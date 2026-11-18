În ceea ce privește prioritățile pentru 2027, Roxana Mînzatu a evidențiat sprijinul acordat elevilor, profesorilor și instituțiilor de învățământ. Astfel, 23,3 milioane de euro vor fi direcționate către parteneriate între școli, care urmăresc îmbunătățirea competențelor de bază ale elevilor, în special în domenii precum citirea, matematica și științele.

Un alt domeniu vizat este pregătirea profesorilor aflați la început de carieră. Pentru Academiile Erasmus+ pentru profesori sunt prevăzute 37,5 milioane de euro, fondurile urmând să susțină inclusiv programe de mentorat pentru cadrele didactice debutante.

De asemenea, programul urmărește o mai bună corelare a pregătirii profesionale cu cerințele angajatorilor. În acest sens, 74,5 milioane de euro vor fi alocate Centrelor de excelență profesională, iar alte 70 de milioane de euro vor susține Alianțele pentru inovare.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a precizat că școlile, universitățile, organizațiile și alte instituții eligibile din România pot solicita finanțare prin programul Erasmus+. Pentru anumite acțiuni, sunt eligibile și grupurile informale de tineri.

Primele termene-limită pentru depunerea candidaturilor sunt 18 februarie 2027, pentru mobilitățile din educație și formare, 23 februarie, pentru Academiile Erasmus+ pentru profesori, și 9 martie, pentru parteneriatele de cooperare și cele pentru dezvoltare școlară. Condițiile de participare și calendarul complet sunt disponibile în Ghidul programului Erasmus+ 2027.

„Îmi doresc ca aceste oportunități să ajungă la cât mai mulți oameni, indiferent de veniturile familiei sau de comunitatea în care au crescut. O experiență Erasmus+ poate deschide un drum pe care, până atunci, nici nu îl credeai posibil”, a punctat Roxana Mînzatu.