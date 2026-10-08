Roxana Mînzatu anunță un nou instrument european pentru educație: Alianțele Școlilor Europene, menite să îmbunătățească competențele de bază ale elevilor

Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, anunță lansarea unui nou instrument, Alianțele Școlilor Europene, cu o țintă foarte specifică: îmbunătățirea competențelor de bază ale elevilor din UE, inclusiv din România.

„Evaluările PISA spun o poveste alarmantă despre capacitatea tinerilor din Europa de a înțelege ce citesc, de a folosi operațiunile matematice, de a gestiona noțiuni din știință. De aceea, în noiembrie, voi include Alianțele în Pachetul de măsuri pe Educație, spre adoptare în colegiul comisarilor. (…) Îmi doresc ca Alianțele Școlilor Europene să acționeze în așa fel încât să maximizeze investiția din Erasmus+ și alte fonduri UE sau naționale în cooperarea dintre școli și autorități școlare”, a transmis înaltul oficial european.

Pentru a pregăti aplicarea la scară largă a acestui nou instrument, se va pilota, începând din acest an, cu bani Erasmus+, conceptul acestor Alianțe: „Începând cu 1 octombrie, 400 de școli și autorități școlare din Europa au început activitatea în primul apel Erasmus+ dedicat Parteneriatelor europene pentru dezvoltarea școlară.”

Astfel, pentru acest an, finanțarea Erasmus+ prevăzută este de 20 de milioane de euro și vizează extinderea modelului de bune practici de la alianțele europene universitare la învățământul primar și gimnazial: „Două proiecte în care inspectorate școlare din România au rol de coordonator au fost selectate, pentru o finanțare totală de 800.000 euro. Proiectele reunesc 10 școli din România (patru școli din județele Buzău și Vâlcea), Grecia și Turcia”, mai informează Roxana Mînzatu.

Obiectivele sunt clare:

dezvoltarea și testarea unor metode incluzive de predare, bazate pe principiile de accesibilitate ale Universal Design for Learning

cooperararea în domenii precum alfabetizarea, matematica, competențele digitale și educația civică

reducerea izolării școlilor din mediul rural

crearea unui sistem durabil de formare și colaborare profesională pentru profesori

„Alianțele Școlilor Europene trebuie să ajungă și la elevii și profesorii din medii dezavantajate. Nu îmi doresc un instrument elitist sau care să accentueze inegalități. Îmi doresc și voi lucra ca aceste oportunități, aceste ferestre către Europa, să fie deschise și copiiilor români pentru care o asemenea experiență pare astăzi imposibilă. Educația este și va rămâne competentă guvernelor naționale sau a regiunilor, în anumite state, subliniez acest aspect. Dar prin cooperarea eficientă între școli și prin optimizarea investiției din bani europeni vreau sa generam îmbunătățiri concrete, sistemice, ce se văd în performanțele elevilor europeni”, a conchis vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.