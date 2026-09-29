Roxana Mînzatu anunță lansarea Coaliției europene pentru alfabetizare, în contextul dificultăților de citire cu care se confruntă tinerii din UE: „Invit școlile, bibliotecile și organizațiile din România să se alăture”

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat lansarea Coaliției europene pentru alfabetizare, o inițiativă a UE care își propune să îmbunătățească nivelul de alfabetizare, în condițiile în care unul din trei tineri de 15 ani din Uniune întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text simplu.

„Am lansat Coaliția europeană pentru alfabetizare (European Coalition for Literacy). Unul din trei tineri de 15 ani din Uniunea Europeană reușește cu greu să înțeleagă un text simplu atunci când îl citește. Rezultatele evaluării PISA din 2025 ne arată cât de gravă este situația. Capacitățile reduse identificate prin PISA dăunează în diferite moduri procesului de învățare, gasirii unui loc de muncă sau a unui rol antreprenorial, chiar îndeplinirii celor mai banale demersuri cetățenești”, a scris Mînzatu, pe Facebook.

Roxana Mînzatu a subliniat că transformările rapide generate de utilizarea inteligenței artificiale în tot mai multe aspecte ale vieții oamenilor impun dezvoltarea unor competențe de bază solide și a gândirii critice.

„Lansarea Coaliției europeană pentru alfabetizare, ca parte a Uniunii Competențelor, a reunit la Bruxelles profesori, bibliotecari, editori, cercetători, organizații și autorități din domeniu pentru a identifica împreună soluții bazate pe dovezi, exemple și experiențe locale și naționale”, a adăugat aceasta.

De asemenea, Roxana Mînzatu a explicat că inițiativa urmărește să ofere profesorilor și educatorilor sprijin pentru utilizarea unor metode de predare a cititului și scrisului cu rezultate demonstrate, să încurajeze cooperarea dintre școli, biblioteci și familii pentru promovarea lecturii și să dezvolte capacitatea elevilor și adulților de a înțelege și evalua informațiile online, inclusiv de a recunoaște dezinformarea.

„Coaliția este deschisă tuturor celor care vor să contribuie: profesori, părinți, angajatori, școli, organizații neguvernamentale, universități, instituții publice, grupuri de presă sau media. Invit școlile, bibliotecile și organizațiile din România să se alăture”, a conchis vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

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Coaliția europeană pentru alfabetizare reunește organizații din întreaga Europă pentru a promova alfabetizarea în toate formele sale, de la citire și scriere până la competențele digitale. Aceasta îi ajută pe oameni de toate vârstele să își dezvolte competențele necesare pentru a participa pe deplin la viața societății și pentru a deveni cetățeni activi.

De ce este nevoie de o acțiune coordonată la nivel european în domeniul alfabetizării

Alfabetizarea deschide calea către cunoaștere, învățare și participare. Aceasta le permite oamenilor să își valorifice potențialul, să îi înțeleagă pe ceilalți și să participe la viața socială, culturală și democratică a comunităților din care fac parte.

Cu toate acestea, numeroși copii, tineri și adulți din Europa nu au competențele de alfabetizare necesare pentru a se dezvolta și a se integra pe deplin în educație, pe piața muncii și în viața culturală și civică.

Amploarea provocării este semnificativă. Rezultatele PISA 2025 privind performanțele și inegalitățile în educație arată că unul din trei tineri de 15 ani din UE nu atinge nivelul minim de competență la citire. În același timp, un sondaj privind competențele adulților, realizat în 2023, arată că unul din patru adulți de vârstă activă întâmpină dificultăți la citire și scriere.

Un nivel scăzut de alfabetizare poate reduce oportunitățile de angajare, poate afecta negativ starea de sănătate, poate spori vulnerabilitatea la dezinformare și poate slăbi participarea democratică.