Leaders, Izumi Nakamitsu, secretară generală adjunctă a ONU și Înalt Reprezentant pentru Afaceri de Dezarmare, Sahle-Work Zewde, fostă președintă a Etiopiei, și Doreen Bogdan-Martin, secretara generală a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor”, a adăugat aceasta.

Roxana Mînzatu și-a încheiat programul la Summitul „Her Power”, organizat de revista Foreign Policy, cu o discuție despre siguranța economică a femeilor în contextul combaterii violenței domestice. Ea a vorbit despre rolul unui venit propriu, al accesului la un loc de muncă, al serviciilor de îngrijire a copiilor și al protecției sociale în sprijinirea femeilor care vor să iasă din relații abuzive.

„În toate intervențiile mele, am subliniat care sunt inițiativele europene prin care răspundem provocărilor, precum Quality Jobs Act sau viitorul Pachet Educație, dar și importanța dialogului internațional și a formatelor de cooperare multilaterală. De aici, cu trenul spre Boston – la Universitatea Harvard și Massachusetts Institute of Technology”, a conchis vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.