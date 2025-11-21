Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, a făcut joi, la București, un apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul Cadru Financiar Multianual, avertizând că Uniunea Europeană riscă să piardă încrederea oamenilor dacă nu investește explicit în educație, servicii publice, sănătate și combaterea sărăciei.

„Vă rog să dezbateți și dimensiunea socială a cadrului financiar multianual. Nu acordăm suficientă atenție dimensiunii sociale, politicii sociale, agendei sociale și este de înțeles, sunt priorități arzătoare. E nevoie să ne concentrăm la apărare, la competitivitate, la ceea ce se întâmplă geostrategic pe plan global. În același timp, trebuie să continuăm să arătăm oamenilor că investim în ei, în educația lor, în accesul la servicii medicale, în copii, că ne luptăm cu sărăcia, că nu lăsăm sărăcia, creșterea costurilor vieții să fie transformate în arme împotriva proiectului european”, a spus vicepreședinta Comisiei Europene către oficialii europeni responsabili de implementarea politicii de coeziune.

În intervenția sa, Mînzatu a subliniat că România reprezintă una dintre cele mai clare dovezi ale impactului politicii de coeziune asupra vieții cotidiene. Ea a explicat că, în cei 18 ani de apartenență la UE, investițiile europene au transformat concret comunitățile: de la infrastructura rutieră și transportul public, până la echipamentele medicale achiziționate prin Fondul Social European, programele de screening, cursurile de formare profesională și sprijinul pentru tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă.

„Toate acestea fac parte, până la urmă, din schimbarea în bine a României prin politica de coeziune. Schimbările sunt vizibile, chiar dacă provocările rămân mari”, a arătat Mînzatu.

Ea a evidențiat și disparitățile persistente dintre regiuni, amintind că București-Ilfov se apropie de dublul mediei PIB-ului european, în timp ce regiunea Nord-Est se află la jumătate din această medie. În acest context, a salutat accentul pus de Raffaele Fitto pe sprijinirea regiunilor de la frontiera estică, cu relevanță directă pentru România.

Mînzatu a reamintit că propunerea Comisiei pentru viitorul Cadru Financiar Multianual include un buget total de aproape 2 trilioane de euro, iar România ar urma să beneficieze de peste 60 miliarde de euro, una dintre cele mai mari alocări naționale. Ea a remarcat, însă, că reacția internă nu a reflectat anvergura acestor sume.

„Sumele contează. Avem nevoie de acești bani și avem nevoie să fim prezenți în dezbaterea privind bugetul european, cu tot profesionalismul și toată responsabilitatea.”

Vicepreședinta executivă a salutat propunerile Comisiei privind o implementare mai coerentă și mai „agilă” a fondurilor europene prin planurile naționale integrate și prin armonizarea regulilor între politicile existente.

Ea a subliniat importanța revenirii finanțării pentru capacitatea administrativă, absentă în actualul exercițiu financiar: „A fost dificil să implementați și PNRR, și politica de coeziune fără sprijin dedicat. De astea există și întârzieri. Propunerea vine acum cu o astfel de abordare”, a transmis oficialul Comisiei.

În încheiere, Mînzatu a pledat pentru găsirea unei modalități de a lupta pentru „dreptul de a sta”, o abordare europeană care să permită cetățenilor să își construiască un viitor în propria comunitate, nu în altă parte.

Ea a amintit că mobilitatea europeană a deschis oportunități importante pentru români, dar a avut și efecte negative, resimțite în comunități și în procesele democratice.

„Oamenii nu vor să plece pentru a obține un serviciu public de calitate, un job de calitate sau acces la educație. Și-ar dori toate aceste lucruri acasă. Și Europa trebuie să contribuie mai mult, mai țintit, la dezvoltarea acestor servicii acasă”, a spus vicepreședinta Comisiei Europene, insistând că agenda socială trebuie să rămână o componentă esențială a proiectului european.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru Drepturi Sociale, Competențe, Locuri de Muncă de Calitate și Pregătire pentru Crize, Roxana Mînzatu, se află astăzi la București pentru a participa la o masă rotundă ministerială și la o conferință de nivel înalt privind viitorul Politicii de Coeziune. Discuțiile acoperă revizuirea la jumătatea perioadei a Politicii de Coeziune și rolul acesteia în viitorul Cadrului Financiar Multianual, cu accent pe dezvoltare durabilă, competitivitate economică și reziliența regiunilor europene.

Pe lângă participarea la dezbateri, Mînzatu va avea o întâlnire bilaterală cu Nataša Mikuš Žigman, ministra dezvoltării regionale și fondurilor europene din Croația.

La nivelul discuțiilor din plen, sunt prezenți și președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan, Kata Tüttő, președinta Comitetului European al Regiunilor, Siegfried Mureșan, raportor al Parlamentului European pentru CFM, Dragoș Pîslaru, ministrul român al Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și miniștrii Coeziunii din statele membre participante.